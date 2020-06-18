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Автор Антон Куликов

Германия идет на обострение: Берлин "добьет" отношения с Россией?

Мир

В четверг российский посол в Германии Сергей Нечаев был приглашен в МИД ФРГ. Как можно понять, вызов связан с заявлением генпрокуратуры ФРГ, которая 18 июня выдвинула обвинение в адрес гражданина России, задержанного по громкому делу об убийстве в берлинском районе Тиргартен в августе прошлого года.

В Берлине напоминают

Как следует из заявления генпрокуратуры обвинение выдвинуто "против российского гражданина Вадима К., известного как Вадим С.". В ведомстве считают, что обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения Торнике К."

Речь о Зелимхан Хангошвили, который воевал в ходе чеченской кампании с 2000 по 2004 год на стороне боевиков.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что "правительство оставляет за собой право предпринимать дальнейшие шаги в связи с этим делом". Ранее из Германии были высланы двое российских дипломатов. А из России, по принципу взаимности, двое германских.

Напомним, совсем недавно в Германии было много шума по поводу хакерской атаки на бундестаг в 2015 году. Обвинили в этом российских хакеров — конечно же, "связанных с ГРУ". Российская сторона обвинения отвергла, подчеркнув, что фактов Берлин так и не предоставил.

Складывается впечатление, что власти ФРГ идут на обострение в отношениях с Россией. С другой стороны, есть же еще "Северный поток-2", где вроде бы речь идет о сотрудничестве между Россией и Германией. По крайней мере, на официальном уровне Берлин давление США отвергает.

То ли еще будет… Или нет?

"Безусловно, данное событие, освещение его в прессе и в заявлениях официальных лиц, будет добавлять негатива в российско-германские отношения, которые и так переживают, может быть, не самые худшие, но и не самые лучшие времена по сравнению с нулевыми годами. По сути дела, современная Россия стала одной из страшилок в германских СМИ. По сути дела, образ России, формируемый системными СМИ и политическим классом, достаточно негативен", — сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Но вот насколько этот негатив возобладает и как он повлияет на все тот же "Северный поток-2", коль скоро проект и так находится под огромным давлением?

По мнению Александра Камкина, относительно проекта строительства газопровода позиции политического и бизнес-сообществ Германии диаметрально расходятся.

"Немецкий политический класс длительное время следовал в фарватере своего большого брата из Вашингтона. Только приход к власти Трампа, который поставил под сомнение и фактически всю систему международных экономических отношений и договоренностей, заставляет немецких политиков маневрировать", — полагает эксперт.

"Я думаю, рано или поздно немецкий политический класс поставит на повестку дня вопрос диверсификации основных векторов внешней политики. США при Трампе показали себя крайне ненадежными партнерами. И таким образом, для России и Германии здесь представляется возможным определенным образом углубление сначала экономического сотрудничества, а в будущем и политического партнерства", — полагает Александр Камкин.

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Темы хайко маас северный поток-2 александр камкин
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