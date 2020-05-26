Слух про чипирование от Билла Гейтса разлетелся по миру

Идея о том, что руководитель компании Microsoft Билл Гейтс намерен поработить все человечество посредством чипирования через прививки, набирает обороты. Сами американцы не особенно верят в это, но версия вполне обсуждается.

Как пишут в телеграм-канале Super. ru, в то, что Билл Гейтс чипирует человечество с помощью вакцины от коронавируса, верит более 25% американцев — об этом говорит свежий опрос. При этом еще 52% не то чтобы не верят, скорее сомневаются — этакие конспирологические агностики.

"Логическая цепочка такова: гений и миллиардер Билл Гейтс воспользовался пандемией, чтобы заставить людей сделать вакцину, с которой в кровь попадет чип для тотального контроля над каждым его носителем. Некоторые даже уверены, что с помощью чипа Гейтс в стиле Таноса сократит население планеты. Все это он провернет, конечно, с помощью 5G", — отмечают авторы канала.

Теория заговора или...

Обоснование этой теории весьма слабое, хотя если бы поговорки "меньше знаешь — крепче спишь" не существовало, ее стоило бы придумать ради именно этой ситуации. Но поскольку треть американцев убеждена, что Билл Гейтс строит планы по чипированию людей через прививки, идею приходится рассматривать хотя бы в качестве рабочей версии.

Согласно совместному опросу Yahoo News и YouGov, в конспирологическую теорию верит 28% опрошенных) — из них 44% республиканцев и 19% демократов.

Что неудивительно, больше всего сторонников теории заговора — среди тех, для кого канал Fox News является основным источником информации. Именно этот канал больше всего любит Трамп, а также его самые ярые сторонники, отмечают авторы канала "Железный занавес".

Сам Гейтс в своём блоге размещает аналитические обзоры, делится находками, рекомендует книги и выступления. По его мнению, человечество никогда не сталкивалось с более неотложной задачей, чем создание общего иммунитета к коронавирусу.

"Один из вопросов, который мне задают в последнее время чаще всего, — это когда мир сможет вернуться к обычной жизни, какой она была до пандемии коронавируса, например, в декабре. Каждый раз я отвечаю одно и то же: когда у нас будет практически идеальное лекарство для лечения COVID-19 или когда почти все люди на планете будут вакцинированы против коронавируса. Первое вряд ли произойдет в ближайшее время. Для этого нам необходимо чудодейственное лекарство, эффективное хотя бы в 95% случаев. Большинство препаратов сейчас далеки от таких показателей. Они могут спасти довольно много жизней, но их недостаточно, чтобы мы могли вернуться к нормальной жизни. …попытка справиться с нынешней ситуацией затмевает всё, над чем мы когда-либо работали. Решение потребует глобальных совместных усилий, неведомых до сих пор. Но я знаю, что мы справимся. У нас просто нет выбора”, — писал Гейтс.

Напомним, ранее Генпрокуратура РФ признала фейками видеоролики о создании коронавируса как биооружия для чипирования людей и установления глобального мирового порядка. Ведомство потребовало, чтобы Роскомнадзор заблокировал эти записи в Сети. Но в прессе США тема продолжает всплывать с завидной регулярностью. На сегодняшний день есть упоминание некоего специалиста по сетям дезинформации Марка Оуэна Джонса из Университета имени Хамада бин Халифа в Катаре. Он в начале апреля якобы заявил, что информация о вреде 5G стала распространяться организованно, и на первых порах не людьми, а ботами. Так что действительно можно говорить о спланированной кампании.

В пользу этой версии говорит тот факт, что первоначальными площадками распространения информации стали анонимные форумы, в том числе и 4chan. В дальнейшем были предприняты попытки распространить подобного рода информацию через Youtube, но там модерация бдит и довольно быстро подобный контент убирает.

Свою роль сыграла и публикация в бельгийской газете Het Laatste Nieuws. В частности, речь идёт об интервью с терапевтом Крисом ван Керкховеном от 22 января этого года, в котором доктор утверждает, что вышки 5G в принципе опасны для здоровья, вплоть до летального исхода. Позже тему подхватили конспирологи и селебрити, и на сегодняшний день мы имеем то, что имеем. А вот коллапса связи на этой почве очень бы не хотелось.