Зачем Зеленский вспомнил про антироссийскую организацию?

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву уделить больше внимание организации ГУАМ. По его мнению, "нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию".

Об этом украинский президент заявил в ходе телефонного разговора с Ильхамом Алиевым 27 мая. В официальных сообщениях о содержании разговора тема сотрудничества в рамках ГУАМ освещена довольно скупо. Помимо вдыхания в нее новой жизни, Зеленский предложил сделать ГУАМ "серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов".

Откуда взялась эта организация

Что это такое — ГУАМ и почему тема развития сотрудничества в рамках этой организации периодически всплывает в рамках переговоров лидеров некоторых постсоветских государств?

Образована она была в 1997 году. Первоначально в организацию вошли Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Собственно, потому она так и называется. В 1999 году к организации присоединился Узбекистан и она стала называться ГУУАМ.

С самого начала своего существования организация ставила своей целью ослабление "зависимости от России". В первую очередь в том, что касалось поставок энергоресурсов и маршрутов поставок этих самых энергоресурсов.

Разумеется, где экономика, там и политика — тем более в контексте "ослабления зависимости". ГУУАМ декларировал ориентацию на структуры Евросоюза и в идеале должен был стать своего рода альтернативой Содружеству независимых государств. Кроме того, были заявлены намерения противостоять якобы имевшимся у России планам пересмотреть фланговые ограничения обычных вооруженных сил в Европе.

Довольно скоро, впрочем, стало понятно, что планов-то может и громадье, но вот с реализацией их проблемы. Узбекистан с 2002 года перестал участвовать в работе организации, а в 2005 году и вовсе ее покинул. Так ГУУАМ вернулся к истокам и стал ГУАМ.

Реанимация, кома, реанимация

Оживление деятельности организации последовало после того, как к власти в Грузии пришел Михаил Саакашвили, а на Украине — Виктор Ющенко. С некоторыми оговорками, но можно сказать, что период с 2005 по 2008 годы было временем расцвета ГУАМ. Например, в работе саммита организации в 2008 году принимали участие делегации из 25 государств, в том числе Евросоюза, США, Японии.

Вообще, европейцы и американцы поддерживали организацию на протяжении всей ее истории, хотя, может быть, не всегда так активно, как того хотелось бы участникам ГУАМ.

А уже с 2009 года ситуация настолько изменилась, что президенты Молдавии Владимир Воронин и Украины Виктор Янукович стали говорить о нежизнеспособности и неактуальности организации.

В 2017 году после долгого перерыва был проведен саммит стран ГУАМ, главной темой которого стало обсуждение зоны свободной торговли между государствами организации. Запустить ее планировалось в том же году, но что-то опять пошло не так.

Так что нынешнее заявление Зеленского, в принципе, вполне ожидаемо. Киев в последние годы был самым деятельным "реаниматором" организации. Хотя и не сказать, что последовательным.

Но точно также ожидаемо, что никаких существенных перемен в жизни организации не произойдет. Если термин "жизнь организации" здесь вообще корректен.