Жарихин: "России не стать из большого медведя зайчиком для стран СНГ"

Россия предлагает странам СНГ свою "медвежью" огромную нору с большущим рынком, который необходим этим странам. Но если она при этом в своей норе чуть пошевелится — остальным станет тесновато. О претензиях стран СНГ к России и возможностях сотрудничества рассказывает "Правде.Ру" заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Таджикистан - надежный союзник России по ОДКБ?

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— Мы беседовали с представителями различных постсоветских стран, и жалобы, точнее, претензии к России примерно одинаковы. Они сводятся к тому, что Россия навязывает роль старшего брата, не прислушиваясь к тому, чего хотят партнеры. Справедливы ли такие претензии?

— Они абсолютно справедливы, но Россия при всем желании не может превратиться из большого медведя в маленького зайчика, как бы она ни пыталась это делать в 90-х годах. Задний габарит помешает пролезть в заячью нору. Факт. Учитывая соотношение ВПП один к двадцати или тридцати — ну максимум в пятнадцати, как с Белоруссией.

Россия предлагает странам свою медвежью огромную нору с большущим рынком, который бывает необходим этим странам, потому что в остальном мире все роли и рынки уже поделили. Но если она при этом в своей норе чуть пошевелится — остальным станет тесновато.

Не нравится такая реальность — остается жить отдельно, а не говорить: "Когда вы станете зайчиком, мы к вам придем".

— Политолог из Казахстана Марс Сариев сказал мне: России нужно действовать как действовал царь-батюшка, как действовал СССР, то есть занимать протекционистские позиции, а не капиталистические конкурентные. Защищайте нас больше, будьте нашим патроном.

— Это значит: "Стройте заводы и фабрики за свои деньги, за счет нищеты, "обезлюдивания" центральных областей России, а мы потом расскажем всем остальным, как вы нас угнетали в течение 70 лет". Мы такое проходили уже.

— Я вот тоже это сказала… Для них главное — деньги. Им нужны деньги, которые даст Китай, возможно, Америка, но не даст Россия. И России они держатся потому что (тоже частый лозунг) Россия обеспечивает безопасность. Если бы не было угрозы на границах Киргизии, Таджикистана, если бы у Армении не было бы Азербайджана под боком, то наша страна была бы им не нужна.

— Видимо, они правы. Страны Прибалтики купаются в деньгах европейских, Украина — в американских, население в ответ почему-то разбегается в разные стороны по всему миру. И теперь даже в США в далеком Миннеаполисе оказываются водители из Украины. Если их устраивает такая безграничная помощь — полный вперед. Вы самостоятельные, суверенные, вам и карты в руки.

Нас держат друг у друга обстоятельства

— Представим на минуту, что блока ОДКБ нет, и на границе таджикско-афганской у нас нет базы. Что будет тогда? Может Россия им сказать: "Ну и ладно, давайте мы сейчас выведем все наши базы. Живите как хотите"? Или мы к такому не готовы?

— У нас, например, с Казахстаном самая протяженная в мире сухопутная граница, которая просто не оборудована. И это далеко не единицы миллиардов долларов, нужные обеим сторонам, чтоб эту границу всерьез оборудовать. И это касается многих других республик.

— Обстоятельства нас держат друг у друга.

— Надо подчеркнуть, взаимные обстоятельства. И многие это понимают. Есть разговоры среди вольных жителей интернета, мол, Россия нам не нужна, мы без нее вместе с Китаем проживем. Вы расскажите это казахам, которые боятся, например, только двух вещей: резкого падения цены на нефть и китайцев.

— Там у них ксенофобия еще похлеще, чем русофобия. Все же есть у России такая программа — по сборке постсоветского пространства?

— Предыдущая идея, что никуда вы не денетесь, вот вам газ по 50 рублей за тысячу кубометров и не создавайте проблем — эта идея провалилась. Особенно хорошо это заметно по Украине. А новая стратегия, которая прагматично основывается на взаимной выгоде, а не только на выигрыше для них — она только формируется.

Мы видим на примере взаимоотношений с Белоруссией, несмотря на всю конфликтность Лукашенко — Белоруссия прекрасно пользуется огромным российским рынком. Когда коллеги на одном из ток-шоу стали говорить: "Наши продукты не пускают", я принес целый здоровенный пакет этих белорусских продуктов из первого попавшегося магазина.

Мы, с другой стороны, помогаем белорусской власти укреплять обороноспособность, в том числе от внутренних врагов. Помогаем с энергообеспечением, хотя после постройки атомных электростанций Белоруссии потребуется значительно меньше нефти и газа из России.

И республика становится энергоизбыточной страной впервые в своей истории, она свою энергию сможет экспортировать. Тогда философия ее несколько поменяется, но сейчас она энергонедостаточна.

— Вот и Таджикистан с Киргизией на границе друг с другом что-то поделить не могут.

— Там проблема Центральной Азии — вода. Есть страны с избытком органических энергоресурсов — Казахстан и Узбекистан, но с недостатком воды. Есть страны с ее избытком, которые воду используют как энергоресурс, сокращают из-за этого потребление водонедостаточных стран, потому все время конфликты.

Тем более, что органические энергоресурсы имеют определенную цену на лондонской бирже, а вода цены не имеет, поэтому трудно наладить взаимовыгодный обмен: мы вам нефть, а вы нам воду. И деление этих энергоресурсов иногда даже создает проблемы и между водоизбыточными странами, такими как Киргизия и Таджикистан.

— Какие страны СНГ наиболее активны в налаживании контактов, инициировании общих дел с Россией?

— Такие страны входят, и не случайно, в Евразийское экономическое сообщество.

— В плане политики мы, например, хотели бы от Казахстана иметь какую-то политическую поддержку, тем более Казахстан, по-моему, сейчас входит в СБ ООН и не голосует часто за наши резолюции. А от Таджикистана что мы можем увидеть?

— Немало. Например, возможность создавать совместный барьер между нами и неспокойным Афганистаном, барьер от проникновения людей и идей. К тому же, из-за афганской границы мощные потоки наркотиков идут.

— А почему мы не можем до сих пор перекрыть эти поставки на границе там? Они идут по горным маршрутам, но все равно, в советские времена как-то с этим справлялись.

— Вы мне задаете вопросы, которые надо задавать специальным службам, я к этим службам не отношусь.

— Это коррупционная какая-то составляющая, да?

— Ну, естественно, люди есть люди, это все непросто. В конце концов у тех же американцы, уж вроде имея мощнейшие системы, тратят огромное состояние, а тем не менее того несчастного негра, которого задушили, задушили в состоянии наркотического опьянения. Значит, туда как-то наркотики попадают.

— Чем для нас являются Таджикистан, страны Центральной Азии в плане будущего с ними сотрудничества, что мы должны как-то в первую очередь сделать, чтобы все-таки не вытолкнуть их на орбиту?

— Наш бизнес должен более активно идти туда, открывать там предприятия. В конце концов ведь очень выгодно. У гастарбайтеров производительность труда за счет того, что они отрываются от семей и так далее, значительно ниже, чем если бы они были там на месте со своими семьями. То есть открывать там принадлежащие нам предприятия.

Но для этого тамошнее руководство тоже многое должно сделать, чтобы наш бизнес поверил, что там не стопроцентно, но хотя бы так, как у нас в России работают законы.

А так они сами выталкивают своих людей к нам — для них место не находится. Китайцы тоже не вкладывают в предприятия, больше в дороги для своего "великого шелкового пути".

Узбекистан вот делает немало. Они могут выходить на огромный российский рынок со своими фруктами, овощами — но опять же надо развивать инфраструктуру.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев