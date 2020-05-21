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Автор Любовь Степушова

Юрист рассказал, заплатит ли Китай США $9 трлн долларов за пандемию

Мир

США озвучили свои претензии к "Компартии Китая" по ущербу за пандемию коронавируса — 9 триллионов долларов. Как Вашингтон будет их "выбивать" из Пекина?

Ложь о коронавирусе: обманывал ли Китай мировое сообщество и что знают США? DW Новости (04.05.2020)

США оценили вину Китая в пандемии в $9 трлн

Президент США Дональд Трамп и его администрация усилили критику Китая в связи с пандемией коронавируса. Трамп открыто обвинил Пекин в "массовых убийствах по всему миру".

Госсекретарь Майк Помпео в среду назвал 2 миллиарда долларов, которые Пекин пообещал выделить на борьбу с пандемией, "ничтожной" суммой по сравнению с сотнями тысяч потерянных жизней и ущербом в триллионы долларов.

"Эта беда обошлась примерно в 90 тысяч американских жизней, более 36 миллионов американцев потеряли работу с марта. Во всем мире умерло 300 тысяч человек. По нашим оценкам, ущерб, нанесенный миру ошибками китайской Компартии, может достигать 9 триллионов долларов", — сказал Помпео.

Пекин, по словам американских властей:

  1. минимизировал в начале эпидемии ее опасность,
  2. вовремя не сообщил о ней,
  3. возможно, подкупил ВОЗ, чтобы та до последнего вела эту линию.

Китай частично признал ошибки

Заметим, что руководство КНР частично признало свои ошибки. В интервью CNN ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки коронавируса.

"В самом начале власти молчали, а потом я предположил, что, вероятно, большее число людей заражаются", — подчеркнул эпидемиолог. Неладное он заподозрил, когда число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Ухане оставалось на уровне 41 в течение 10 дней, но инфекция уже начала распространяться за рубежом.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, выступая на Всемирной ассамблее здравоохранения, что поддерживает призывы провести расследование действий по борьбе с пандемией коронавируса, но надо подождать до тех пор, пока пандемия не утихнет.

Заметим, что когда более 100 стран призвали к проведению независимого расследования, отказаться чревато потерей репутации.

Как США будут "выбивать" деньги из Китая

Как сказал "Правде. Ру" президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин, вопрос о каком-либо ущербе пока рано ставить, потому что:

  • пандемия не закончилась, поэтому ущерб еще будет подсчитываться и подсчитываться каждой страной,
  • нет четких доказательств того, что распространение пандемии на другие страны "каким-то образом связано с Китаем",
  • никто никаких активных противоэпидемиологических мер не принимал, когда Пекин сообщил о болезни, поэтому вопрос об ответственности "все-таки лежит на каждом государстве".

"Если американцы захотят этот вопрос (о возмещении ущерба) решать, то он будет ставиться путем двухсторонних переговоров, доказательств и так далее. Потому что специального международного органа по рассмотрению подобных споров нет. Конечно, США могут обратиться в международный суд ООН, но без согласия Китая вряд ли там этот вопрос примут к рассмотрению, потому что требуется согласие обеих сторон", — сказал Анатолий Капустин.

Пока, по мнению эксперта, перспективы ответственности Китая перед США или другими странами "маловероятны", так как одна-две недели "утаивания" Китаем данных "большого значения вряд ли имели, а если имели, тогда американцы должны это доказать".

"Американцы могут применить односторонние санкции в обход международного права, но это даст право Китаю применить ответные меры. Я думаю, что, скорее всего, предвыборные соображения толкают администрацию президента Трампа на то, чтобы найти виновного и на него слить все свои беды, все свои недостатки. Это чисто политический маневр", — резюмировал Анатолий Капустин.

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Темы пандемия китай и сша коронавирус анатолий капустин
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