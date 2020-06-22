Что происходит в США? Цветная революция вернулась домой

Трудно не заметить, что все происходящее в США очень похоже на "цветную революцию" и вызывает ассоциации с киевским Майданом. Есть ли у американского "майдана" заказчик и дирижер? А главное, к чему все это приведет и Америку, и весь мир? Своим видением делится профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси (США), эксперт Российского совета по международным делам при МИД Российской Федерации Андрей Коробков, который побывал в гостях у главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой, в еженедельной программе "Точка зрения".

Ещё одна цветная революция

— Что происходит в США? С удивлением за всем этим следим, и очень похоже на какие-то технологии "цветных революций", которые по всему миру разбрелись в последние десятилетия. И удивительно, что когда случился Майдан в Киеве, то звонили Виктору Януковичу, вроде бы Байден звонил и убеждал не применять силу против протестующих. Мы знаем чем все это закончилось. И вот мы смотрим на то, что происходит сейчас в Америке, причем в разных штатах, и создается впечатление, что власти следуют тем же советам, которые давали Януковичу.

— И да, и нет. Параллелей много, и они идут гораздо шире. Есть одна очень большая разница: в Америке, в отличие от Украины или России, на руках почти 400 миллионов единиц оружия, и это внушительная сила. Надо сказать, что когда принималась вторая поправка к Конституции, то имелась в виду именно возможность для граждан, во-первых, защищать себя от преступников, а во-вторых, противостоять авторитарной власти. И политики, конечно, помнят о том, что это оружие есть. И есть люди, которые готовы его применять, чтобы защищать свои права, если до этого дойдет. А параллели здесь возникают очень любопытные, но неоднозначные.

С одной стороны, это ситуация, когда первоначальный протест, вызванный каким-то взрывом эмоций (например, убийство чернокожего полицейским), затем начинает менять форму, появляются молодые люди (как правило, белые), которые начинают организовывать этот протест и толкать его в совершенно определенную сторону, в сторону насилия. Одновременно есть интересные параллели и с 2005 годом, потому что вот сейчас мы наблюдаем, как появляются совершенно анекдотические опросы, где Байден обгоняет Трампа на 8%, затем на 14%. И, видимо, всё идет к тому, что американская элита подготовила себя к ситуации, когда Трамп выигрывает выборы в ноябре, но объявляется, что он выборы сфальсифицировал. И тут начинаются какие-то очень агрессивные действия.

В принципе, верхушка страны пришла к выводу, что Трамп является системной угрозой её власти и от него надо избавляться любым путем.

Но нужно сказать, что есть ещё и третья параллель. Она уходит корнями к лету 1917 года, когда экзальтированные гимназистки с гвоздиками, с плакатами, вставляли эти гвоздики в дуло винтовок солдат. А потом появляются опять же жёсткие ребята, которые начинают заниматься делом.

По многим параметрам ситуация в Америке сейчас уже становится революционной.

Имеют место четыре типа поляризации.

С одной стороны, это поляризация между республиканцами и конкретно теми, кто поддерживает Трампа, и демократами, а также элитой в целом, и обе стороны уже не готовы идти на компромисс.

С другой стороны, это крайняя социальная поляризация в стране, вызванная глобализацией.

И, собственно, избрание Трампа было вот таким протестом против глобализации и появления группы не просто богатых, а ультрабогатых людей с десятками миллиардов, уже теперь с сотнями миллиардов долларов, для которых даже обычные богатые — это уже почти люмпен. И вот эта ситуация, хотя, казалось бы, объём богатства в стране стремительно нарастает, но она вызывает недовольство даже уже у богатых. И вот как недавно любопытно охарактеризовал ситуацию Такер Карлсон, один из консервативных американских наблюдателей: наиболее привилегированные используют наиболее отчаявшихся, чтобы отодвинуть от власти всех остальных.

— Так и бывает.

— Вот эта теневая суперэлита, в общем-то, использует то, что происходит сейчас, в своих целях. Хотя начало процесса, как ещё Ленин говорил, это такая искра, которая возмущает какую-то часть населения, начинаются протесты, а потом эти протесты заинтересованные лица начинают переводить в осмысленное системное русло, с тем чтобы дестабилизировать ситуацию в целом.

Поэтому можно достаточно уверенно сказать что будет дальше: будет продолжаться линия на дестабилизацию ситуации, с тем чтобы как-то ослабить позиции Трампа. А если он выиграет выборы, то, видимо, будут попытки оспорить результаты и заявить, что он эти выборы сфальсифицировал.

