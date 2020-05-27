Немецкие журналисты предположили причины поражений Хафтара

26 мая 2020 года новостной портал "Zuerst!" опубликовал материал о ситуации в Ливии и о последних неудачах ливийской армии. Немецкие журналисты связывают поражения ЛНА с прекращением сотрудничества между Халифой Хафтаром и ЧВК "Вагнер".

Положение армии Хафтара до августа 2019 года

Напомним, что кризис в Ливии начался после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. На сегодняшний день страна находится в состоянии войны. Борьба ведется между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и так называемым Правительством национального согласия во главе с Файезом Сараджем.

В апреле 2019 года, Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи, с целью освободить столицу государства. Поначалу наступление развивалось успешно, однако вскоре завязло в городских боях.

Наступление ЛНА остановилось на южных подступах к Триполи. Моторизированные подразделения, идеально подходившие для действий на широком пространстве ливийской пустыни, оказались малоэффективными в городских условиях. Силы маршала Хафтара стали истощаться.

На тот момент был занят город Каср Бен Гашир, находящийся в 34 километрах южнее Триполи, однако попытки продвинуться дальше, к городу Салах ад-Дин, не имели успеха. Войска ЛНА и ПНС перешли к позиционному противостоянию.

Обстановка на юге Триполи за апрель 2019 года.

Такая обстановка сохранялась с апреля по сентябрь 2019 года. В этот период армия Хафтара не вела активных действий. По тылам противника наносились хаотичные удары артиллерией и авиацией. L-39 и МиГ-21, используемые в качестве штурмовой авиации, не могли обеспечить достаточной точности при нанесении ударов, а артиллерия, без должной разведки и корректировки, била практически наугад.

Активным действиям пехоты препятствовало значительное удаление от Бенгази, что растягивало линии снабжения. Наземные подразделения Хафтара оказались в ситуации дефицита как техники, так и боеприпасов. Стоит отметить, что экипировка отправлялась на фронт по остаточному принципу. Большая часть снаряжения шла на нужды образцово-показательных частей, которые появлялись на фотоотчетах пресс-службы ЛНА. На передовой ощущалась сильная нехватка средств экипировки личного состава.

С другой стороны, ПНС активно поддерживается турецким государством. Турция поставляет группировкам в Триполи боеприпасы и вооружение, включая легкобронированную технику и беспилотные боевые дроны. Войска ПНС сделали ставку на применение турецких ударных БПЛА "Bayraktar TB2". Атаки дронов происходили ежедневно как на военные объекты армии Хафтара, так и по гражданским целям.

Позже, в январе 2020 года начала появляться информация о том, что на фронте, со стороны сил ПНС, присутствуют сирийские наемники и турецкие специалисты.

ЧВК на стороне Ливийской национальной армии

В конце августа — начале сентября 2019 года стали появляться сообщения о присутствии частной военной компании и на стороне Хафтара. Чаще других выдвигалась версия, что это были бойцы ЧВК "Вагнер".

Обстановка южнее Триполи в августе 2019 года.

До сих пор нет подтверждений участия ЧВК "Вагнер" в военных событиях в Ливии, однако, как замечает немецкое издание, характер ведения боев поменялся.

Артиллерия Хафтара начала наносить точечные удары по складам и скоплениям войск ПНС, а также более оперативно отвечать на прорывы своих позиций. Снайперский огонь стал наносить ощутимый урон боевикам ПНС, а подразделения ливийской армии начали активно устраивать вылазки на нейтральной полосе.

На стороне ЛНА появились системы радиоэлектронной борьбы. Ливийская армия перебросила на фронт ЗРПК "Панцирь-С1". Тактика массового применения турецких дронов начала давать сбой. К маю 2020 года было уничтожено порядка 57 беспилотников.

С появлением информации о ЧВК "Вагнер", ливийская армия начала, хоть и медленно, продвигаться вперед, к южным окраинам Триполи и на запад, в сторону аль-Азизии. Нельзя сказать, что линия обороны противника была прорвана, но армия Хафтара провела череду грамотно организованных операций, а силы ЛНА уверенно стояли на позициях. С начала сентября 2019 года по апрель-май 2020 года фронт ожил. Боевики несли значительные потери. Даже оказанная Турцией помощь в виде наемников (числом около 10 тыс. человек), не помогло группировкам ПНС оттеснить армию Хафтара.

Среди наиболее значимых успехов — продвижение в аль-Халятат и захват лагеря Ярмук, который многократно переходил то под контроль ЛНА, то ПНС. В декабре силам Хафтара удалось закрепиться в лагере Ярмук, отбивая непрекращающиеся атаки группировок ПНС.

Последний крупный успех ЛНА — взятие прибрежного города Сирт 6-7 января 2020 года, родины Муаммара Каддафи.

Сирт в январе 2020 года.

Следует упомянуть, что вскоре ЛНА прекратила продвижение, а наступление остановилось по всем направлениям, как это было в августе 2019 года. К апрелю 2020 года силы Хафтара продвинулись до плотной городской застройки и практически дошли до исторической части Триполи. Очевидно, что дальнейший натиск принес бы многочисленные жертвы среди мирного населения.

Обстановка на юге Триполи на начало апреля 2020 года.

Немецкий портал "Zuerst!" проводит параллель между успехами ливийской армии и сообщениями о присутствии ЧВК "Вагнер". Считается, что частная компания оказала влияние на обстановку в Ливии в период с августа 2019 года по май 2020 года.

Обстановка на западе Ливии на начало апреля 2020 года.

