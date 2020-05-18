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Автор Любовь Степушова

В Донбассе объяснили, почему в ВСУ жалуются на "бардак" на фронте

Мир » Бывший СССР » Украина

Откровения украинского офицера о плачевной ситуации в ВСУ на линии разграничения с армиями ЛДНР — сплошное лицемерие, считает публицист Евгений Тинянский.

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Офицер ВСУ жалуется на бардак на фронте

Журналист Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в Facebok рассказ анонимного офицера одной из бригады ВСУ, который воюет на линии разграничения с армией Луганской или Донецкой народных республик.

Он жалуется на отсутствие стратегии в войне, вооружений и снабжения. За ротацию его бригада "не продвинулись ни на шаг", но все равно несет потери.

"У нас выгодные позиции, господствующие высоты, но первые четыре месяца, как мы зашли, наша артиллерия и танки не работали вообще, боеприпасов для подавления огнем нам не давали. Ведь в Киеве объявили мир", — рассказывает каратель.

"Когда мы слышим про реформы по стандартам НАТО, все смеются, это обман общества, в армии в это не верит ни один реально воюющий человек. У нас с точки зрения организации стандарты вооружения на уровне ополченцев из Сирии или Африки. Организация ВСУ по сравнению с 2018-м годом стала гораздо хуже, причем по всем показателям", — отмечает офицер ВСУ.

Например, устарели минометы "Молот", нет боеприпасов к станковым и автоматическим гранатометам, "огромный дефицит" на патроны 7,62 мм, нет бойков к установкам ЗУ-23, запчастей к 30 мм пушкам 2А42, Никаких американских тепловизоров и прицелов в бригаду не поставляют.

"Почему такой бардак? Да потому что армии ставят по-прежнему не военные, а политические задачи, стратегии войны нет. Превосходство в качестве людей — на нашей стороне. Вот только какую войну мы ведем, те, кто принимает решения, совершенно не понимают. В случае большой войны все будет держаться снова на добровольцах и волонтерах. Мы не победим в войне, если не победим "совок" в Киеве", — отметил аноним.

"Дайте денег" — вот чем объясняется плачь карателя

Как сказал "Правде.Ру" политолог, публицист (Донбасс) Евгений Тинянский, "данный деятель", высказываясь о "совке", "лицемерит" на фоне русофобской, антироссийской истерии в мире. Лицемерит он и в отношении того, что "не продвинулись ни на метр". Есть участки фронта, на которых ВСУ "производят планомерное ползучее наступление, в особенности страдает горловское направление", — отметил Евгений Тинянский.

"Что касается экипировки — здесь тоже лицемерие, потому что украинская армия достаточно неплохо экипирована и на это выделяются существенные финансовые средства, в том числе их западных партнеров. В живой силе они превосходят наши в более чем десять раз, как и и в артиллерии, и в крупнокалиберном стрелковом вооружении. Наши ребята держатся за счет веры в победу, за счет веры в поддержку Российской Федерации", — сказал политолог.

"Конечно, все у них упирается в деньги. Они реагируют элементарно, либо на уже сложившийся информационный повод, либо сами генерируют этот инфоповод. Для этого они берут наиболее болезненную для западных партнеров тему коммунизма, тему Победы, тему сакральности, тех побед, которые были одержаны во время нашего коммунистического прошлого. На этом они и играют", — резюмировал Евгений Тинянский.

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Темы армия украины война в донбассе евгений тинянский
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