Но и это ещё не всё. Надо помнить, что помимо вот этого нового расслоения в связи с появлением супербогатой прослойки, имеет место и традиционное расслоение между богатыми и бедными, которое в Америке имеет по крайней мере внешний характер, расовый и этнический, поскольку существуют меньшинства, прежде всего афроамериканцы, которые значительно отстают от других групп по уровню своего благосостояния, социально-экономического развития. И вот эти процессы, конечно, вызывают у них недовольство и периодически выливаются вот в такие вспышки, как мы увидели.

И наконец, есть еще один очень важный конфликт, который, по сути-то, и является главным движителем того, что сейчас происходит. Дело в том, что в течение двух последних избирательных циклов сформировалась очень мощная группа левых радикалов среди демократов, которая была представлена Берни Сандерсом, открыто заявляющим, что он социалист. И то, как их обыграли, а обыграли их явно нечестно (вначале в пользу Хиллари Клинтон, потом в пользу Байдена в этом году), вызвало у них очень большое возмущение. И значительная часть этих людей пришла к выводу, что по-хорошему получить номинацию и выиграть внутренние выборы в рамках Демократической партии невозможно. И вот сформировался этот конфликт между престарелым коррумпированным, крайне костным центристским руководством демократов (людьми типа Байдена, Пелоси, Шумера — им уже всем порядка 80 лет) и молодой группой. Ясно, что Сандерс уйдет и появится вот эта новая группа тех, кому нет ещё сорока (типа Александрии Окасио-Кортес), которые, во-первых, хотят представительства, хотят, чтобы их кандидат стал представлять Демократическую партию, по крайней мере, на новых выборах. Эта программа идет несравнимо дальше, чем-то, что предлагает Центристская партия. Они хотят бесплатные и общественные по своей сути системы здравоохранения. Они хотят очень жесткого перераспределения национального богатства в сторону меньшинств. Они хотят налога на богатых. Например, Сандерс предлагал ввести двухпроцентный дополнительный налог на состояние больше 50 миллионов и еще один дополнительный процент на состояние больше 1 миллиарда.

И вот тут возникла очень такая оригинальная ситуация. Когда появляется Трамп в 2015 году, выигрывает выборы в следующем году, то американское общество очень жестко раскололось.

Против Трампа выступают три типа транснационального капитала: финансовый, в широком смысле шоу-бизнес (это включает всё информационные сети типа CNN и развлекательный блок, и всё прочее), и третье — это хай-тек (высокотехнологичные производства, прежде всего в компьютерной сфере).

Они против Трампа по очень таким практическим принципиальным причинам. Он пытается дестабилизировать систему глобализации, так как она строилась вокруг ВТО последние 20 лет, возвести обратно барьеры вокруг американской экономики, с тем чтобы защитить реальный сектор экономики — промышленность и сельское хозяйство. Им это не нужно, им совершенно всё равно, где эти деньги делать. Главное, чтобы капитал свободно перетекал.

Поэтому развлекательный блок, информационный блок, хай-тек и финансы делают всё, чтобы ослабить Трампа.

Против Трампа вся традиционная элита. Это и элитные журналисты, и политики, и бюрократия, и элитная академия — они все выступают против как по принципиальным, так и по практическим личным причинам.

И против Трампа элита вот этих групп меньшинств и сами меньшинства в значительной степени, поскольку он пытается ослабить систему, которая основана на предоставлении привилегий на основе не социальных факторов, не от богатых к бедным, а на основе расовых, гендерных, сексуальной ориентации и прочих аналогичных факторов.

Кто тогда за Трампа? Реальный сектор экономики: это промышленность, прежде всего обрабатывающая, это сельское хозяйство, которые хотят протекционистских мер со стороны государства. За Трампа малый и средний бизнес, за Трампа белый средний класс и в целом большинство белых, и за Трампа силовой блок (это и военные, и полиция, и всевозможные другие структуры). А это внушительная группа.

Одних полицейских в Америке 700 тысяч плюс члены их семей, естественно. Примерно 130 тысяч сотрудников правоохранительных органов на федеральном уровне, таких как ФБР, миграционная служба и так далее. То есть в сумме миллион почти плюс их родственники.

И вот произошел жуткий раскол американского общества: одна группа поддерживает Трампа, другая группа рассматривает его как угрозу самой системе, как она создавалась последние 60 лет. Они абсолютно правы. Чего они не понимают — это того, что Трамп не причина, а следствие тех проблем, которые у них возникли. То есть Трамп — выражение протеста и реального сектора экономики, и белого среднего класса в отношении той политики, которую проводили как демократы, так и республиканцы последние где-то три поколения.

Поэтому, с одной стороны, общество продолжает раскалываться, и уже компромисса, оказывается, достичь практически невозможно. Одновременно раскалывается Демократическая партия на центристов и левых радикалов. И разрешить этот конфликт через какой-то компромисс в результате выборов оказывается всё сложнее.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Галина Викторова