Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Буккер

Нацистское золото найдут в Польше

Мир

Похищенные нацистами сокровища — по нынешним оценкам на миллиарды долларов — возможно, спрятаны под дворцом 16-го века на юго-западе Польши.

75 лет назад офицер Ваффен-СС, скрывшийся под псевдонимом Michaelis — Михаэлис, записал в дневнике о планах рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера спрятать украденные в оккупированных европейских государствах богатства, артефакты и бесценные произведения искусства, сообщает польский новостной сайт The First News (TFN). Главное, в дневнике, который все время после окончания Второй мировой войны находился в распоряжении тайного общества, имеется карта с указанием местонахождения более 28 тонн спрятанных сокровищ.

Предчувствуя скорый конец, нацисты зарывали клады

В дневнике перечислены 11 мест, где нацисты спрятали разграбленное золото, драгоценности, бесценные произведения искусства и предметы религиозного культа. Одно из мест, которое названо в дневнике, — заброшенная шахта, уходящая почти на 60 метров под землю, вырытая в 16-м столетии под дворцом Хохберг (Hochberg) в деревне Розтока (Roztoka) на юго-западе Польши. Предположительно, золотой запас перекочевал в это подземное сооружение из рейхсбанка города Бреслау (ныне польский Вроцлав) и оценивается в миллиарды евро.

Спустя десятилетия после окончания войны дневник Михаэлиса держался в строгом секрете, будучи спрятанным в немецком городе Кведлинбург (Quedlinburg). Он находился во владении некой масонской ложи — тайного общества, организованного более тысячи лет до этого. Во времена Третьего рейха в составе ложи числились офицеры, представлявшие высший слой нацистской элиты. Согласно сообщению варшавского TFN, одним из масонов был упомянутый Михаэлис, который непосредственно занимался транспортировкой похищенных богатств на юго-западе Польши. Членами масонской ложи в послевоенные годы были потомки недобитых нацистов.

В 2019 году члены ложи передали дневник польскому фонду "Силезский мост" (Silesian Bridge), а тот подарил его народу Польши в знак "извинения за Вторую мировую войну".

К дневнику прилагалась карта, на которой вроде бы было отмечено местоположение шахты на территории дворца Хохберг, где было надежно укрыто сокровище Третьего рейха, сообщил журналистам TFN представитель "Силезского моста" Роман Фурманьяк (Roman Furmaniak). После того, как нацисты спрятали похищенные сокровища, они убили свидетелей, сбросив их тела в колодец, а затем взорвали вход в подземелье, сказал Фурманьяк в интервью польским журналистам TFN.

Пещерная Польша

Упомянутый дворец в Нижней Силезии, где могут быть спрятаны богатства, получил известность во время и после Второй мировой войны как место, где нацисты скрывали украденные у богатых евреев ценности, а также предметы искусства, которые были вывезены из музеев и галерей оккупированных стран. Нижняя Силезия изобиловала пещерами, шахтами и туннелями, а также замками и дворцами с подземными ходами, которые представляли собой множество укромных место даже для громоздких произведений искусства.

После войны американцы заподозрили директора Силезского музея Гюнтера Грундманна (Günther Grundmann) в краже произведений искусства в Нижней Силезии. Из 80 перечисленных в списке Грундманна мест в Нижней Силезии числился и дворец Хохберг, где находились драгоценные предметы. В нынешнем МИД Польши считают, что многие из этих тайников якобы были расхищены бойцами Красной армии, которая спасала Польшу от нацистов.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы польша михаэлис ваффен-сс сокровище третий рейх генрих гиммлер дворец хохберг
Новости Все >
"Расследование" издания "Проект" основано на старых вбросах о COVID-19
В Псковской области обнаружили захоронение жертв нацистов
Анна Семенович в образе крестьянки "смутила" корову
Сборы налогов с зарплат россиян сократились почти на 23%
Причалы в Ленинградской области начали принимать пассажирские лайнеры
Подробности гибели четырёх человек в Москве
Мурашко уделил внимание диспансеризации россиян
Страны НАТО составили план на случай второй коронавирусной волны
Меркель призвала Евросоюз к сплоченной политике в отношении Китая
Эксперт: "Законопроект об удаленной работе ущемляет права сотрудников"
Последние материалы
Эксперт Чесноков: оформить электронную визу может и фейковый заявитель
Профессор Гундаров: Будет памятник COVID стоять – у него много заслуг
Королей и премьеров заменят Тунберг и Флойд
"Расследование" издания "Проект" основано на старых вбросах о COVID-19
Союз предпринимателей России: в экономике ситуация лучше, чем ожидали
Япония не будет размещать системы ПРО "Aegis Ashore"
В Псковской области обнаружили захоронение жертв нацистов
Почему для "Макдоналдса" Олимпиады - больше не повод вложить деньги
Историк Евгений Спицын: ядро Русского государства создал Иван III
Анна Семенович в образе крестьянки "смутила" корову
Популярное
Мир. Новости мира
Германия идет на обострение: Берлин "добьет" отношения с Россией?

Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?

Германия идет на обострение: Берлин "добьет" отношения с Россией?
На Кипре рассказали, когда начнут принимать туристов из России
Путешествия
На Кипре рассказали, когда начнут принимать туристов из России
Единоборства. Новости и обзоры
Исмаилов показал форму перед боем с Емельяненко
Здоровье
Вторая волна коронавируса: возможные даты и смертность
Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер Василий Амирджанов Королей и премьеров заменят Тунберг и Флойд Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Дестабилизирует Россию сама власть
Отмена парадов может навредить голосованию по Конституции
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Школьницы станцевали в нижнем белье у мемориала Победы в Калуге
"Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами
Диета любви сильнее виагры
Дестабилизирует Россию сама власть
Дестабилизирует Россию сама власть
Президент еще раз расскажет, зачем править Конституцию
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Сторонники Михаила Ефремова и Федор Достоевский
Отмена парадов может навредить голосованию по Конституции
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Президент еще раз расскажет, зачем править Конституцию
Вторая волна коронавируса: возможные даты и смертность
Вторая волна коронавируса: возможные даты и смертность
Отмена парадов может навредить голосованию по Конституции
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