Лукашенко терпит фиаско накануне выборов

В Белоруссии в рамках дела Белгазпромбанка о незаконном выводе более 430 млн. долларов в Латвию задержан главный соперник Лукашенко на выборах банкир Виктор Бабарико, против него уже дают показания другие задержанные. Глава Комитета госконтроля РБ заявил о "кукловодах" Бабарико среди руководства Газпрома, а может быть и выше. Газпром сообщил о грубом нарушении законов в Белоруссии в отношении прав российских акционеров. По 49,818% Белгазпромбанка принадлежит российским Газпрому и Газпромбанку.

Что происходит в республике? Батька запаниковал из-за растущих протестов? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире программы "Необычная неделя" главному редактору "Правда. ру" Инне Новиковой рассказал политолог, политтехнолог и политический консультант, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

Лукашенко заигрывает с невнятностью

— Дмитрий, в Белоруссии складывается очень сложная ситуация. Президент Беларусии проводит небывало жесткую избирательную кампанию. Он впервые идет на выборы практически без серьезной поддержки, поскольку рассорился со всеми своими основными партнерами, в том числе зарубежными. Усиливается недовольство в республике, большие сложности у власти началась с внутренней оппозицией.

Лукашенко говорит, что был предотвращен Майдан, зарубежные кукловоды не получат страну. В рамках дела "Белгазпромбанка" о незаконном выводе более 430 миллионов долларов в Латвию задержан главный соперник Лукашенко на выборах банкир Виктор Бабарико. В обычно спокойной Беларусии сейчас очень-очень неспокойно и много-много всего намешано. Как вы оцениваете эти события?

— Ситуация там сейчас — действительно очень интересная. Сами граждане Беларусии уже привыкли к тому, что Лукашенко — президент. Тем не менее, недовольство и усталость от него копилась давно, а сейчас она выплескивается. Люди впервые увидели, что у них есть другие сильные люди, есть выбор, поэтому не обязательно президентом может быть только Лукашенко.

Он же, конечно, не хочет терять власть, поэтому начинает давить. Конечно, Лукашенко поссорился со всеми. У него невнятные отношения со всеми соседями, с Украиной — очень неоднозначные. Начиная заигрывать с США, он ссорится с Россией, с Евразийским союзом.

Хорошо, открываются посольства США в Беларусии впервые спустя столько лет перерыва в дипломатических отношениях, но все равно какой-то ясности, понимания, что будет дальше в этих отношениях, нет. И складывается впечатление, что их нет не только у наблюдателей, но в голове у самого Лукашенко и у американцев. По сути, Лукашенко заигрывает с невнятностью.

Люди это видят. Белорусы в целом долго терпели и были достаточно аполитичны. Но теперь в Минске прошла так называемая живая цепь. Простые люди вышли на центральные улицы и, взявшись за руки, создали эту цепь.

Это, конечно, беспрецедентная ситуация. Она в чем-то прорывная для общественно-политической жизни Беларусии. И опять же, непонятно чем это закончится.

Лукашенко не делает выводов из этой ситуации. Казалось бы, ему все происходящее, сама политическая жизнь дает определенный урок. Она ему говорит, что где-то вы были не правы, что надо определиться в отношениях со своими партнерами, выбрать кого-то одного, не лавировать между ними.

Что делает Лукашенко? Он опять продолжает заигрывать. В последние дни мы увидели заявление о том, что этот мнимый Майдан якобы чуть ли не наш "Газпром" готовил. Мы опять увидели заявления о недовольстве Беларусии ценой на российский газ. Невнятность продолжается.

И что-то мне подсказывает, что ситуация может кардинально поменяться за один день. Но пока Лукашенко не сделал ничего, чтобы выработать какую-то четкую, твердую позицию. Поэтому даже что будет завтра, непонятно.

Раскол в обществе — одна из главных угроз для Лукашенко

— Дмитрий, насколько сильны его позиции, его авторитет? Кто-то от него давно устал, но кто-то при нем привык жить.

— Да, у него есть определенная поддержка, но сейчас и она — неоднозначная. Я бы расценил ее как 50 на 50. Белорусское общество, которое всегда было достаточно монолитным, сейчас раскалывается. И это — одна из главных угроз для Лукашенко. Теперь линия раскола будет двигаться в какую-то сторону.

Либо, наоборот, произойдет сплочение общества, но это будет зависеть именно от его шагов, от его конкретных действий, прежде всего — будет ли работа над ошибками. Потому что по популярности Лукашенко отрицание COVID тоже ударило. Люди болеют, умирают, а он не предпринимает никаких действий. Он даже в шутливой форме предлагает в баню ходить, на огороде работать, на тракторе ездить — вот ваше лечение от COVID. Эта шутка, конечно, была неоднозначно воспринята обществом.

— Там действительно не было карантина. Но люди, глядя на новости во всем мире, меньше ходили по общественным местам. Каких-то серьезных обострений там нет. Беларусия в любом случае — один из наших самых близких сторонников. И там действительно был скандал лет, когда арестовали оборудование одной независимой белорусской газеты, а потом Госдеп США затребовал это оборудование, поскольку оно находилось на его балансе.

Одно время американцы активно там устраивали всякие собрания и раздавали деньги. Белорусы же в основном говорили, что деньги возьмем, а на батьку наезжать не можем. Мы же знаем, как существуют в бюджете США статьи на развитие демократии в странах бывшего СССР.

— Это есть, да, это — факт. Я сам работал на выборах во многих государствах постсоветского пространства, видел два майдана на Украине и майдан в Тбилиси. Я видел, наверное, самый страшный и жестокий майдан в Киргизии. Госдеп везде вкладывается.

Но при этом надо все-таки обратить внимание, что Лукашенко заигрывается. Он же не только США обвиняет в происходящем. Он делает нападки в адрес российских бизнесменов. Он напрямую называет "Газпром" одним из интересантов всего происходящего. Такие политические шаги могут завести Лукашенко в очень непростую ситуацию.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев