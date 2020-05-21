Фиаско неизбежно? Трампу прогнозируют "историческое поражение"

Предвыборная кампания в США, по сути, идет уже несколько месяцев. Сколько она нам преподнесет открытий чудных, сказать сложно. Хотя очевидно, что их будет немало. Скорее всего, мы узнаем что-то и про "российское вмешательство". Но сейчас не об этом.

Прогноз Oxford Economics

Аналитики компании Oxford Economics предсказывают, что президент США Дональд Трамп может потерпеть "историческое поражение" на выборах в ноябре этого года. Виной тому, по их мнению, пандемия коронавируса, из-за которой Соединенные Штаты оказались в весьма неблагоприятной экономической ситуации. А одним из основных козырей Трампа было как раз хорошее состояние экономики страны.

В Oxford Economics представили две модели возможного развития ситуации — и обе заканчиваются поражением Трампа.

Согласно первой модели, осенью уровень безработицы в США превысит 13%, а среднедушевой доход упадет примерно на 6% по сравнению с прошлогодним показателем.

То есть состояние американской экономики будет оставаться самым худшим со времен Великой депрессии.

Во второй модели рассматривается ситуация в каждом штате в отдельности.

На ее основании эксперты Oxford Economics предполагают, штаты Айова, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Огайо, Миссури и Северная Каролина, где ранее демократическая и республиканская партии вели равную борьбу, перейдут на сторону демократов. Их особенно сильно затронут экономический спад и безработица. А как результат — Трамп терпит поражение.

Подчеркивается, что с помощью первой модели были верно предсказаны итоги всех выборов президента США с 1948 года, за исключением 1968 и 1976 годов. Вторая модель была разработана в 2019 году, но ее прогноз тоже верный, уверяет Deutsche Welle.

Элемент предвыборной борьбы

Таким образом, деваться Трампу вроде бы некуда, все уже предсказано с помощью верных прогнозов. Смущает только то, что о результатах исследования в первую очередь проинформировала телекомпания CNN, у которой настоящая "война" с нынешним хозяином Белого дома. Так что эти прогнозы можно рассматривать как элемент предвыборной кампании. Да не то что можно, так и есть.

С другой стороны, было бы странно отрицать, что пандемия коронавируса действительно добавила массу проблем Трампу и резко снизила его шансы на переизбрание. Действительно, экономические неурядицы могут оказаться фатальными для амбиций американского президента. Чтобы это понимать, необязательно трудится в Oxford Economics.

В значительной степени с этим и связаны нападки американской администрации на Китай. Причем нельзя не отметить, что претензии к Пекину не отражаются на настроениях избирателей. В США действительно все больше людей считает, что Китай несет ответственность за произошедшее. Другое дело, вовсе не факт, что в Белом доме нашли спасательный круг, который удержит кампанию Трампа на плаву.