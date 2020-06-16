В "Голосе Америки" произошли большие перемены. В отставку подали директор Аманда Беннетт и её заместитель Сандра Сугавара. Они возглавили радиостанцию еще при Бараке Обаме, в 2016 году. И политику "Голоса Америки" неоднократно критиковал президент США Дональд Трамп.
В частности, в октябре прошлого года он заявил, что радиостанции "Голос Америки" и "Свобода/Свободная Европа", финансируемые из госбюджета США, не справляются со своей задачей. А потому американские власти рассматривают возможность создания нового СМИ для вещания на другие страны.
В свою очередь, в "Голосе Америки" утверждают, что за последние четыре года общая аудитория радиостанции выросла со 109 до 280 миллионов в неделю. То есть вроде бы успехи впечатляющие успехи.
Трампа, однако, они не впечатлили. Относительно недавно, в апреле, пресс-служба американского президента опубликовала заявление под названием "На фоне пандемии "Голос Америки" тратит ваши деньги на распространение иностранной пропаганды". Речь шла о поддержке радиостанцией… китайского правительства.
А буквально несколько дней назад руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США обязало свой отдел по связям со СМИ отвечать "Голосу Америки" отказом на запросы об интервью.
Создание нового СМИ для вещания на другие страны процесс довольно долгий и затратный. Тем более, непонятно, а что в таком случае делать с "заслуженными" пропагандистами, вроде "Голоса Америки"? Лишать финансирования? Так это же скандал.
В общем, поводом для отставки руководства радиостанции стало назначение сенатом нового руководителя руководителя Агентства по глобальным средствам массовой информации. Им стал режиссер-документалист Майкл Пэк. Он известен своими консервативными взглядами и его поддерживал Дональд Трамп. Ну а поскольку в сенате у республиканцев большинство, то и с назначением Пэка на должность проблем не возникло.
Кроме того, режиссер-документалист сотрудничал с бывшим советником президента США Стивом Бэнноном.
Как раз в ведении Агентства и находится "Голос Америки". Как поменяется политика радиостанции, сказать пока сложно. Но упреков в прокитайской пропаганде со стороны Белого дома в ближайшее время должно поубавиться.
Что же касается отношения к нашей стране, то едва ли стоит ожидать каких-либо перемен. "Голос Америки" по-прежнему будет одним из рупоров американской пропаганды.
Эффективность этого "рупора", конечно, спорна. Но это деньги американских налогоплательщиков, не российских. Так пусть в США об этом и размышляют.
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