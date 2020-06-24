Украинская народная примета: перед выборами вспомнить о языковой проблеме

"Киев не собирается изменять закон об образовании в угоду своим соседям", — жёстко заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Проводимая в стране все последние годы политика тотальной украинизации не раз подвергалась критике и самими гражданами, и зарубежными правительствами и политиками. Европейская Венецианская комиссия также высказала большое число претензий и пожеланий по изменению закона об образовании. Наиболее непримиримую позицию занял Будапешт. На недавней встрече глав внешнеполитических ведомств соседних стран эта тема вновь была на повестке дня. Венгерский министр Петер Сийярто снова недвусмысленно заявил Кулебе, что его страна не перестанет блокировать сотрудничество Украины с НАТО до выполнения их требований к законам о государственном языке и об образовании.

Суть проблемы

Кратко напомним суть проблемы. С осени 2020 года школьники и студенты должны будут учиться только на государственном языке. Послабление сделано лишь для начальной школы: с 5-го класса родной язык будет сведён к минимуму. Дополнительные привилегии получили т. н. официальные языки Евросоюза: обучающимся на них дали отсрочку до 2023 года, но даже в этом было отказано русскоязычным украинцам — а ведь их сложно назвать "национальным меньшинством".

Темпами и методами насильственной украинизации возмутились в России, Румынии, Болгарии, но радикальнее всех отреагировали именно венгры. Будапешт решительно встал на защиту 150 000 этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Петер Сийярто подобную языковую и образовательную политику Киева назвал "ножом в спину" и с тех пор на дипломатическом уровне противодействует украинским инициативам в международных организациях.

"Наши венгерские коллеги утверждали, что Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании. Мы их выполнили. И я хочу чётко озвучить: мы не будем вносить никаких иных дополнительных изменений. Мы можем найти понимание по сбалансированной имплементации этого закона об образовании, но заложенные в нём принципы не будем изменять в угоду кому-то из наших соседей", — очертил "красную линию" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Впрочем, как и практически все украинские чиновники, главный дипломат нахально соврал: на самом деле украинская власть проигнорировала большинство рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании. Кроме того, многие европейские политики и члены европарламента также высказывали Киеву претензии и пожелания по данной теме — они также остались без внимания.

Дуя против Москвы, цепляют и других

"Наша дипломатия перестала быть дипломатией. Она работает не на компромиссы, а, наоборот, на обострение ситуации, педалирование конфликтности. В основе такого подхода, думаю, лежит настрой на противостояние с Россией. Дуя против Москвы, цепляем и других, в частности, венгров. Нас превратили в такой себе цветок-вонючку при дороге, вонь от которого достаёт всех вокруг", — образно характеризует ситуацию директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв уверен, что украинская власть не намерена кардинально менять языковую политику. Вместо этого всё, что предлагают высшие должностные лица Украины — это некие привилегии для венгерского языка по сравнению, например, с русским.

"То есть сохранение венгроязычных школ ещё на несколько лет после 2020 года (в то время, когда будут полностью ликвидированы русскоязычные школы) или преподавание некоторого количества предметов на венгерском. Разумеется, ни Будапешт, ни венгерская диаспора на Украине этим не удовлетворятся, а значит, блокировка встреч "Украина — НАТО" продолжится", — полагает Богатырёв.

А политический эксперт Юлия Пилецкая поясняет, что ультиматумы Будапешта больше ориентированы на их "потребителя".

"В Киеве к этим "пугалкам" уже давно привыкли и прекрасно понимают, что на наше "не-очень-сотрудничество" с НАТО влияет, прежде всего, наличие горячей точки в Донбассе, а не языковые страхи Венгрии. И учитывая полную преемственность Зе-команды наследию Петра Порошенко в языковом вопросе, с приближением местных выборов официальная государственная позиция будет только укрепляться и медийно поддерживаться, а никак не наоборот", — прогнозирует Пилецкая.

Проблема современной Украины в том, что возникший в 2014 году вакуум культуры, морали, политики и т. д. было решено заполнить крайним национализмом. Он, конечно, на том этапе играл мобилизующую роль для людей, совершивших государственный переворот, но после он же стал главным тормозом в развитии страны и по ряду направлений внешней политики, виновником роста центробежных тенденций и внутренней напряжённости, напоминает член оппозиционной партии "Союз левых сил" Александр Голуб.

"Сегодня это понимают многие, но власть не решается отказаться от националистической самоидентификации, боясь потерять поддержку мобилизованного радикального электората. Кроме того, за это время власть так и не смогла предложить обществу что-то иное, и поэтому страна ещё неопределённо долгое время будет заложником этой непростой и болезненной темы. И осенние выборы вряд ли способны что-либо изменить кардинальным образом. Кроме того, мы понимаем, что Венгрия является только формальным тормозом развития и углубления отношений Украина-НАТО — полноценного членства нашей страны в этом блоке не хотят иные, более влиятельные игроки", — подчёркивает политик.

