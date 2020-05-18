И Россия тоже: кто и почему хочет расследования по коронавирусу

Более 120 государств поддержали идею расследования источника происхождения и распространения коронавируса. С соответствующей инициативой ранее выступили Австралия и Евросоюз. В числе государств, поддержавших необходимость такого расследования, есть и Россия.

Кто "за"

По крайней мере, так утверждает британское издание The Guardian. По данным этой газеты, всего инициативу поддержали на данный момент 112 страны, в том числе Российская Федерация, ЮАР, Великобритания, Индонезия, Япония, Южную Корея, Турция, африканские государства.

В проекте предложения содержится призыв к генеральному директору Всемирной организации здравоохранения инициировать "поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки, включая, в случае необходимости, использование существующих механизмов для анализа полученного опыта и уроков".

При этом в проекте не упоминается ни Китайская народная республика, ни город Ухань. А пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса: "Нам нужна поддержка всех основных игроков, и Китай — один из них".

Кто "против"

В Пекине, однако, пока совершенно не склонны соглашаться с идеей провести "беспристрастное и независимое" расследование. Там не без оснований полагают, что расследование не будет ни беспристрастным, ни независимым.

К слову, инициатива по расследованию уже сказалась на отношениях Австралии и Китая. Пекин поднял пошлины на некоторые австралийские товары, в первую очередь сельскохозяйственную продукцию. Или вовсе прекратил их импорт. Австралийские чиновники уверяют, что речи о "торговой войне" не идет, но и попытки обсудить ситуацию их китайские коллеги игнорируют.

В Пекине ранее заявили о "политических маневрах" Австралии, направленных против Китая.

Однако расследование не поддержали и в США. Правда, по другой причине — в Вашингтоне недовольны тем, что в проекте инициативы нет ничего о роли КНР. Американцы настаивают на более жестких формулировках.

Чего, собственно, следовало ожидать, учитывая выпады Дональда Трампа, Майка Пенса и Майка Помпео в адрес китайцев. Они ранее неоднократно обвиняли Китай в недостатке предоставленной информации о коронавирусе.

Но вообще стратегия Белого дома в данном случае понятна. Здесь курс на противодействие Китаю накладывается на предвыборную ситуацию. Администрации Трампа было бы удобно спихнуть собственные просчеты и проблемы в экономике на Пекин.

Чего хочет Россия

Что касается нашей страны, то Россия, конечно, заинтересована в расследовании причин пандемии. Все-таки Российская Федерация по числу заболевших находится на втором месте в мире.

Однако же было бы совершенно неверным полагать, что Россия поддерживает критику Китая. Российские официальные лица (например, глава МИД Сергей Лавров) неоднократно подчеркивали, что Российская Федерация голословных обвинений адрес Китая и специалистов Всемирной организации здравоохранения.

Так что ни о каком ситуативном союзе с западными государствами и тем более США в данном случае речи не идет.