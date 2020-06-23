Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Руслан Веснянко

Забыв о коронавирусе и кризисе, Верховная рада вспомнила про Крым

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские парламентарии обратились к своим зарубежным коллегам, а также к ООН и множеству различных международных организаций: депутаты настаивают на продолжении и даже усилении санкций против России из-за "оккупации Крыма".

"Слуги народа" (как пропрезидентские, так и примкнувшие к ним) обеспокоены также тем, что на полуострове "нарушаются права крымских татар", в частности, права всех проживающих там в целом. "Демократическая" Украина призывает многочисленные международные организации потребовать, чтобы Москва остановила "нарушения прав человека в Крыму" и соблюдала положения "международного гуманитарного права". Видимо, нардепы ориентируются на имеющиеся в Украине "высокие стандарты" демократии, свободы слова и политической толерантности. Как же Запад может ответить на то ли слёзную просьбу, то ли топанье ножкой? Там ведь помнят о том, что Киев совсем не торопится выполнять Минские соглашения и далеко не все рекомендации Венецианской комиссии были учтены в законах о государственном языке и образовании. Так в чём же глубинный смыл этого обращения?

Санкции против РФ - но страдает Европа

После присоединения Крыма против РФ со стороны США и Евросоюза были введены экономические и политические санкции, и их регулярно автоматически продлевают. Москва отреагировала своими ответными ограничительными мерами, прекратив импорт большого ассортимента продовольственных товаров из стран ЕС. Эти ответные действия заметно уменьшили доходы европейских компаний-экспортёров, которые всё громче и чаще выражают своё недовольство этим. И как следствие, некоторые страны ЕС призывают отменить или хотя бы ослабить антироссийские санкции. Тем более на экономику России эти санкции уже не оказывают практически особого влияния в связи с политикой импортозамещения.

Конечно, это не первый случай, когда украинская власть поднимает крымский вопрос. Например, президент Владимир Зеленский в феврале 2020 года заявил: "Я хотел бы начать с простых, очевидных вещей. Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина. Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи".

Многие эксперты уверены, что данная активность Верховной рады не обусловлена каким-либо практическим поводом, её цель — лишний раз напомнить об Украине в условиях погружённой в коронавирусную панику планеты и бушующих якобы антирасистских "революций".

Мнения экспертов

Безусловно, Киев очень хочет вернуться в мировую повестку дня, да вот только не знает как — увы, но украинский вопрос не занимает более Европу и США так, как это было ещё год-два назад, подчёркивает замдиректора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий.

"Все игроки понимают, что несговорчивость Киева завела ситуацию в тупик. Точно так же, как санкционный режим в отношении России как инструмент политического давления не сработал. Более того, в условиях глобального экономического кризиса он наносит дополнительный урон, прежде всего, экономике еврозоны. В этих условиях требовать от ЕС расширения санкций — верх глупости и неадекватности. Конечно, во внутренней повестке это обращение ВР можно расценивать как заигрывание с электоратом Порошенко и Тимошенко накануне местных выборов — иной ценности в нём нет. Что касается якобы нарушения прав крымских татар, то никаких серьёзных доказательств этого на руках у Киева нет, а в спекуляции на этой теме в мире давно уже никто не верит", — констатирует Песецкий.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв полагает, что принятие данного заявления — сугубо ритуальное действие, которое не повлечёт за собой никаких реальных последствий.

"Во-первых, и Европе, и США сейчас просто не до Украины, тем более, не до Крыма. Они увлечены решением проблем с коронавирусом и протестными беспорядками. Во-вторых, сейчас уже далеко не 2014 год — тренды в ЕС относительно антироссийских санкций изменились: от первоначальных призывов их максимального ужесточения до предложений их поэтапного снятия. В этой связи для меня совершенно очевидно, что данное обращение станет проходным и через пару дней о нём забудут даже украинские СМИ", — уверен Богатырёв.

Это просто дежурное напоминание о себе, уверен политтехнолог Василий Стоякин. Западу, собственно, эти напоминания не нужны: он и так знает, за что Россию полагается шпынять, а украинская инициатива нужна для создания видимости и повода.

Верховная рада не в первый раз призывает к усилению антироссийских санкций. Как правило, это происходит в то время, когда западные государства продлевают действие санкций против России, которые были введены ранее. В настоящее время обращение Рады появилось по случаю очередного такого продления санкций, связанных с Крымом. Однозначно, что это не шантаж, считает политолог-международник Владимир Воля, а всего лишь напоминание, поскольку санкции продляют автоматически, и это никак не зависит от заявлений украинского парламента.

Не стоит ждать какой-либо заметной реакции от адресатов этого обращения, как и усиления санкций: никто не захочет в нынешних условиях терять возможную выгоду от сотрудничества с РФ, вводя какие-либо дополнительные ограничения на торговлю, уверен политолог Александр Дудчак. Но и надеяться на осуждение Украины за невыполнение ею Минских соглашений или ущемления прав русскоязычного большинства также не стоит. Украинская власть сотрясает воздух заявлениями, ориентируясь исключительно на "внутреннего потребителя". Похоже, что у них мерилом работы считают усталость, иронизирует эксперт.

Украинская власть будет и дальше активно использовать тему крымских татар для давления на Россию из-за Крыма, уверен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Понятно, что это не больше, чем политика. Тут нет реальных мотивов по защите крымских татар, которые живут на Украине или в Крыму. Если бы провели опрос среди живущих на полуострове крымских татар по этой теме (обижает ли их российская власть), то думаю, что они очень бы удивились по поводу существования этой проблемы. И во времена украинского Крыма, и сейчас происходили и будут случаться конфликты между татарами и другими жителями полуострова. Но это обычные бытовые конфликты, которые имеют место во многих регионах как Украины, так и России. А реальная проблема крымских татар в том, что их используют ради политических игр и интриг", — заключает Охрименко.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сша крым санкции украина коронавирус владимир воля верховная рада василий стоякин валерий песецкий даниил богатырёв александр дудчак александр охрименко
Новости Все >
Справедливая Россия: формат ЕГЭ необходимо изменить
Саакашвили: Украина рискует остаться без железной дороги
Глава ВФЛА отреагировал на письмо легкоталетов к Путину
Эксперт: "летающие" поезда - не революция в мире транспорта
Россия, Китай и Индия могут создать "зеленые коридоры"
"Дуров договорился": стало известно, почему разблокировали Telegram
Больше миллиона москвичей проголосуют онлайн
Трамп хотел, чтобы Путин приехал в Вашингтон в 2018 году
Джокович сдал положительный тест на коронавирус
В ЦДМ на Лубянке возобновили работу кафе
Последние материалы
Эксперт рассказал об основных правилах поведения во время грозы
Справедливая Россия: формат ЕГЭ необходимо изменить
Поправки в Конституцию приняты в марте. Зачем 1 июля опрос?
Саакашвили: Украина рискует остаться без железной дороги
Глава ВФЛА отреагировал на письмо легкоталетов к Путину
Эксперт: "летающие" поезда - не революция в мире транспорта
Россия, Китай и Индия могут создать "зеленые коридоры"
Забыв о коронавирусе и кризисе, Верховная рада вспомнила про Крым
"Дуров договорился": стало известно, почему разблокировали Telegram
Больше миллиона москвичей проголосуют онлайн
Популярное
Общество
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств

Президент Хорватии не примет участие в торжественных мероприятиях в российской столице 24 июня. Собирался до последнего, но внезапной сломался самолет.

"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
Назван тренер, который сменит Гончаренко в ЦСКА
Новости футбола
Назван тренер, который сменит Гончаренко в ЦСКА
Новости спецслужб
Эксперт объяснил, что курский силовик мог "слить" спецслужбам Украины
Новости спорта
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Руслан Веснянко Забыв о коронавирусе и кризисе, Верховная рада вспомнила про Крым Руслан Веснянко Усам Оздемиров Безусловный базовый доход как национальная идея Усам Оздемиров Василий Амирджанов Листья и обильные осадки утопили Москву в "ванне" Василий Амирджанов
Комментарии
Адвокат Ефремова обвинил в смерти Сергея Захарова очевидцев ДТП
В библиотеки будут пускать только при наличии маски
Лукашенко терпит фиаско накануне выборов
Почему голосование надо бойкотировать, доказывает профессор Гундаров
Ефремов все же сможет когда-нибудь управлять машиной
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
Эксперты "поймали" США на ядерном умолчании
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Почему голосование надо бойкотировать, доказывает профессор Гундаров
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
Кокорин купил маску из крокодиловой кожи за 30 тыс. рублей
Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к Конгрессу США
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