Луганск и Донецк готовы начать боевые действия против ВСУ

Луганску и Донецку не остается другого выхода, кроме как отвечать конкретными боевыми действиями, чтобы принудить Украину прекратить обстрелы мирных территорий, считает политолог Владимир Корнилов.

Обстрелы многоэтажек Донецка и Луганска украинской армией за 2014 год

ЛДНР намерены отодвинуть линию соприкосновения

Украина в среду инициировала срочное заседание подгруппы Трехсторонней контактной группы по безопасности из-за обострения ситуации на Донбассе. Об этом сообщил вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в Контактной группе Алексей Резников.

Утром того же дня вооруженные силы Луганской и Донецкой народных республик (Народная милиция) были приведены в боевую готовность. Об этом говорится в заявлениях глав самопровозглашеных государств Леонида Пасечника и Дениса Пушилина.

Пасечник обвинил украинскую сторону в обстрелах, которые велись с 16 мая, и привели к повреждению линии электропередач, питающей критически важные инфраструктурные объекты. Пасечник подчеркнул, что из-за повреждений произошли "серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие гуманитарной катастрофой".

17 мая, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, ВСУ дважды обстреляли ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль СММ ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ. Официальный представитель вооруженных сил ЛНР Яков Осадчий 17 мая сообщил, что в результате обстрела ВСУ населенного пункта Донецкий погиб сотрудник Народной милиции республики.

В этой связи глава республики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что, если не будут "приняты меры к прекращению обстрелов", Луганск примет "эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения".

"В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений Народной милиции", — подчеркнул Пасечник.

Он также обратился к ОБСЕ, а также к Российской Федерации, Германии и Франции с просьбой "помочь" Украине принять необходимые решения по обеспечению реального перемирия на период до полного политического урегулирования конфликт.

С аналогичным заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин. Он обвинил украинскую сторону в обстрелах и подчеркнул, что ДНР готова к прямому диалогу с властями Украины, но не будет "проявлять миролюбие" в одностороннем порядке.

"Принято решение повысить боевую готовность подразделений народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева. Все необходимые указания уже отданы", — резюмировал глава ДНР.

Остановить обстрелы мирных жителей

Как сказал "Правде.Ру" донецкий и российский историк и политолог Владимир Корнилов, Украина сначала мая резко активизировала боевые действия, вела обстрелы территорий ДНР и ЛНР. За этот месяц уже есть погибшая женщина, есть много раненых, причем дети в том числе.

Это уже не слова с призывами прекратить огонь, теперь это уже конкретные действия — войска приводятся в боевую готовность для того, чтобы иметь возможность отразить украинскую агрессию, отметил политолог.

"Луганску и Донецку не остается другого выхода, кроме как отвечать более жесткими конкретными боевыми действиями, чтобы принудить Украину, прекратить обстрелы мирных территорий, и обратить внимание на ее провокации участников "нормандского формата", — сказал Владимир Корнилов.

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