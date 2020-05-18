Жарихин: Лукашенко выбирает между санкциями США и их "ай-яй-яй"

Александр Лукашенко играет в независимость, что может грозить народу Белоруссии неприятными последствиями, считает эксперт Владимир Жарихин.

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США настоятельно призывают Лукашенко покупать у них нефть

Госсекретарь Майк Помпео объявил в пятницу, что США отправляют первую партию в 80 тысяч тонн сырой нефти в Белоруссию. По мнению Помпео, это "новейшее" партнерство "укрепляет суверенитет и независимость Белоруссии".

"Соединенные Штаты настоятельно призывают Белоруссию развивать достигнутый ими прогресс в расширении доступа американского бизнеса на свой рынок и проводить ориентированные на рынок реформы по либерализации торговли, необходимые для вступления во Всемирную торговую организацию", — сказал Помпео.

Со своей стороны, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отметил, что "мы рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области".

Нефть в обмен на признание?

Заметим, что Белоруссия в пошлом году обеспечивала 80 процентов своих потребностей в нефти за счет поставок из России, которую покупала со скидкой (без экспортной пошлины). Но после того, как скидка из-за налогового маневра в нефтянке в России сошла на нет, а ее сохранение стало увязываться Москвой с усилением интеграции, Минск стал демонстративно диверсифицировать свои поставки партиями из Норвегии, Азербайджана и Саудовской Аравии.

Александр Лукашенко объявил на прошлой неделе, что будет участвовать в выборах президента Белоруссии уже в шестой раз подряд. Учитывая, что предыдущие избирательные кампании не признаны США легитимными, просматривается прямой интерес за счет растущего импорта американской нефти обеспечить их признание Вашингтоном в августе текущего года.

Как сказал "Правде.Ру" заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, 80 тысяч тонн нефти, не спасут "отца белорусской демократии" Лукашенко — это капля в море даже для такой небольшой страны как Белоруссия. По его словам, прецедент возник, потому что Лукашенко бился за снижение премиальных 5% для российских поставщиков.

"Но теперь цена на нефть упала в 2 раза, в том числе и на российскую, поэтому премии выглядят мизерными, а покупка нефти в такой ситуации у Соединенных Штатов — совсем нерациональна", — сказал Владимир Жарихин.

Игры Лукашенко вредны народу

Эксперт добавил, что эти игры Лукашенко в независимость "в чем-то похожи на игры Виктора Януковича в последний период своей власти, и они могут плохо для него кончиться".

"Янукович играл в независимость, заявлял о европейском выборе и так далее. Но это закончилось для него бегством в Россию, а для украинского народа — в 2,5 раза снижением уровня жизни", — уточнил Владимир Жарихин.

Что же касается США, то сколько бы нефти они не поставили в Белоруссию, они не признают шестую победу Лукашенко.

"Они могут не признавать активно, а могут не признавать формально. Могут как бы вокруг этого устроить мощную информационную кампанию, объявить какие-нибудь очередные санкции, а могут просто сказать: "Ай-яй-яй, в очередной раз незаконно переизбрался". И за второй вариант идет определенное заигрывание со стороны Лукашенко, резюмировал Владимир Жарихин.

Россия продолжит поставлять нефть в Белоруссию через государственную нефтяную компанию "Роснефть" — в этом году компания поставит Минску 9 миллионов тонн нефти.

Сделку Белоруссии с США ведет американская энергетическая компания United Energy Trading при содействии американской логистической компании Getka вместе со своим польским партнером UNIMOT — поставщиком топлива, энергии и газа.

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