Забыв о коронавирусе и кризисе, Верховная рада вспомнила про Крым

Украинские парламентарии обратились к своим зарубежным коллегам, а также к ООН и множеству различных международных организаций: депутаты настаивают на продолжении и даже усилении санкций против России из-за "оккупации Крыма".

"Слуги народа" (как пропрезидентские, так и примкнувшие к ним) обеспокоены также тем, что на полуострове "нарушаются права крымских татар", в частности, права всех проживающих там в целом. "Демократическая" Украина призывает многочисленные международные организации потребовать, чтобы Москва остановила "нарушения прав человека в Крыму" и соблюдала положения "международного гуманитарного права". Видимо, нардепы ориентируются на имеющиеся в Украине "высокие стандарты" демократии, свободы слова и политической толерантности. Как же Запад может ответить на то ли слёзную просьбу, то ли топанье ножкой? Там ведь помнят о том, что Киев совсем не торопится выполнять Минские соглашения и далеко не все рекомендации Венецианской комиссии были учтены в законах о государственном языке и образовании. Так в чём же глубинный смыл этого обращения?

Санкции против РФ - но страдает Европа

После присоединения Крыма против РФ со стороны США и Евросоюза были введены экономические и политические санкции, и их регулярно автоматически продлевают. Москва отреагировала своими ответными ограничительными мерами, прекратив импорт большого ассортимента продовольственных товаров из стран ЕС. Эти ответные действия заметно уменьшили доходы европейских компаний-экспортёров, которые всё громче и чаще выражают своё недовольство этим. И как следствие, некоторые страны ЕС призывают отменить или хотя бы ослабить антироссийские санкции. Тем более на экономику России эти санкции уже не оказывают практически особого влияния в связи с политикой импортозамещения.

Конечно, это не первый случай, когда украинская власть поднимает крымский вопрос. Например, президент Владимир Зеленский в феврале 2020 года заявил: "Я хотел бы начать с простых, очевидных вещей. Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина. Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи".

Многие эксперты уверены, что данная активность Верховной рады не обусловлена каким-либо практическим поводом, её цель — лишний раз напомнить об Украине в условиях погружённой в коронавирусную панику планеты и бушующих якобы антирасистских "революций".

Мнения экспертов

Безусловно, Киев очень хочет вернуться в мировую повестку дня, да вот только не знает как — увы, но украинский вопрос не занимает более Европу и США так, как это было ещё год-два назад, подчёркивает замдиректора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий.

"Все игроки понимают, что несговорчивость Киева завела ситуацию в тупик. Точно так же, как санкционный режим в отношении России как инструмент политического давления не сработал. Более того, в условиях глобального экономического кризиса он наносит дополнительный урон, прежде всего, экономике еврозоны. В этих условиях требовать от ЕС расширения санкций — верх глупости и неадекватности. Конечно, во внутренней повестке это обращение ВР можно расценивать как заигрывание с электоратом Порошенко и Тимошенко накануне местных выборов — иной ценности в нём нет. Что касается якобы нарушения прав крымских татар, то никаких серьёзных доказательств этого на руках у Киева нет, а в спекуляции на этой теме в мире давно уже никто не верит", — констатирует Песецкий.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв полагает, что принятие данного заявления — сугубо ритуальное действие, которое не повлечёт за собой никаких реальных последствий.

"Во-первых, и Европе, и США сейчас просто не до Украины, тем более, не до Крыма. Они увлечены решением проблем с коронавирусом и протестными беспорядками. Во-вторых, сейчас уже далеко не 2014 год — тренды в ЕС относительно антироссийских санкций изменились: от первоначальных призывов их максимального ужесточения до предложений их поэтапного снятия. В этой связи для меня совершенно очевидно, что данное обращение станет проходным и через пару дней о нём забудут даже украинские СМИ", — уверен Богатырёв.

Это просто дежурное напоминание о себе, уверен политтехнолог Василий Стоякин. Западу, собственно, эти напоминания не нужны: он и так знает, за что Россию полагается шпынять, а украинская инициатива нужна для создания видимости и повода.

Верховная рада не в первый раз призывает к усилению антироссийских санкций. Как правило, это происходит в то время, когда западные государства продлевают действие санкций против России, которые были введены ранее. В настоящее время обращение Рады появилось по случаю очередного такого продления санкций, связанных с Крымом. Однозначно, что это не шантаж, считает политолог-международник Владимир Воля, а всего лишь напоминание, поскольку санкции продляют автоматически, и это никак не зависит от заявлений украинского парламента.

Не стоит ждать какой-либо заметной реакции от адресатов этого обращения, как и усиления санкций: никто не захочет в нынешних условиях терять возможную выгоду от сотрудничества с РФ, вводя какие-либо дополнительные ограничения на торговлю, уверен политолог Александр Дудчак. Но и надеяться на осуждение Украины за невыполнение ею Минских соглашений или ущемления прав русскоязычного большинства также не стоит. Украинская власть сотрясает воздух заявлениями, ориентируясь исключительно на "внутреннего потребителя". Похоже, что у них мерилом работы считают усталость, иронизирует эксперт.

Украинская власть будет и дальше активно использовать тему крымских татар для давления на Россию из-за Крыма, уверен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Понятно, что это не больше, чем политика. Тут нет реальных мотивов по защите крымских татар, которые живут на Украине или в Крыму. Если бы провели опрос среди живущих на полуострове крымских татар по этой теме (обижает ли их российская власть), то думаю, что они очень бы удивились по поводу существования этой проблемы. И во времена украинского Крыма, и сейчас происходили и будут случаться конфликты между татарами и другими жителями полуострова. Но это обычные бытовые конфликты, которые имеют место во многих регионах как Украины, так и России. А реальная проблема крымских татар в том, что их используют ради политических игр и интриг", — заключает Охрименко.