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Автор Антон Куликов

Почему Белый дом взялся за "Голос Америки"

Мир

В "Голосе Америки" произошли большие перемены. В отставку подали директор Аманда Беннетт и её заместитель Сандра Сугавара. Они возглавили радиостанцию еще при Бараке Обаме, в 2016 году. И политику "Голоса Америки" неоднократно критиковал президент США Дональд Трамп.

За что Трамп невзлюбил "Голос Америки"

В частности, в октябре прошлого года он заявил, что радиостанции "Голос Америки" и "Свобода/Свободная Европа", финансируемые из госбюджета США, не справляются со своей задачей. А потому американские власти рассматривают возможность создания нового СМИ для вещания на другие страны.

В свою очередь, в "Голосе Америки" утверждают, что за последние четыре года общая аудитория радиостанции выросла со 109 до 280 миллионов в неделю. То есть вроде бы успехи впечатляющие успехи.

Трампа, однако, они не впечатлили. Относительно недавно, в апреле, пресс-служба американского президента опубликовала заявление под названием "На фоне пандемии "Голос Америки" тратит ваши деньги на распространение иностранной пропаганды". Речь шла о поддержке радиостанцией… китайского правительства.

А буквально несколько дней назад руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США обязало свой отдел по связям со СМИ отвечать "Голосу Америки" отказом на запросы об интервью.

Грядут перемены?

Создание нового СМИ для вещания на другие страны процесс довольно долгий и затратный. Тем более, непонятно, а что в таком случае делать с "заслуженными" пропагандистами, вроде "Голоса Америки"? Лишать финансирования? Так это же скандал.

В общем, поводом для отставки руководства радиостанции стало назначение сенатом нового руководителя руководителя Агентства по глобальным средствам массовой информации. Им стал режиссер-документалист Майкл Пэк. Он известен своими консервативными взглядами и его поддерживал Дональд Трамп. Ну а поскольку в сенате у республиканцев большинство, то и с назначением Пэка на должность проблем не возникло.

Кроме того, режиссер-документалист сотрудничал с бывшим советником президента США Стивом Бэнноном.

Как раз в ведении Агентства и находится "Голос Америки". Как поменяется политика радиостанции, сказать пока сложно. Но упреков в прокитайской пропаганде со стороны Белого дома в ближайшее время должно поубавиться.

Что же касается отношения к нашей стране, то едва ли стоит ожидать каких-либо перемен. "Голос Америки" по-прежнему будет одним из рупоров американской пропаганды.

Эффективность этого "рупора", конечно, спорна. Но это деньги американских налогоплательщиков, не российских. Так пусть в США об этом и размышляют.

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Темы сенат голос америки дональд трамп финансирование
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