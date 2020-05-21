Предвыборная кампания в США, по сути, идет уже несколько месяцев. Сколько она нам преподнесет открытий чудных, сказать сложно. Хотя очевидно, что их будет немало. Скорее всего, мы узнаем что-то и про "российское вмешательство". Но сейчас не об этом.
Аналитики компании Oxford Economics предсказывают, что президент США Дональд Трамп может потерпеть "историческое поражение" на выборах в ноябре этого года. Виной тому, по их мнению, пандемия коронавируса, из-за которой Соединенные Штаты оказались в весьма неблагоприятной экономической ситуации. А одним из основных козырей Трампа было как раз хорошее состояние экономики страны.
В Oxford Economics представили две модели возможного развития ситуации — и обе заканчиваются поражением Трампа.
То есть состояние американской экономики будет оставаться самым худшим со времен Великой депрессии.
На ее основании эксперты Oxford Economics предполагают, штаты Айова, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Огайо, Миссури и Северная Каролина, где ранее демократическая и республиканская партии вели равную борьбу, перейдут на сторону демократов. Их особенно сильно затронут экономический спад и безработица. А как результат — Трамп терпит поражение.
Подчеркивается, что с помощью первой модели были верно предсказаны итоги всех выборов президента США с 1948 года, за исключением 1968 и 1976 годов. Вторая модель была разработана в 2019 году, но ее прогноз тоже верный, уверяет Deutsche Welle.
Таким образом, деваться Трампу вроде бы некуда, все уже предсказано с помощью верных прогнозов. Смущает только то, что о результатах исследования в первую очередь проинформировала телекомпания CNN, у которой настоящая "война" с нынешним хозяином Белого дома. Так что эти прогнозы можно рассматривать как элемент предвыборной кампании. Да не то что можно, так и есть.
С другой стороны, было бы странно отрицать, что пандемия коронавируса действительно добавила массу проблем Трампу и резко снизила его шансы на переизбрание. Действительно, экономические неурядицы могут оказаться фатальными для амбиций американского президента. Чтобы это понимать, необязательно трудится в Oxford Economics.
В значительной степени с этим и связаны нападки американской администрации на Китай. Причем нельзя не отметить, что претензии к Пекину не отражаются на настроениях избирателей. В США действительно все больше людей считает, что Китай несет ответственность за произошедшее. Другое дело, вовсе не факт, что в Белом доме нашли спасательный круг, который удержит кампанию Трампа на плаву.
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