Языковой вопрос и предстоящие выборы

Насильственная украинизация уже приводит де-факто к федерализации, констатирует политический эксперт Ирина Гаврилова.

"Смотрите сами: создаются Венгерский (в Закарпатье) и Болгарский (в Одесской области) районы, дальше будут Румынский (в Буковине) и Польский (в Львовской области). Просто Венгрия оказалась самой настойчивой и последовательной и несколько лет подряд "нагибает" Киев, требуя соблюдения языковых, гуманитарных, культурных прав венгерской общины. Однако украинская власть пошла на хитрый манёвр — начала диалог с Венгрией, Румынией и Болгарией при планировании административной реформы. Правда, глава МИД Дмитрий Кулеба ещё не признаётся в том, что на Украине в ближайшее время появятся национальные автономии в приграничных районах, а ведь это шаг к автономизации и Донбасса. А там автоматом решатся вопросы о языке и культуре, которые стали камнем преткновения. Заметили, как резко заткнулись Лариса Ницой (ярая поборница украинизации — ред.) и ей подобные? Значит, поступила команда "сверху" о послаблении тотальной украинизации. О какой "единой мове" можно говорить, если сам Пётр Порошенко, насильственно насаждавший украинский язык, заговорил с генпрокурором на языке "агрессора", как только стал подозреваемым в преступлении. Всем и сразу стало ясно, что проект "одна нация — одна мова" приказал долго жить. Думаю, языковая проблема будет активно использоваться на местных выборах. О том, что следует по ТВ показывать русские фильмы, заговорил новый министр культуры Александр Ткаченко ("подопечный" Игоря Коломойского). Об изменениях законов об образовании и о госязыке всё чаще говорит и спикер Рады Дмитрий Разумков — явно эта тема станет ключевой для его партии, которую он намерен создать. На теме языка и образования снова попытаются развести Юго-Восток, рассчитывая, что русскоязычные граждане отдадут свои голоса за тех, кто пообещает ослабить "мовные вожжи". Однако всё это чистой воды манипуляция, которой в своё время пользовались и Леонид Кучма, и Виктор Янукович: обещания так и останутся невыполненными", — пессимистически настроена Гаврилова.

Теоретически нельзя исключать, что президент Зеленский и его парламентское большинство могут пойти навстречу требованиям официального Будапешта, предполагает политолог-международник Владимир Воля.

"Например, уже возможен частичный компромисс относительно использования украинского и венгерского языков в системе среднего образования. Но вместе с тем внесение изменений в языковой закон несёт в себе риски для президента и его сторонников. Партия "Слуга народа" неоднородна в своём отношении к ряду резонансных политических тем, среди которых и языковой вопрос. Из-за него фракция "слуг" может расколоться и прекратить существование. И соответственно, исчезнет пропрезидентское парламентское большинство. И это будет означать, что у Зеленского больше не будет возможности властвовать почти без оглядки на оппозицию. Поэтому на это он не пойдёт", — предрекает Воля.

Проблема украинской власти в том, что за год правления Зеленского к нему накопился целый список вопросов по поводу невыполнения своих обязательств. В первую очередь со стороны адекватных украинцев, которые устали от многословия и бездеятельности бывшего актёра. Главные вопросы к Зеленскому и "зелёной" власти детально изложил в своём открытом письме глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Чтобы выиграть на президентских выборах год назад, кандидат Зеленский много чего наобещал, в т. ч. в части злободневных проблем:

прекратить военный конфликт и установить мир в Донбассе;

"урезонить" огромные тарифы ЖКХ, которые неподъёмны для миллионов жителей;

прекратить насильственную украинизацию.

Поэтому Медведчук с позиции опытного государственного менеджера совершенно справедливо советует неопытному (и по сути — случайному) главе государства не стараться насильственно менять своё мировоззрение русскоязычного человека лишь для того, чтобы ублажать необоснованные требования псевдопатриотов и грантоедов. Иначе президент может оказаться в одном лагере с теми соросятами и (или) националистами, которые умеют только одно: кричать о "любви" к Украине. Ведь, встав на защиту русскоязычных граждан (равно, как и национальных меньшинств), можно заслужить уважение и доверие большинства граждан Украины, а также понимание со стороны зарубежных партнёров, вынужден главный оппозиционер пояснять Зеленскому прописные истины.

Президент и его команда просто обязаны воспринимать существующую реальность: все проблемы и трудности страны, желания и ожидания её граждан, если, разумеется, у главы государства есть желание строить успешную Украину, а не делать видимость проведения "реформ". Для этого, по мнению главного оппозиционера, необходимо начать с себя и создать сильную профессиональную команду. Посмотрим, прислушается ли, наконец, президент к совету опытного политика и к чаяниям граждан, поверивших в его предвыборные обещания. Жителям Украины остаётся лишь на это надеяться