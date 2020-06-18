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Автор Игорь Буккер

Ватерлоо — восход британского солнца

Мир

Два географических места оказались знаковыми в жизни Наполеона: Тулон — его восхождение, Ватерлоо — его закат. Но куда более важным представляется другое. 18 июня 1815 года родился новый мировой гегемон — Британская империя.

Верно охарактеризовал тот период сэр Уинстон Черчилль: "В ходе великой борьбы с Наполеоном Великобритании временами пришлось противостоять едва ли не всей Европе вместе с Соединенными Штатами, однако же Наполеону не удалось стать основателем Соединенных Штатов Европы. Сражение у Ватерлоо, дальновидный мирный договор и промышленный переворот в Англии почти на целый век утвердили Великобританию на вершине цивилизованного человечества — или, по крайней мере, подняли к вершине так близко, насколько это возможно".

Оставим на совести экс-премьер-министра (приведенная цитата датируется 24 декабря 1956 года) упоминание "цивилизованного" человечества. Как показало время, Великобритания навсегда отобрала пальму первенства у Франции, передав ее в руки своей бывшей колонии — Соединенным Штатам Америки.

Конец галльского петуха и прочей живности

За девять лет до Ватерлоо император французов упразднил Священную Римскую империю германской нации, просуществовавшую 844 года. Эта империя дряхлела, а Наполеон лишь вбил в ее грудь осиновый кол. Британия устремилась в число мировых держав перед Великой французской революцией — Ост-Индская компания (East India Company), которая уже обзавелась островом Святой Елены, вовсю хозяйничала на Индийском полуострове.

"После битвы при Ватерлоо под ее властью был уже весь субконтинент, кроме его северо-западной окраины", — отмечал Черчилль.

Многовековое противостояние Франции и Англии закончилось триумфом последней. Величие "галльского петуха" — Le coq gaulois — потомки нормандских завоевателей Англии истребили. Отныне мир становился англосаксонским, а не французским. Две последующие мировые войны не дали шанса и тевтонам. Приложив руку к сердцу, скажем, что и славянам тоже не светило.

Наполеон и Вулкан

По приблизительным подсчетам в битве при бельгийском Ватерлоо с обеих враждующих сторон погибло вполовину меньше солдат, нежели при извержении вулкана Тамбора, расположенного на острове Сумбава. Природный катаклизм унес жизни более 70 тысяч человек. В то время как затеянная людьми бойня погубила примерно от 16 до 22 тысяч человеческих жизней. Античный бог Вулкан мог злобно хихикать, когда образовавшиеся в результате извержения ливни помешали стратегическим замыслам французского полководца, по недоразумению считавшего себя непобедимым.

Корсиканское чудовище закончило свои дни на острове Святой Елены. Извержение на далеком острове послужило причиной гибели другого островитянина. Бонапарт оставил множество остроумных изречений. У него нашлась пара слов про несчастье французов в Испании и даже в Москве. Упомянув Веллингтона и Блюхера, сказать про битву при Ватерлоо у него отсох язык. Это был не просто конец — пришёл полный…

"Бремя белого человека" почти на столетие возложила на инородный мир Великобритания. Образованные люди еще продолжали общаться между собой на французском языке, следить за парижскими модами, но центр мировой торговли и вообще центр уже смещался к Лондону.

По этой причине "забитая стрелка" у валлонского местечка между несколькими европейскими авторитетами означает гораздо большее, чем разборка мафиози. Криминальная структура Великобритании возобладала над французской, чтобы век спустя поцеловать туфлю "крестному папе" Соединенных Штатов Америки.

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