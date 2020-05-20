Военные биологи США готовятся к "абсолютной болезни"?

Ситуация с эпидемией коронавируса, естественно, порождает самые разные конспирологические теории. На этот раз — из сферы биологии и эпидемиологии.

Однако помимо "бульварных" версий о мировом заговоре по распространению эпидемии, дабы сократить население земли, уже сейчас обсуждается вполне реальная опасность биологической войны. И не факт, что оружием в ней будет коронавирус.

Но начать все же стоит именно с него. В 2013 году в журнале Nature появилась научная статья о создании в одной из военных биолабораторий в США некоего гибридного штамма коронавируса. Собственно, текст статьи — про то, какая была проделана большая и интересная работа, и как это поможет в дальнейшем науке.

Правда, правительство США энтузиазма ученых не оценило и по факту ознакомления с исследованиями ввело мораторий на проведение подобных исследований на территории страны.

Казалось бы, всё закрыли, опасность миновала…

Но это же Америка — страна возможностей. И американские ученые, военные и чиновники увидели эти возможности в странах-сателлитах. В том числе и на постсоветском пространстве.

К слову, открытие на территории этих государств биологических лабораторий под эгидой зашиты населения от эпидемий и прочего биотерроризма велось и раньше. Просто с введением моратория в Штатах программы стали работать шире, финансироваться масштабнее, ну и последствия тоже не заставили себя ждать.

К примеру, в 2018 году бывший министр безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в публичном обращении к президенту США Дональду Трампу заявил:

"Мои друзья из Грузии передали мне документы, касающиеся работы так называемого Центра по исследованию общественного здоровья, построенного в пригороде Тбилиси, который функционирует с 2011 года. Деятельность лаборатории неоднократно становилась предметом журналистских расследований и политических дискуссий. Первым, кто открыто заявил о противозаконной деятельности, был американец Джеффри Сильверманн".

Лаборатория в Грузии стоит и продолжает работать

Что там было противозаконного? Ну, например, в 2015 году по сведениям Гиоргадзе, в этом центре в рамках исследования вируса гепатита С за один день умерло 24 человека. Бывший грузинский чиновник обещал привести доказательства, но с тех пор как-то с радаров пропал. А вот лаборатория, судя по всему, стоит и продолжает работать.

В том же 2018 бывший главный санитарный врач, а на тот момент — депутат Государственной Думы РФ, Геннадий Онищенко прямо заявлял о том, что грузинская лаборатория Лугара, по сути, является военной. И принадлежит она фактически не Грузии, а США.

Впрочем, не Грузией единой…

В августе всё того же 2018 года журналист Александр Хроленко высказал версию, что страны Прибалтики стали фактическим полигоном для США по работе с АЧС (африканской чумой свиней).

И что самое интересное: не только в биологическом, но и в экономическом плане. Дело в том, что в Литве и Латвии на тот момент было обнаружено по 40-41 случаю заражения АЧС, а вот свиньи в итоге уничтожались десятками тысяч. Более того, правительствам этих стран было предложено вообще ликвидировать у себя такую экономическую сферу, как свиноводство.

То есть, самим себя конкретно придушить экономически в силу "страшной вирусной инфекции", которая вот-вот перерастёт в эпидемию. Нужно ли говорить, что в странах Прибалтики — как, кстати, и во многих других государствах восточной Европы — уже на тот момент находилась целая сеть американских биолабораторий?

К слову, журналист проследил одновременные вспышки АЧС, когда мир накрыла эта эпидемия. И именно одновременно либо с минимальным интервалом, который никак не объяснить естественным распространением болезни, очаги возникли, помимо Прибалтики, в следующих странах:

Грузии,

Украине,

Молдавии,

Польше.

По странному стечению обстоятельств, биологические лаборатории, аффилированные с США, были во всех этих странах.

А как же мораторий?

Тут возникает логичный вопрос: но как же так, в США же был введен мораторий на подобные исследования?

А дело в том, что он относительно незаметно был снят в 2017 году. Это породило краткий всплеск публикаций в СМИ, но в целом новость прошла незамеченной широкой общественностью.

