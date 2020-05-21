США озвучили свои претензии к "Компартии Китая" по ущербу за пандемию коронавируса — 9 триллионов долларов. Как Вашингтон будет их "выбивать" из Пекина?
Президент США Дональд Трамп и его администрация усилили критику Китая в связи с пандемией коронавируса. Трамп открыто обвинил Пекин в "массовых убийствах по всему миру".
Госсекретарь Майк Помпео в среду назвал 2 миллиарда долларов, которые Пекин пообещал выделить на борьбу с пандемией, "ничтожной" суммой по сравнению с сотнями тысяч потерянных жизней и ущербом в триллионы долларов.
"Эта беда обошлась примерно в 90 тысяч американских жизней, более 36 миллионов американцев потеряли работу с марта. Во всем мире умерло 300 тысяч человек. По нашим оценкам, ущерб, нанесенный миру ошибками китайской Компартии, может достигать 9 триллионов долларов", — сказал Помпео.
Пекин, по словам американских властей:
Заметим, что руководство КНР частично признало свои ошибки. В интервью CNN ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки коронавируса.
"В самом начале власти молчали, а потом я предположил, что, вероятно, большее число людей заражаются", — подчеркнул эпидемиолог. Неладное он заподозрил, когда число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Ухане оставалось на уровне 41 в течение 10 дней, но инфекция уже начала распространяться за рубежом.
Президент Китая Си Цзиньпин заявил, выступая на Всемирной ассамблее здравоохранения, что поддерживает призывы провести расследование действий по борьбе с пандемией коронавируса, но надо подождать до тех пор, пока пандемия не утихнет.
Заметим, что когда более 100 стран призвали к проведению независимого расследования, отказаться чревато потерей репутации.
Как сказал "Правде. Ру" президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин, вопрос о каком-либо ущербе пока рано ставить, потому что:
"Если американцы захотят этот вопрос (о возмещении ущерба) решать, то он будет ставиться путем двухсторонних переговоров, доказательств и так далее. Потому что специального международного органа по рассмотрению подобных споров нет. Конечно, США могут обратиться в международный суд ООН, но без согласия Китая вряд ли там этот вопрос примут к рассмотрению, потому что требуется согласие обеих сторон", — сказал Анатолий Капустин.
Пока, по мнению эксперта, перспективы ответственности Китая перед США или другими странами "маловероятны", так как одна-две недели "утаивания" Китаем данных "большого значения вряд ли имели, а если имели, тогда американцы должны это доказать".
"Американцы могут применить односторонние санкции в обход международного права, но это даст право Китаю применить ответные меры. Я думаю, что, скорее всего, предвыборные соображения толкают администрацию президента Трампа на то, чтобы найти виновного и на него слить все свои беды, все свои недостатки. Это чисто политический маневр", — резюмировал Анатолий Капустин.
Читайте по теме: СМИ: Китай может ответить на американские санкции
Китай оскорбился за нападки и приостановил импорт говядины из Австралии
Андрей Фурсов: COVID-19 выполнил функцию мировой войны
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе.