Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

Зачем Зеленский вспомнил про антироссийскую организацию?

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву уделить больше внимание организации ГУАМ. По его мнению, "нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию".

Об этом украинский президент заявил в ходе телефонного разговора с Ильхамом Алиевым 27 мая. В официальных сообщениях о содержании разговора тема сотрудничества в рамках ГУАМ освещена довольно скупо. Помимо вдыхания в нее новой жизни, Зеленский предложил сделать ГУАМ "серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов".

Откуда взялась эта организация

Что это такое — ГУАМ и почему тема развития сотрудничества в рамках этой организации периодически всплывает в рамках переговоров лидеров некоторых постсоветских государств?

Образована она была в 1997 году. Первоначально в организацию вошли Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Собственно, потому она так и называется. В 1999 году к организации присоединился Узбекистан и она стала называться ГУУАМ.

С самого начала своего существования организация ставила своей целью ослабление "зависимости от России". В первую очередь в том, что касалось поставок энергоресурсов и маршрутов поставок этих самых энергоресурсов.

Разумеется, где экономика, там и политика — тем более в контексте "ослабления зависимости". ГУУАМ декларировал ориентацию на структуры Евросоюза и в идеале должен был стать своего рода альтернативой Содружеству независимых государств. Кроме того, были заявлены намерения противостоять якобы имевшимся у России планам пересмотреть фланговые ограничения обычных вооруженных сил в Европе.

Довольно скоро, впрочем, стало понятно, что планов-то может и громадье, но вот с реализацией их проблемы. Узбекистан с 2002 года перестал участвовать в работе организации, а в 2005 году и вовсе ее покинул. Так ГУУАМ вернулся к истокам и стал ГУАМ.

Реанимация, кома, реанимация

Оживление деятельности организации последовало после того, как к власти в Грузии пришел Михаил Саакашвили, а на Украине — Виктор Ющенко. С некоторыми оговорками, но можно сказать, что период с 2005 по 2008 годы было временем расцвета ГУАМ. Например, в работе саммита организации в 2008 году принимали участие делегации из 25 государств, в том числе Евросоюза, США, Японии.

Вообще, европейцы и американцы поддерживали организацию на протяжении всей ее истории, хотя, может быть, не всегда так активно, как того хотелось бы участникам ГУАМ.

А уже с 2009 года ситуация настолько изменилась, что президенты Молдавии Владимир Воронин и Украины Виктор Янукович стали говорить о нежизнеспособности и неактуальности организации.

В 2017 году после долгого перерыва был проведен саммит стран ГУАМ, главной темой которого стало обсуждение зоны свободной торговли между государствами организации. Запустить ее планировалось в том же году, но что-то опять пошло не так.

Так что нынешнее заявление Зеленского, в принципе, вполне ожидаемо. Киев в последние годы был самым деятельным "реаниматором" организации. Хотя и не сказать, что последовательным.

Но точно также ожидаемо, что никаких существенных перемен в жизни организации не произойдет. Если термин "жизнь организации" здесь вообще корректен.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы гуам ильхам алиев владимир зеленский
Новости Все >
Разработана "умная" палата для проверки медицинских технологий
Сохранение рабочих мест является приоритетной задачей
Чиновника в Ростовской области будут судить за превышение полномочий
На Урале завели дело на склад "Красное & Белое" после заражения COVID
Сочинская река Херота приобретет новое название
В СБР назвали новых кандидатов в тренерский штаб сборной России
В АТОР сообщили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок
Жителя Чебоксар признали виновным в реабилитации нацизма
Синоптики рассказали о погоде в Москве на начало лета
В Москве сообщили о готовности к проведению парада Победы
Последние материалы
"Гринпис России": подманиваем бобров, чтобы сохранить воду
Роботы-псы обеспечат социальное дистанцирование при карантине
Разработана "умная" палата для проверки медицинских технологий
Сохранение рабочих мест является приоритетной задачей
Зачем Зеленский вспомнил про антироссийскую организацию?
Чиновника в Ростовской области будут судить за превышение полномочий
На Урале завели дело на склад "Красное & Белое" после заражения COVID
Сочинская река Херота приобретет новое название
В СБР назвали новых кандидатов в тренерский штаб сборной России
В АТОР сообщили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок
Популярное
Катастрофы
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777

Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.

"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Кремль
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Красота
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
Бывший СССР
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Василий Амирджанов Утрата властями доверия может стать событием года Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер Усам Оздемиров Аллергия на "цифру" и практика инноваций Усам Оздемиров
Комментарии
Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Зачем Путин растянул победные торжества до августа
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
Регионы гуляют, Москва сидит в страхе?
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
ВМС США испытывают судно на воздушной подушке нового поколения
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Лукашенко рассказал о своём выдвижении в президенты Белоруссии
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