Да, это было снятие запрета на "искусственное выведение смертельно опасных вирусов".

Кстати, здесь стоит упомянуть и Украину.

После 2014 года в этой стране и так со здравоохранением не все в порядке. А в 2018 году бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин прямо заявил:

"Как думаете, друзья, уж не потому ли, что в Украине работают 15 (!) лабораторий, в которых американские военные производят смертоносные вирусы. И происходит это не где-то в американской пустыне, а в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Харькове, Киеве, Херсоне и Тернополе при молчаливом согласии тех, кто обязан бить в набат. Хотя бы в связи с распространением в Украине странных эпидемий: от птичьего гриппа, кори и атипичной пневмонии до африканской чумы свиней…".

Кстати, вспышки самых странных заболеваний, о которых, казалось бы, давно пора забыть, на Украине в последние годы случаются с завидным постоянством.

Самое пикантное здесь в том, что огромное количество этих лабораторий строится в рамках программ, которые декларируют цели защиты местного населения от глобальных биологических угроз. Для вакцинации, для профилактики и учета заболеваемости.

Но вот как раз этой отчетности — по выявлению и профилактике эпидемий от этих лабораторий — как-то нет в свободном доступе.

Есть подозрение, что их просто не существует в природе. Потому что "заточена" деятельность этих лабораторий совершенно не под декларируемые цели.

Примерно такая же картина происходит и на азиатском постсоветском пространстве

Сеть лабораторий, которые контролируются США, активно работают, например, в Узбекистане.

Первый из этих центров в Ташкенте появился еще в 2007 году. А в 2011 году по стране прокатилась волна странных заболеваний, очень похожих на холеру. Эпицентром болезни стала именно Ташкентская область.

С попеременным успехом США внедряют свои "медицинские программы" и биологические исследовательские центры и в Киргизии с Таджикистаном. Там, правда, периодически об этом узнает население и сильно протестует. Однако влияние по "биологическому" направлению со стороны США на эти государства постепенно усиливается.

Большую часть этих программ курирует весьма интересная американская структура DTRA, или Агентство по снижению угрозы обороны. Обороны США, если кому вдруг непонятно.

Ну и да, определенная циничная логика в действиях этого агентства есть. Когда армия потенциального противника болеет какой-нибудь холерой или чумой, то, в общем, за оборону родных рубежей можно особо не беспокоиться. Главное, отстреливать инфицированных на подступах.

И неудивительно, что в ноябре 2019 года на встрече глав Советов безопасности стран СНГ, главный российский санитарный врач Анна Попова выступила с докладом, в котором рассказала, например, о том, что "одна из главных задач DTRA — "сбор биологического материала моноэтносов".

"Я вовсе не хочу проводить параллели, но вот в Грузии созданный DTRA Центр биологического здравоохранения имени Р. Лугара как раз этим занимается: анализирует данные о "предпочтительных" заболеваниях в данной местности и собирает биологический материал отдельных грузинских кланов (народностей). На основе этих данных создаются микроорганизмы, способные бороться с вакцинами. Поясняю: чтобы лекарства оказались бесполезными для конкретного этноса в конкретный момент".

К слову, на том же выступлении Попова показала две карты, на одной из которых была обозначена сеть известных лабораторий DTRA, а на второй — государства, где за последние годы возникли новые эпидемиологические угрозы. Изображения на картах совместились практически полностью.

Что же будет, если случится эпидемия самой страшной болезни?

Сейчас, когда в мире объявлена пандемия коронавируса (которая все же имеет относительно небольшую летальность, переносится многими вообще без симптомов, да и распространяется не как "чёрная смерть"), можно увидеть какой урон наносится по огромному количеству сфер жизни. Которые, вроде бы, с эпидемиологией не связаны никак.

Рушится экономика, остаются без работы и натурально беднеют люди, эксперты предсказывают многим государствам экономический, а то и политический коллапс. И, стоит повториться, сейчас пандемия далеко не самой страшной болезни, которую знала история человечества.

Но что будет, если случится эпидемия самой страшной болезни, которую рано или поздно изобретут?