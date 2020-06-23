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Автор Александр Шторм

Будет ли Россия использовать бунты в США

Мир

Мнение российского президента о происходящем в США мировые СМИ разнесли на цитаты практически мгновенно. По его словам, весь мир стал свидетелем глубинных внутренних кризисов в Америке.

Политолог Сергей Михеев проанализировал выступление Путина по этому поводу, и обратил внимание на то, что иностранные медиа уже меньше стали оправдывать преступления митингующих Black lives matter и чаще стали использовать фразу "Putin says".

По его словам, российский лидер отметил, что в США ситуация сложилась исторически и с налету она просто не решается. Тот факт, что в страны было рабство, рабовладение, на которых США были основаны и развивались, изменить невозможно.

Американцы сами отменили последний закон на эту тему в 1968, и с тех пор пытаются задобрить черное сообщество, но ничего не выходит.

Разумеется, обывателям всегда кажется, что справедливости в жизни нет, но в исторической реальности справедливость существует, подчеркнул Путин. Сами американцы постоянно стремились переписать историю нашей страны. "По этому поводу в Екатеринбурге даже целый мавзолей построили имени Ельцина, где за государственные деньги всем пудрят мозг и рассказывают про то, какая неправильная была история", — напомнил эксперт.

Теперь в США проблемы другого рода, и сделать с этим ничего нельзя, Америка на рабстве была построена. И происходило это по меркам истории совсем недавно.

"В таком случае какое право Америка имеет кому-то указывать, как жить, и говорить о демократических традициях?" задал вопрос политолог

Конечно, в самих США тему развивать никто не рвется, поэтому — ищутся виновные. Хотя Россия на эту роль подходит не лучшим образом, так как не будь ее — не было бы и Соединённых Штатов Америки, потому что известно, что именно Россия, причём дореволюционная, первой признала независимость США, и это очень серьёзно помогло американцам в становлении государственности. Но с благодарностью у американцев всегда были проблемы, это не в американской традиции, подытожил специалист.

Михеев также добавил, что Москве нужно перестать быть скромной в отношениях со всеми миром. Ничего хорошего от этой сдержанности нет, криков о том, что Россия вмешивается в американские выборы, меньше не стало. Кто громче кричит, тот и прав и на этом основании вводит санкции.

Американцы сами всячески продвигали информационную открытость всех стран, они влезают с её помощью во внутренние дела огромного количества государств, включая Россию. По сути, американцы назначили Россию наряду с китайцами виноватыми во всех своих проблема, очень удобная позиция.

Именно потому смысла в такой скромности не было, нет, и не будет. Нужно вести политическую игру с теми или иными силами внутри Америки, пользуясь их внутриполитическим кризисом. Михеев добавил, что раньше американская элита была довольно консолидирована, потому СССР не смог ничего этому давлению противопоставить.

Сегодня ситуация изменилась, налицо глубокий политический кризис в Америке. Этим надо пользоваться.

Пока есть возможность, нужно устанавливать контакты с прямо противоположными группами протестующих, прямо противоположными группами интересантов. Бессмысленно отсиживаться вне игры, так как России санкции уже прилетели.

При этом будет нелишним оказывать политическую и информационную поддержку тем или иным группам влияния, звать их в Россию, устраивать здесь какие-то конференции и мероприятия международного характера, которые они там не могут устроить.

Решить, кого нужно поддерживать, придется по ситуации. С учетом перспективы внесения поправок в Конституцию, упор придется делать на консерваторах, которые есть в Америке, и которые понимают, что их ценности находятся под ударом.

Причем, этим может заниматься не государство, а политические партии, некоммерческие организации, отдельные люди, которые способны влезать во внутреннюю политику США, пока есть такая возможность. Нужно не только Пушкина цитировать, а бороться за свою страну, резюмировал Михеев.

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