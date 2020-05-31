Трамп заговорил о цензуре

Предстоящие в ноябре очередные президентские выборы в США вынудили Дональда Трампа и его окружение выработать меры регулирования деятельности в стране таких социальных платформ, как Twitter, Google и Facebook. Запалом послужила маркировка в Twitter на уходящей неделе постов президента, отмеченных как информация, которая требует дополнительной проверки. Обвинения во лжи позволили Трампу заговорить о цензуре по политическим мотивам.

На брифинге глава Белого дома признался, что закрыл бы эту соцсеть на законных основаниях, но для этого потребуется пройти определенные юридические процедуры. По сути, "большое решение", как выразился о своем указе президент, противоречит статье 230-й Акта о соблюдении приличий в СМИ (Communications Decency Act), принятого конгрессом в 1996 году.

Социальные сети искони занимаются политической цензурой

Многие пользователи Facebook прекрасно помнят, как цукерберговская контора старательно вычищала со своей грядки безвинное слово "укроп", якобы оскорблявшее патриотическое чувство недобитого бандеровца. При этом зловонные нацисты не обращали никакого внимания не только на слово "москаль", но и на "жидов". Доходило до нелепостей, когда человек не мог написать ни рецепта с упоминанием этого травянистого растения, ни вставить цитату из классика.

Можно было сколько угодно угрожать "сахарной горе" — именно так переводится с идиша Цукерберг — однако в сторону обидевшегося Трампа Марк Эдвардович не уронил со своей головки ни крупинки, т. е. не проронил ни единого слова о цензуре. Теперь основатель медийного ресурса вдруг заговорил почти что языком раввинов: негоже судить других, видимо, потому, чтобы самому не попасть под раздачу. Цукерберг утверждает, что политика Twitter — это не та дорожка, по которой идет Facebook, и вообще, они агнцы невинные. Хочется спросить, удаление Красного знамени, водруженного советскими солдатами на куполе рейхстага, — это технически невинная цукерберговско-фейсбучная шутка?

Процитировать, что написали в свое оправдание потомки уцелевших в концлагерях или спасенных советскими бойцами от антисемитов? Исторические снимки развевающегося над Берлином Красного флага, оказалось, "нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций. Эти нормы призваны предотвратить нанесение вреда кому-либо в реальном мире". После этого словоблудия не хочется подставлять свою другую щеку. Тем более что это даже не пощечина — гнойный плевок. Ваши предки проклянут вас.

Однако наглые яппи верят не "гроздьям гнева" ветхозаветных пророков Израиля, а снова поклоняются Золотому Тельцу. Для них указующий перст Трампа пострашнее любых проклятий Иеговы или кого там наверху.

Трамп ополчился

Коллеги из The New York Times, со ссылкой на окружение Трампа, утверждают, что "компании, работающие в социальных сетях, демонстрируют предвзятость по отношению к Консервативной партии и нуждаются в сдерживании. Хотя они и являются частными фирмами, а не правительством, президент и его соратники настаивают, что они фактически стали публичной площадкой, предусмотренной отцами-основателями, когда они составляли Первую поправку к Конституции США, поэтому не должны вмешиваться ни с одной, ни с другой стороны".

Когда во времена СССР выражал свое негодование ТАСС, слал свои претензии МИД, что средства массовой информации на Западе распространяют о нашей стране откровенную лабуду, ныне называемую фейком, нам на голубом глазу отвечали: гавмент (government) Соединенных Штатов не вмешивается в дело частных фирм. Приходилось проглатывать пилюлю. Оказывается, при желании можно поставить на колени кого угодно.

В отличие от печатных или иных электронных американских СМИ, которые якобы несут ответственность за свой контент, веб-провайдеры имели легальную возможность давать высказаться любому желающему. Как мы знаем, только в идеале и лишь для избранных. Когда их функционеры задели за живое законного президента своей страны, Трамп наступил на хвост гадине.