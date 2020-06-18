Нацистское золото найдут в Польше

Похищенные нацистами сокровища — по нынешним оценкам на миллиарды долларов — возможно, спрятаны под дворцом 16-го века на юго-западе Польши.

75 лет назад офицер Ваффен-СС, скрывшийся под псевдонимом Michaelis — Михаэлис, записал в дневнике о планах рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера спрятать украденные в оккупированных европейских государствах богатства, артефакты и бесценные произведения искусства, сообщает польский новостной сайт The First News (TFN). Главное, в дневнике, который все время после окончания Второй мировой войны находился в распоряжении тайного общества, имеется карта с указанием местонахождения более 28 тонн спрятанных сокровищ.

Предчувствуя скорый конец, нацисты зарывали клады

В дневнике перечислены 11 мест, где нацисты спрятали разграбленное золото, драгоценности, бесценные произведения искусства и предметы религиозного культа. Одно из мест, которое названо в дневнике, — заброшенная шахта, уходящая почти на 60 метров под землю, вырытая в 16-м столетии под дворцом Хохберг (Hochberg) в деревне Розтока (Roztoka) на юго-западе Польши. Предположительно, золотой запас перекочевал в это подземное сооружение из рейхсбанка города Бреслау (ныне польский Вроцлав) и оценивается в миллиарды евро.

Спустя десятилетия после окончания войны дневник Михаэлиса держался в строгом секрете, будучи спрятанным в немецком городе Кведлинбург (Quedlinburg). Он находился во владении некой масонской ложи — тайного общества, организованного более тысячи лет до этого. Во времена Третьего рейха в составе ложи числились офицеры, представлявшие высший слой нацистской элиты. Согласно сообщению варшавского TFN, одним из масонов был упомянутый Михаэлис, который непосредственно занимался транспортировкой похищенных богатств на юго-западе Польши. Членами масонской ложи в послевоенные годы были потомки недобитых нацистов.

В 2019 году члены ложи передали дневник польскому фонду "Силезский мост" (Silesian Bridge), а тот подарил его народу Польши в знак "извинения за Вторую мировую войну".

К дневнику прилагалась карта, на которой вроде бы было отмечено местоположение шахты на территории дворца Хохберг, где было надежно укрыто сокровище Третьего рейха, сообщил журналистам TFN представитель "Силезского моста" Роман Фурманьяк (Roman Furmaniak). После того, как нацисты спрятали похищенные сокровища, они убили свидетелей, сбросив их тела в колодец, а затем взорвали вход в подземелье, сказал Фурманьяк в интервью польским журналистам TFN.

Пещерная Польша

Упомянутый дворец в Нижней Силезии, где могут быть спрятаны богатства, получил известность во время и после Второй мировой войны как место, где нацисты скрывали украденные у богатых евреев ценности, а также предметы искусства, которые были вывезены из музеев и галерей оккупированных стран. Нижняя Силезия изобиловала пещерами, шахтами и туннелями, а также замками и дворцами с подземными ходами, которые представляли собой множество укромных место даже для громоздких произведений искусства.

После войны американцы заподозрили директора Силезского музея Гюнтера Грундманна (Günther Grundmann) в краже произведений искусства в Нижней Силезии. Из 80 перечисленных в списке Грундманна мест в Нижней Силезии числился и дворец Хохберг, где находились драгоценные предметы. В нынешнем МИД Польши считают, что многие из этих тайников якобы были расхищены бойцами Красной армии, которая спасала Польшу от нацистов.