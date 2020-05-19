Украинство в учебнике по географии показало свою нацистскую суть

Украинский учебник по географии, пропагандирующий исключительность украинцев, это банальность, осужденная Нюрнбергским процессом, считает эксперт Олег Неменский.

УЧЕБНИК МИНОБРАЗОВАНИЯ :ГАЛИЦИЯ -ЭТО ЗЕМЛЯ ЕВРЕЕВ И ФРАНЦУЗОВ

Гордость "славянизированных немцев"

Авторы рекомендованного Министерством образования и науки Украины учебника "География. 8 класс" пришли к выводу, что этнические русские, белорусы, болгары не являются славянскими народами. Об этом сообщил сайт ukranews. com.

"Славяноязычные россияне имеют угоро-финское происхождение, а ближайшие к ним по языку болгары — тюркское. Языково ближайшие к украинцам белорусы и поляки тоже имеют разное генетическое происхождение. Поляки — славянское, а белорусы — балтийское", — утверждает учебник.

Украинцы же со ссылкой на неназванных исследователей записаны в "славянизированных немцев" и названы "старейшей нацией на земле".

Учебник был подготовлен и рецензирован в 2016 году, через месяц после назначения министром Лилии Гриневич. Отпечатан в Каменце-Подольском полностью за государственные средства. После чего централизованно рассылался по школам и лицеям с пометкой "Продажа запрещена". Авторы Петр Масляк, Светлана Капирулина.

Расовые идеи превосходства приговорены в Нюрнберге

Как сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, подобные утверждения очень традиционны для украинской историографии и стали высказываться и публиковаться в украинской литературе еще в начале XX века, а в польской историографии и того раньше — в XIX веке.

Великороссы характеризировались в этих источниках, как народ смешанных кровей, как монгольские бастарды, то есть народ, говорящий на славянском языке, но в генетическом плане являющийся "грязнокровками", сказал эксперт.

По его словам, своя концепция была у белорусских националистов: они хотели быть балтами, а не славянами, то есть считали белорусов в расовом, кровном, биологическом плане единым племенем с литовцами, латышами и лангальцами, но говорящими на славянском языке.

Олег Неменский отметил, что на основе этих расовых идей действовал Третий рейх в своей политике в отношении оккупированного населения в СССР.

"Славянами считались галичане, они воспринимались фашистами как низшая раса по сравнению с германцами, но все же раса, достойная определенного уважения. А великороссы считались теми, кого вообще быть не должно, их надо уничтожать как "грязнокровок".

"Политические выводы из этой теории были сделаны Нюрнбергским процессом", — сказал эксперт.

Он добавил, что "все эти идеи были активно восприняты украинской национальной мыслью после обретения независимости для того, чтобы отстаивать свое приоритетное славянство, что, мол, мы, украинцы — чистые славяне, а белорусы — это балты, а москали — вообще не славяне".

"Так что ничего нового в этом учебнике нет. Там автор просто изложил те идеи, которые он воспринимает как банальность, которая и так всем известна, но сейчас почему-то это вдруг заметили, хотя учебник датируется 2016 годом", — сделал вывод Олег Неменский.

Читайте по теме: "Бредовая речь Зеленского" ляжет в основу нового образования на Украине

Нужна ли Европе Украина с Бандерой

Армен ГАСПАРЯН — о том, почему Украина и Швеция требуют отменить итоги Полтавской битвы