Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе

Киев получил индульгенцию на военный сценарий в Донбассе и сейчас испытывает ЛДНР на прочность, считает политолог Александр Дудчак.

Зеленскому понравилось быть президентом

Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам своей первой каденции воодушивился результатами майского опроса группы "Рейтинг", которые говорят о том, что если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то за него проголосовали бы 39,3% из тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Зеленский долго благодарил народ за доверие и высокую оценку его работы и пообещал, что будет переизбираться на второй мандат.

Политики Украины ведут "внутривидовую борьбу"

Как сказал в программе "Точка зрения" политолог, экономист Александр Дудчак, единственное, чем может быть доволен Зеленский, это тем, что он "удержался в президентском кресле в течение этого года". По словам политолога, президента до сих пор поддерживает та часть электората, которая изначально не ждала от него мирного процесса на Донбассе, выполнения Минских соглашений.

Александр Дудчак полагает, что политики на Украине ведут "внутривидовую борьбу": это не борьба идей, это борьба между теми, кто поддерживает майдан и его руководителей на Западе.

Поэтому Зеленский ничем не отличается от Петра Порошенко, за исключением того, что последний "откровенно грабил страну", а Зеленский пока лично в коррупции не замечен, он продолжает свою артистическую карьеру, "играет роль прекрасного парня", и многим это нравится, сделал вывод политолог.

"Зеленский и Порошенко — это как белка и крыса - оба грызуны, но белка приятнее", — уточнил Александр Дудчак.

Те избиратели, кто в нем разочаровался (из 73% поддержавших на выборах) не дождались изменений в экономике и политике, прекращения войны, добавил он.

Зеленскому США дают индульгенцию на войну

Зеленский забыл про свое обещание "прекратить стрелять", потому что ему посылаются сигналы совсем иного рода, продолжил политолог.

Так, недавно было заявление экс-представителя США на Украине Курта Волкера о том, что Украина может быть принята в НАТО.

Александр Дудчак пояснил, что СМИ ошибаются, когда утверждают обратное, на самом деле в уставных документах НАТО нет запрета на прием в альянс стран с внутренним конфликтом, а есть предупреждение об этом кандидатам на вступление.

"На Украине такие заявления, как у Волкера, воспринимают как индульгенцию на решение конфликта военным путем", — сказал Александр Дудчак.

Именно поэтому, Киев, по его словам, сейчас пытается выяснить, где предел прочности в обороне ЛДНР, усиливая обстрелы. Готовится реализация "хорватского сценария", хотя "он закончился большими жертвами и переселением многих людей".

"Все, что делается на Украине с 2014 года не делается в интересах граждан, где бы они не находились", - уточнил Александр Дудчак.

Если такой сценарий будет развязан, то тогда Россия признает народные республики Донбасса и будет официально помогать им, в том числе, войсками, добавил он.

Довольный президент бедной страны

Политолог считает, что экономическая повестка Зеленского тоже диктуется из США: население оставлено выживать самостоятельно, "последние дни доживает социальная поддержка".

"Зеленский на пресс-конференции по итогам первой каденции заявил, что зарплата в 250 долларов на Украине — это не бедность. Это намек на то, что мы вам безвиз сделали — валите из страны. Все делается для того, чтобы территория была мало населена, чтобы ресурсы расходовались меньше, чтобы промышленности не было, то есть, есть четкий план по утилизации Украины в интересах транснациональных компаний", — отметил Александр Дудчак.

Коронавирус работает на Зеленского, украинская власть радуется, так как есть на что списать обнищание населения, добавил он.

Обнародованные телефонные разговоры Порошенко с Джо Байденом должны были бы привести Зеленского к выводу, что майдан — это был кровавый госпереворот, к поиску виновных в его реализации, но Зеленский сказал, что майдан — это хорошо.

"Для украинцев не имеет значения левая или правая рука кукловода будет держать в руке куклу Зеленского", — резюмировал Александр Дудчак.

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