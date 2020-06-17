Уотергейт - не случайность, а закономерность

Спустя 10 лет после постройки в Вашингтоне комплекса "Уотергейт", его название сделалось нарицательным. Афера "Иран-контрас" получила у журналистов имя "Ирангейт". Сексуальный скандал с Моникой Левински — "Моникагейт". Одни с оптимизмом трубят о торжестве американской демократии, другие видят очередное торжество беззакония властей США.

Проблема демократии в США

В отличие от недоумков, которые находят истину между двумя крайними точками зрения, великий Гёте говорил, что между ними находится проблема. В данном случае — проблема американской демократии.

Все вроде бы так: журналисты разнюхали, что дело перед президентскими выборами нечисто, и показали всему миру, что значит четвертая власть, которая может довести до импичмента даже президента могущественной державы. С другой стороны, досрочно ушедший в отставку 37-й президент США Ричард Никсон легко отделался. Он не только ни дня не сидел в тюрьме, но и получал президентскую пенсию.

Как пишет американский политолог и культуролог Майкл Паренти (Michael Parenti), "конгресс и пресса рассматривали Уотергейт как аномальный случай беззакония власти, а не еще один случай из многих противозаконных действий американских президентов и оперативных сотрудников структур национальной безопасности".

Историческая справка

В ночь на 17 июня 1972 года сотрудник частной службы охраны административного комплекса "Уотергейт", раскинувшегося на берегу реки Потомак, 24-летний Фрэнк Уиллс (Frank Wills) во время обхода заметил на одном из дверных замков кусочек клейкой ленты, приклеенной над защелкой так, чтобы дверь не закрывалась. За тот год, что Уиллс работал там, была только одна попытка противоправного проникновения для совершения кражи. Это место считалось настолько безопасным, что сотрудники службы безопасности в здании носили только газовые баллончики.

Сорвав скотч, Уиллс продолжил обход. Спустя полчаса он заметил на той же самой двери еще больший кусок клейкой ленты. Дверь вела в штаб-квартиру кандидата от Демократической партии Джорджа Макговерна (George McGovern). Выборы должны были состояться через четыре месяца.

Без колебаний Уиллс набрал номер полиции. Прибыв на место, полицейские отключили все лифты и заперли входные двери. Обыскивая один за другим помещения, в офисе демократов копы наткнулись на пятерых субъектов.

При обыске у них были найдены прослушивающие устройства, фотоаппараты, магнитофонные пленки и наличность в несколько тысяч долларов. Одним из задержанных оказался сотрудник избирательного комитета президента Ричарда Никсона, экс-агент ЦРУ Джеймс Маккорд-младший (James W. McCord Jr.).

Случайность? Нет — это система

Рядовой криминальный инцидент начал перерастать в политическое шоу после публикаций в газете The Washington Post статей Боба Вудворда и Карла Бернстайна. Начиная с августа и по октябрь 1972 года в этом влиятельном публичном органе появлялись заметки, пока не достигли своей цели — свергнуть президента Никсона. Информацию репортеры получали от анонимного доброжелателя под псевдонимом Deep Throat. Скабрезная ирония в том, что это название знаменитого порнофильма "Глубокая глотка", вышедшего на экраны 12 июня 1972 года. Через 30 лет Марк Фелт (Mark Felt), который был тогда заместителем директора ФБР, признался, что этим информатором был именно он.

Причины такой нелюбви "Глубокой глотки" к президенту Никсону не совсем ясны, но это и неважно. Ричард Никсон — еще в 1950-е годы удостоившийся клички Tricky Dick ("жуликоватый Дик") — вполне мог раздражать отдельных представителей истеблишмента. Хорошо еще, что не убили, как Кеннеди.

Отвечая на вопрос британского журналиста, почему американский электорат с охотой голосует за миллионеров, Роберт Кеннеди сказал: "Потому что они считают, что нам нет нужды их надувать". Бедные наивные янки…