Бунт народа или Майдан: что происходит с выборами в Белоруссии

Белоруссия постепенно скатывается в ситуацию, которая роднит ее с украинскими событиями 2014 года. Массовые протесты проходят по всей стране.

Отчетливо прослеживается сценарий цветной революции, поскольку предусмотренная законодательством процедура сбора подписей за претендентов в кандидаты в президенты сопровождается выступлениями и встречными обвинениями.

Проблема в том, что, согласно законодательству, пройти первый этап на пути к президентству относительно легко. По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, практически никому не отказали в праве зарегистрировать инициативную группу. Но для дальнейшей работы необходимо собрать за месяц 100 тысяч подписей, а это мало кому удается.

В итоге Ермошина отказала 22 инициативным группам, связанным с одним из классиков националистической оппозиции Николаем Статкевичем. Он планировал на первом этапе выдвинуть как можно больше претендентов в кандидаты, чтобы иметь возможность легально митинговать под видом сбора подписей.

В ЦИК задвинули и популярного блогера Сергея Тихановского, предъявив ему то, что он не явился туда лично. Пикантности ситуации придает тот факт, что Тихановский отбывал административный срок за участие в зимних митингах против интеграции с Россией.

При этом избирком зарегистрировал инициативную группу жены Тихановского Светланы, а самого блогера выпустили из ИВС. Источники, близкие к ситуации, отметили, что такое решение было принято по просьбе новых американских друзей Лукашенко.

Параллели, собственно, прослеживаются- Янукович тоже в свое время отозвал войска с Майдана после звонка из Вашингтона. Результатом же такого поступка для РЮ стал тот факт, что легальный сбор подписей превратился в полноценные манифестации с участием разъяренных граждан.

Что характерно, Статкевич тут же примкнул к Тихановскому. Видимо поэтому на пикетах все больше националистической бело-красной символики и даже флагов Евросоюза.

Напомним, на Украине хипстеры пали перед натиском агрессивных националистов и русофобов. Фактически, на самотек пускать это было нельзя, поэтому в пятницу был арестован Тихановский, сегодня — его союзник-националист Статкевич и еще 20 активистов.

СМИ при этом бьются своими силами как могут. "Лучшие люди города" через соцсети и напрямую перед журналистами выражают свое возмущение нарастающим "беспределом". Все это было бы не так страшно, если бы не узнаваемость. Как отметил политолог Петр Перовский, ютуб-секте Тихановского присущи "низкий уровень интеллекта и консолидация асоциальных и маргинальных, агрессивных элементов из провинции".

Со своей стороны, власти РБ понимают, что Запад со своими уверениями в дружбе все-таки реализует в стране типичный сценарий "цветной революции".

Очередной Майдан можно ждать уже в июне, когда ЦИК не зарегистрирует альтернативных кандидатов или даже одного Тихановского, который изначально не скрывал, что вступает в кампанию с одной целью — развернуть протесты. И при этом открыто восхищался украинским опытом.

Политолог Павел Усов считает, что Лукашенко нужно задействовать " силовые ресурсы для того, чтобы погасить волну "подписной революции". Согласно его прогнозам, администрация Лукашенко сделает все, чтобы убрать не только Тихановского, но и солидных альтернативщиков - экс-банкира Виктора Бабарико и экс-дипломата Валерия Цепкало. Это те политические тяжеловесы, которые поддержали возможную Площу.

В стране, по сути, прошел 10-дневный предмайданный расслабон, с которым Лукашенко еще неизвестно как бороться. Так что вопрос, сможет ли Батька противостоять типовому сценарию дестабилизации, который уже разрушил Украину, остается открытым.

Впрочем, как писали в телеграм-канале неДума, "если вы поддерживаете и "качаете" Тихановского со товарищи — вы поддерживаете местного Навального. И в случае его победы (или Майдана) Белоруссию заберёт Запад и ЕС".

"Да, Лукашенко засиделся и не достоин новой победы на выборах (на наш неместный взгляд). Но. Белоруссия должна стать частью Росбелсии, быть интегрирована или присоединена, а не это вот все",- считают эксперты.

Они также предполагают, что "если начнётся дискотека, то пойдёт "в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся в Белорусии, угрозой жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников, личного состава воинского контингента Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории Белорусии, необходимо использование Вооруженных сил Российской Федерации на территории Белоруссии до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране",

"В любом случае, определитесь — вы хотите видеть ракеты НАТО под "Пагоней" и чужим бело-красным флагом — или братские города под флагом России общим?",- заключают авторы.

Добавим, что Александр Лукашенко уже заявил — "Майданов в Беларуси не будет", хотя представитель МВД РБ сообщал - обстановка в стране накаляется, идут провокации.