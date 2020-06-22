Родина-мать осквернена радужным флагом. Что дальше?

В Киеве активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride провели акцию в рамках месяца ЛГБТ в мире. На видео снят монумент "Родина мать" на Спивочем поле, который "держит" на мече радужный флаг.

Накануне 22 июня участники акции запустили дрон с радужным стягом. Во время пролета над монументом, аппарат завис над памятником с флагом

"Родина-мать" за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует", - заявили в KyivPride.

Как заявил по этому поводу нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин, который отметил, что флаг повесили накануне 22 июня - день, когда в 1941 началась атака немцев на Киев. Он подчеркнул, что потом эти люди "удивляются тому, что их не понимают. А иногда и довольно для них болезненно не понимают. Нет слов. И это в канун 22 июня!" - написал Волошин.

По его словам, «трудно было задеть людей больше. Даже, если завтра они прикрепят свой флаг к кресту Софиевского собора".

В сети об этом написали так: "Зашквар в Киеве. Накануне трагической даты - 22 июня, начала Великой Отечественной войны, Родину-мать нарядили в ЛГБТ-символику».

А в самом Facebook в комментах прозвучало такое мнение, что «это кич, провокация и не имеет ничего общего с правами ЛГБТК-сообщества. Наоборот, вызывает отторжение и, к слову, не только у гетеросексуалов. Я согласен с тем, что коммьюнити должно становиться всё более видимым, но не таким образом.

"Оставьте символы Победы в их оригинальном виде и значении. ЖК "Кловский" повыше будет. Почему там флаг не установили? Когда, например, повесили венок из маков на Родину-Мать - это было невероятно круто, современно, патриотично и до мурашек. От этой акции - реакция: негатив»,- уверены эксперты.

Стоит добавить, что монументальная скульптура «Родина-мать» располагается на правом берегу Днепра на территории музея истории Украины во Второй мировой войне. Она была открыта в составе музейного комплекса 9 мая 1981 года.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш дала гневную отповедь тем, кто накануне Дня начала Великой Отечественной войны осквернил монумент «Родина-Мать»."Памятник «Родина - Мать», это не просто символ Киева. Это образ силы и жертвенной любви, несгибаемости духа народа, который смог выстоять и победить в самой страшной войне.

Те, кто решил осквернить памятник Победы флагом, подчеркивающим их сексуальные предпочтения, не ЛГБТ-сообщество. Они - настоящие (негодяи) посмевшие отождествить и даже попытаться соединить вместе героизм народа и флаг своих половых влечений".

Также сенатор Франц Клинцевич заявил - «Украшение» киевского монумента «Родина-мать» флагом ЛГБТ было продуманной политической провокацией".

Также бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал появление ЛГБТ-флага на монументе "Родина-мать" в Киеве.Бывший спортсмен назвал подобное позорным актом, который вынуждены наблюдать жители столицы Украины.

"Мерзость содеянного зашкаливает,но это стало на Украине обычной практикой",- считает он.

"Не место ему на символе всей нации. Нет никакого «возрождения» Украины, и томос тут не поможет, ибо на глазах гибнут христианские ценности. А если Бога в душах нет, то все дозволено",- заключил и сенатор Пушков.