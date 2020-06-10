Украинский политолог: русский язык на Украине нельзя просто вычеркнуть

Будут ли на украинских улицах штрафовать за разговор на русском, где те партии, что продавили закон о языке, нарушающий свободу граждан, сможет ли Украина нормально функционировать без русского языка, а также о том, стоит ли ей разделять страхи Прибалтики, рассказывает украинский политолог Олег Соскин. Беседует главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.

— Как на Украине оценивают закон "Об основах государственной языковой политики Украины", который еще называют "закон о запрете русского языка"? И какова аргументация, согласно этому закону, что теперь люди, которые будут говорить на улицах городов на русском языке, могут быть оштрафованы?

— Закон был принят как раз перед перевыборами Порошенко. Он как представитель финансово-корпоративного клана, ориентированного открыто на войну с Россией, считал, что надо принять закон, запрещающий использование русского языка в украинских официальных органах. Ориентация была на самые жесткие элементы радикальных националистов, без учета всего многообразия страны. Закон пробивался очень жестко в пожарном порядке и в итоге был продавлен.

Когда прошли выборы президента и Верховного совета, продавившие закон силы потерпели сокрушительное поражение. При этом не попала в Раду ни одна из партий, которая придерживалась взглядов о насильственной украинизации всего социума. Наоборот, прошла партия "Оппоблок" Рабиновича, Бойко и Медведчука, выступавшая за изменение этого закона, чтобы убрать оттуда наиболее одиозные части. Так что очевиден кризис жанра в данном направлении.

Законом была предусмотрена некая должность, которая бы обеспечивала наблюдение за его исполнением. Сегодня, по сути, такого надсмотрщика нет. Самые истеричные страсти улеглись, ситуация, как я считаю, более-менее сбалансировалась.

Но все равно "Оппоблок" и партия "За Життя" хотят либерализовать данный закон, убрать самые радикальные положения, раскалывающие общество, и сгладить последствия. Зеленский в этом подходе балансирует:

и нашим,

и вашим.

Потому что есть Запад Украины, где больше всего сторонников украинизации, есть Юг, Восток, да и Центральная Украина, где активно используется русский язык.

И вместе с тем госчиновники понимают, что они должны выучить украинский язык, точно так же как и преподаватели в школах и вузах. В ряде секторов украинский язык как государственный должен применяться обязательно.

— Вы говорите, вот Зеленский и нашим, и вашим. Как же и нашим, и вашим, если этот закон принят…

— На Украине вещи принимаются, и потом нет механизмов их реализации. Невозможно Одессу, Харьков, Херсон, Николаев заставить говорить только по-украински.

— Я, может, неправильно понимаю — это правда, что будут штрафовать людей, говорящих по-русски на улицах?

— Я еще раз говорю, что идет процедура пересмотра…

— То есть эта опасность сейчас есть?

— Указаний, чтобы на улицах штрафовать, нет. В законе предусмотрены санкции, но сам механизм их реализации отсутствует. Есть просто декларация. Как в СССР Хрущев сказал, что коммунизм построят, а вместо этого Советский Союз развалился. Реальную жизнь же не остановишь. Русский язык входит в официальные языки ООН, он второй по использованию в интернете, на нем говорят от 300 до 500 миллионов человек в мире, его нельзя просто взять и вычеркнуть — тем более в Украине, где он настолько укоренен.

О русском как языке украинских коммуникаций

— Уполномоченный по защите государственного языка Украины Татьяна Монахова пообещала штрафовать чиновников, депутатов за публичное использование русского языка. Штраф составляет 11600 гривен, то есть почти 500 долларов. В принципе, разговор на улице — это тоже публичное использование русского языка. Разговор в ресторане — тоже. Причём это касается только русского.

— Вопрос в том, что считать публичным использованием и надо ли вводить подобные штрафы… Вообще, по хартии прав и свобод человека, это нарушение свободы и прав личности.

И так был закон о государственном языке, который обязывал представителей госаппарата всю переписку и деятельность в рабочее время вести на украинском. А вот эти порошенковские новеллы — вмешательство в деятельность человека и попрание его свобод. И потом, надо тогда что-то и с венгерским языком, румынским, еврейским делать….

— Самое-то интересное, что представители всех этих языковых культур на Украине говорят по-русски.

— Мне как ученому и общественному деятелю приходится много общаться, писать. Без русского языка трудно использовать действующую систему контактов.

Я считаю, что вообще есть славянский мир, частью которого является Украина, и в нем русский язык — это мощнейший лингвистический инструмент. Отказаться от этого средства продвижения интересов, занять позицию Эстонии, Латвии, Литвы совершенно глупо. Указанные страны очень маленькие, может, они сильно боятся могучего русского языка. Украине бояться не надо.

По-любому нужно возвращать Луганско-Донецкий анклав, а вернуть его с этим порошенковским законом станет непосильной задачей. Надо сократить само понимание официозного использования украинского языка, не вводить директивно. В условиях современного развития лингвистической ситуации в мире, если Украина не хочет быть закрытым анклавом, надо использовать украинский как государственный, а английский и русский как официальные языки.

— Английский как официальный язык?

— Почему нет?

— Многие украинцы говорят на английском?

— Так будут говорить. В Грузии тоже не говорили. А что делать? Но нельзя терять того, что есть, и надо приобретать то, что новое, полезное и будет перспективным. Без русского и английского языков страна и этнос функционировать не смогут. Терять то, что ты имеешь, и гордиться этим — просто глупо и недальновидно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев