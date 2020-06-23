Как Варшава исполнила свою мечту и оказалась в кошмаре

В течение последних двух лет Варшава уговаривала Вашингтон увеличить присутствие американских войск в Польше. Мечта исполнилась, но не так, как хотелось бы Варшаве.

Усиление Польши за счет "ослабления" Германии

Как сообщает издание Gazeta Prawna, очень вероятно, что в ближайшее время США перебазируют в Польшу из Германии две тысячи военнослужащих в дополнение к четырем с лишним тысячам американских солдат, что уже там находятся.

"В нашу страну должны приехать до двух тысяч американских солдат, а не до тысячи, как предполагалось ранее. Передислоцировано также будет командование V корпуса армии США, которое сейчас находится в Германии", — пишет газета.

Также, по данным издания, у США "имеется план перебросить в Польшу (из Германии) около 30 американских истребителей F-16" и продать Польше боевые вертолеты.

"Ожидается, что это будут AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper", — говорится в статье. в дополнение к этому Польше будет передано пять бывших в употреблении транспортных самолетов C-130 Hercules.

В нарушение договора Россия-НАТО

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков, Польша все время ищет дополнительных гарантий своей безопасности, цинично обвиняя Россию в том, что "у нас якобы есть варварские намерения уничтожить эту страну".

По словам эксперта, на фоне раздувания мифа о российской военной угрозе, поляки пытаются спровоцировать остальных членов альянса на аналогичные действия.

Однако на последней встрече министров обороны стран-членов НАТО не прошло предложение Варшавы об усилении группировки альянса в Восточной Европе в рамках так называемого "расширенного передового присутствия", отметил Сергей Ермаков.

В Германии, например, высказывались против этого, "справедливо полагая, что такой шаг будет провоцировать кризис и никоим образом не укрепит стабильность союзников".

Более того, можно сказать, что это приведет к нарушению основополагающего акта "Россия-НАТО", в котором "обещано", что НАТО не будет размещать значительное количество военнослужащих вблизи границ с Россией, — отметил эксперт.

Почему США против постоянной базы в Польше?

Несмотря на предложение Варшавы инвестировать в строительство американской базы в Польше 2 миллиарда долларов, американцы пока не идут на расширение постоянного военного присутствия в этой стране, так как это сопряжено с определенными техническими, политическими проблемами и военными рисками, продолжил он.

"Есть опасение, что постоянно расквартированные американские войска могут оказаться под гипотетическим ударом российских войск. На ротационной основе — пожалуйста, они размещают и говорят, что поскольку это лишь временная дислокация, то это не нарушает договор с Россией" — сказал Сергей Ермаков.

По его мнению, действия Польши "получат соответствующую оценку нашего военно-политического руководства".

"Важно, что увеличивается не только общая численность американского контингента, а идет развитие военной инфраструктуры, оперативное оборудование театра военных действий, и к этому поляки хотят привлечь другие страны члены блока", — сделал вывод Сергей Ермаков.

Исполнили мечту, оказавшись в кошмаре

Польша является образцовым членом НАТО с точки зрения Дональда Трампа. Она выполнила его требование о выделении 2% от ВВП на национальную оборону. Варшава, исходя из пожеланий президента США, приобрела дорогостоящие американские системы вооружения, в частности ракеты "Патриот" и 32 истребителя F-35A. В настоящее время на территории Польши проводятся основные учения НАТО "Защитник Европы 2020". В сентябре 2018 года президент Анджей Дуда предложил выделить из бюджета 2 миллиарда долларов, чтобы помочь Пентагону покрыть расходы на строительство жилья для американской военной базы постоянной дислокации, которая получила название "Форт Трамп".

Все было бы совсем просто, если бы не тот факт, что обороноспособность Польши Трамп намерен повысить за счет американского военного присутствия в Германии. Это не улучшит отношений Варшавы с Берлином.

"Величайший кошмар Польши — вновь столкнуться с враждебностью со стороны своих могущественных восточных и западных соседей. В конце концов, Германия и Россия трижды делили Польшу в 18-м веке, а затем еще раз в 1939 году. Польша не может себе позволить оттолкнуть Германию, пока она сталкивается со все возрастающей угрозой со стороны России", — пишет американская газета The Hill.

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