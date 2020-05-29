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Автор Антон Куликов

Почему Евросоюз не хочет вводить санкции против Китая

Мир

Евросоюз не собирается вводить санкции против Китая. Об этом 29 мая заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Разительный контраст по сравнению с риторикой, которая звучит в США.

Почему появилась тема санкций

В пятницу состоялась неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза. Проходила она, как это сейчас принято, в формате видеоконференции. Главной темой встречи стали отношения с Китаем.

Почему Боррель заговорил о санкциях? Дело в том, что власти КНР собираются ввести в действие закон о национальной безопасности для Гонконга. Критики законопроекта полагают, что таким образом перестанет действовать принцип "одна страна — две системы", а Гонконг утратит автономию.

В Вашингтоне отреагировали весьма резко, в какой-то степени даже тема "вины" Китая за распространение коронавируса отошла на второй план. Госсекретарь Майк Помпео сообщил конгрессу, что Соединенные Штаты не считают Гонконг автономным.

Ну и кроме того, американцы угрожают санкциями. К слову сказать, соответствующий законопроект о санкциях в случае "урезания автономии Гонконга" был принят в США в прошлом году.

Евросоюз не собирается вводить санкции

В Евросоюзе, однако, настроены далеко не столь воинственно. Нет, конечно, там тоже выражают озабоченность ситуацией вокруг Гонконга. Но на радикальные шаги идти явно не готовы.

"Только одна страна упоминала санкции. Я считаю, что санкции не являются методом для решения наших проблем с Китаем", — сказал Боррель по итогам видеоконференции.

Конечно, разительный контраст по сравнению с риторикой о санкциях в отношении России. Это, в общем, наглядный пример, какие у ЕС приоритеты.

В Москве, к слову, принятие законопроекта о национальной безопасности считают внутренним делом КНР.

Но вернемся к Боррелю. По его словам, Евросоюз намерен вести с Китаем диалог по всему спектру вопросов:

"ЕС должен иметь открытый и широкий диалог с Китаем, в том числе по вопросам торговли и инвестиций, работать по выработке общих подходов к ключевым проблемам — проблеме климата, урегулированию конфликтов в разных уголках мира и проблемам прав человека — в этой сфере Китай является активным игроком".

Судя по его словам, в Евросоюзе больше озабочены тем, как выбрать правильную стратегию в противостоянии США и КНР.

"…ЕС должен выработать собственную линию отношений с Китаем, соответствующую европейским интересам. Мы не можем однозначно классифицировать наши отношения с Китаем, является ли он соперником, конкурентом или партнером. Китай является ими всеми одновременно", — сообщил главный европейский дипломат.

Исходя из сказанного, можно сказать, что однозначной поддержки США от Евросоюза не получат. По крайней мере, на данном этапе и в том, что касается санкций. А вот устоит ли ЕС под давлением Вашингтона и будут ли США требовать поддержки — вопрос пока что открытый.

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Темы санкции гонконг евросоюз автономия жозеп боррель
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