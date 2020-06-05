Чемпионы "сидения на двух стульях". Чем они опасны?

Многовекторность — это необходимое условие для выживания стран, зажатых между полюсами силы, но эта политики становится опасной, когда ею начинают "страдать" сами полюса.

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1. Турция. Заслуживает чемпионского титула страны, "сидящей на двух стульях", потому что ее многовекторность поражает размахом и неприкрыты цинизмом по отношению к международным партнерам. Действительно, трудно назвать еще одну страну НАТО, которая бы закупала у России (врага НАТО №1) новейшее оружие и проводила с ней совместные военные операции (в Сирии).

С одной стороны Реджеп Эрдоган строит "Турецкий поток" в обход Украины (но в то же время предоставляет Украине политическую поддержку по Крыму и кредиты для закупки оружия). С другой стороны, "Турецкий поток" иссякает, по итогам марта поставки газа рухнули в 7 раз, а российские ЗРК С- 400 так и не вступили на боевое дежурство. Конечно, здесь Эрдоган пересел на стул Дональда Трампа. Цинизм Турции открытый: да, мы такие — предать можем в любой момент. Но, поэтому не очень опасный, поскольку все знают, что можно ждать от Анкары.

2. Россия. Картина обратная, многовекторность тщательно скрыта, внешняя политика позиционируется как сугубо суверенная. Однако, когда решался вопрос о признании режима Петра Порошенко, Москвой была сделана уступка Берлину и Парижу, которые об этом попросили, а не русским в Донбассе, которые просили об обратном.

С одной стороны Москва как бы требует от Украины выполнения Минских соглашений, а с другой продолжает с ней торговать и быть главным ее инвестором.

Возможно, Москва явно не искушена в этих играх со стульями, потому что в генах у России никогда не было многовекторности. Поэтому провалы следуют один за другим, и по линии ОПЕК+ (выход из договора привел к обвалу цен на нефть), и по газовым контактам (когда все построенные трубы в Германию, Турцию, Китай становятся ненужными), и по громкой поправке в Конституции о суверенитете России. Выясняется, что идет речь не об абсолютном приоритете национального права над международном, а только об условии, когда такой приоритет возникает.

Москва в своем стремлении угодить Западу цинична по отношению к своему народу, который хочет истинного суверенитета, и твердо сидит на стуле олигархата, деньги которого на Западе.

3. Германия. С одной стороны продавливать в ЕС невыгодный югу и востоку Союза "Северный поток-2", а с другой — требовать от этих стран солидарности в отношении санкций против России, это конечно, верх цинизма, который называется в политике прагматизмом. Посидев с Владимиром Путиным на одном стуле по "Северному потоку", Ангела Меркель тут же пересаживается на стул Трампа, сообщая, что санкции Евросоюза будут оставаться в силе без прогресса в минском процессе урегулирования украинского конфликта.

Но помощь Украине этим и ограничивается: ни расширения квот на торговлю украинскими товарами в ЕС, ни льготных кредитов.

К тому же, на стуле Трампа Меркель сидит недолго, отказываясь встречаться с ним на саммите G7. Это знак того, что санкции против "Северного потока" ей не нравятся. Цинизм Берлина состоит еще и в том, что такая политика оправдывается стремлением "предотвратить эскалацию напряжения в отношениях с Россией и не допустить, чтобы в Совете безопасности ООН произошел раскол между Западом с одной стороны и Россией и Китаем — с другой".

4. Соединенные Штаты Америки — их сидение на двух стульях самое неприметное, казалось бы, самая сильная держава мира в этом не нуждается, санкции и "пряники" раздаются налево и направо под лозунгом: "Америка превыше всего". Вашингтон опасен тем, что пересаживается со стула на стул неожиданно или, лучше сказать, выбивает стул из-под собеседника и становится ясно, что никогда его у него не будет.

Сегодня вы у него в фаворитах, а завтра — в плохишах. В украинский майдан было вложено 5 миллиардов долларов, у Киева были перспективы вступления в НАТО, обещаны миллиардные кредиты от МВФ, но пришел к власти Трамп и выяснилось, что Украина США не нужна от слова "совсем", ей предложили самой вести диалог с Владимиром Путиным.

Даже Китай, мощь которого была создана усилиями транснациональных компаний с американским капиталом в основе, стал теперь "врагом номер один" Америки. Трамп сегодня приглашает Путина на саммит G7, где, по его словам, должно быть обсуждена "судьба Китая". Интересно, присядет ли Путин на эту услужливо пододвинутую табуретку?

5. Китай. Его многовекторность обусловлена культурными особенностями. Политика построена на нахождении "в тени", "как та умная обезьяна, которая со стороны наблюдает, как дерутся два тигра". Поэтому можно сказать, что Китай все время сидит на многих стульях сразу, и к этому все привыкли.

Но у Китая появилось стремление управлять упадком США, сделать это в одиночку Китай не сможет, тем более, что постепенно становится мировым коронавирусным плохишом. Поэтому он будет все более ставить на военную мощь России (как бы пересаживаться на ее стул), на сотрудничество с ней в его проектах, уверенный в том, что Россия никогда не будет с ним соперничать в экономике. Но как только дело коснется попадания китайских компаний под американские вторичные санкции Китай быстро оставит Россию. Так, было в Венесуэле, например, когда китайские танкеры перестали возить венесуэльскую нефть, добываемую "Роснефтью".

У Китая есть еще один неприятный момент "сидения на многих стульях", его помощь вроде бы бескорыстна, но в один прекрасный день вы просыпаетесь и видите, что страна продана Китаю за долги по кредитам Китая. То есть из-под вас просто выбили ваш собственный, стул и вы навечно поселились в "Чайна-тауне". Не знаем, что более неприятно — открытая беспардонность Вашингтона, или скрытая — Пекина.

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