Хафтар срывает переговоры

На фоне этих событий 13 января 2020 года в Москве состоялась конференция по ситуации в Ливии, где встретились незаконные власти Триполи и маршал Хафтар. Посредниками выступали представители Турции и России. Халифа Хафтар покинул переговоры раньше обозначенных сроков, так и не подписав документ об урегулировании.

19 января 2020 года уже в Берлине состоялась повторная встреча противоборствующих сторон, в которой также приняли участие представители России, Германии, США, Италии и Британии. Однако и здесь Хафтар не пошел на соглашение.

Видимо, предвкушая ближайшую победу, Халифа Хафтар рассчитывал завершить конфликт в свою пользу военным путем. Он практически "держал" Сараджа за горло и мог бы вести переговоры с позиции силы. ЛНА заняла окраину Триполи, а артиллерия армии Хафтара имела возможность простреливать любой квадрат ливийской столицы. Но маршал отказался от диалога.

Хафтар рассорился с союзниками

В конце апреля появились упоминания о том, что представители ЧВК "Вагнер" прекращают сотрудничество с командующим ЛНА. Были выдвинуты предположения, что срыв переговоров и недоговороспособность Хафтара в течении последующих месяцев, настроили против него представителей частной компании. Появились слухи о том, что добровольцы компании могут покинуть позиции ЛНА, а 20 мая 2020 года сообщалось, что ЧВК "Вагнер" выходит из Триполи.

Позднее были опубликованы фотографии колонны с вооруженными людьми, которая выехала из Тархуны, и направилась в Бани-Валид.

Одновременно с сообщениями об оставлении позиций подразделениями ЧВК "Вагнер", ЛНА потерпела череду военных неудач. Войска Хафтара отступили с побережья к авиабазе аль-Ватыя, которую ливийская армия контролировала с 2014 года. Однако за этим была утрачена и сама авиабаза. Силы ПНС продвинулись дальше, к району Бадр и ударили на юге Триполи. Ливийская национальная армия потеряла контроль над лагерем Ярмук и аль-Халятат. Все это происходило на фоне сообщений об окончательном разрыве связей между Халифой Хафтаром и силами ЧВК "Вагнер".

Обстановка на 21 мая 2020 года. Потеряны Сабрата, аль-Ватыя, идет наступления на Бадр. ЛНА несет потери в районе Аль-Вишка, а около сорока машин, предположительно, ЧВК, уехали в направлении аль-Джуфры. В этот же момент силы ПНС, не встречая особенного сопротивления, продвинулись в сторону аль-Асабии. Два бойца ЛНА попали в плен, город был взят. Появились сообщения о взятии аш-Шакика. В то же время появились сообщения о том, что последняя группа бойцов ЧВК "Вагнер" покинула Триполи и ушла в направлении Бани-Валид.

Обстановка на 22 мая 2020 года. Группировками ПНС захвачены поселения между Гарьяном и Кикла. Войска ЛНА, не успевшие покинуть западную территорию, попали в окружение. ЧВК "Вагнер" в тот момент сгруппировалась в Бани-Валиде. Части ЛНА, оставшись без союзников, оставили позиции и отошли в Сук аль-Хамис Имсихель. ПНС без боя продвигаются на юг Триполи, её террористические группировки начали штурмовать Тархуну.

Обстановка 24 мая 2020 года. Силы ПНС начали наступление на юге Триполи, продвигаясь по Айн Зара в сторону Каср Бен Гашир. ЧВК полностью покинула фронт, немногочисленные части ЛНА, сохранившие боеспособность, полуорганизованно отходят с позиций, неся потери. Район аль-Халятат полностью перешел под контроль ПНС, как и лагеря ас-Саварих и Хамза. Силы ПНС также значительно продвинулись в районе аль-Ахъя аль-Бария и на направлении к Айн Зара, где они установили контроль над новыми территориями в микрорайонах аль-Кабаилия и аль-Истираха аль-Хамра.

Помимо уже имеющихся утрат, под угрозой находится Тархуна, которую ПНС ранее безуспешно атаковали с начала мая. С учетом сложившейся ситуации, город может попасть в окружение, а затем перейти под контроль войск Сарраджа.

Обстановка на юге Триполи на 24 мая 2020 года.

Связь добровольцев ЧВК с победами

Немецкое издание отмечает, что пока отсутствовали сообщения о разногласиях между Хафтаром и представителями ЧВК "Вагнер", фронт ЛНА стабильно держался, а потери среди сирийских наемников неустанно росли. Как только появилась информация о взаимном недопонимании и отходе ЧВК с позиций — ситуация коренным образом переменилась не в сторону ЛНА.

Отдельно приводится, что возросли потери среди ЗРПК "Панцирь-С1", что может свидетельствовать о замене квалифицированных экипажей на неопытные. С уходом боеспособных подразделений добровольцев ЧВК "Вагнер" потеря территорий для ЛНА оказалась неизбежной.

Положение Хафтара и его армии, сопутствовавшей до этого стратегический успех, изменилось. ЛНА вынуждена практически отдать свои позиции ПНС.

Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств участия бойцов ЧВК "Вагнер" в боевых действиях на стороне ЛНА, подтверждением этому может служить соотношение упоминаний о сотрудничестве и военных победах.

Также после появления информации о разрыве отношений, начались поражения на фронте. Вполне вероятно, что из-за своей недоговороспособности и поведения на переговорах, Халифа Хафтар поссорился с представителями ЧВК и потерял контроль над ситуацией и над территорией Ливии.