Вроде не бездельники: на Украине отложили завершение "Европейского вала"

На Украине до 2025 года перенесли завершение проекта "Стена" — фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией. Первоначально проект планировалось завершить за шесть месяцев.

С чего все начиналось и как продолжалось

Напомним, с чего все начиналось. В 2014 года с инициативой создания "Стены" на границе с Россией выступил тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк. В украинской прессе с подачи властей проект был назван "Европейским валом".

Дескать, он будет служить защитой не только Украине, но и всей Европе от вторжения российской армии.

Правда, довольно скоро выяснилось, что представление о "Стене" как о системе мощных оборонительных сооружений, мягко говоря, не соответствует действительности. В реальности "стена" представляет собой ров и забор.

Как выразился в июле 2016 года депутат Верховной Рады Борислав Береза, ограждение выглядит как "огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика". Если уж даже на такого одиозного деятеля как Береза, "вал" произвел столь угнетающее впечатление, то явно где-то что-то пошло не так.

Вообще, первоначально предполагалось, что "стену" — или "вал" — соорудят за полгода. Но потом сроки сдвинулись до 2018 года, затем — до 2021-го. По состоянию на середину 2019 года, работы, предусмотренные проектом, были выполнены на треть.

Теперь речь идет уже о 2025 годе, поскольку сократилось финансирование, выросла стоимость строительных материалов, работ и услуг.

Всё идёт не так

Строительство "Стены" уже стало причиной не одного скандала. Например:

в марте 2016 года следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) возбудили уголовное дело по факту хищения 16,7 млн гривен.

Затем украинская генпрокуратура обнаружила растрату 100 миллионов гривен при строительстве стены.

В начале прошлого года контракты по строительству "вала" были объявлены гостайной.

Украинские власти давно уже не пытаются представить проект как нечто грандиозное. Хотя поначалу хвалились тем, что его поддержали государства Евросоюза, которые даже поучаствовали в финансировании проекта.

Уже бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в начале 2017 года рассказывал, что к обустройству границы с Россией по украинскому проекту приступили прибалтийские государства.

И выражал готовность поделиться опытом с США — там как раз недавно избранный президентом Дональд Трамп заявил о планах строительства стены на границе с Мексикой. Правда, американцы предпочли воздержаться от украинских наработок. Что-то их явно смутило.

Таким образом, на реализацию проекта "Стена" отводится уже 11 лет. Вместо, напомним, первоначальных шести месяцев. И вовсе не факт, что проект будет закончен в 2025 году — если вообще будет закончен.