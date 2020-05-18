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Автор Светлана Таскаева

Холодная война 2.0 – что за ней стоит

Мир

На общем фоне наводнившей медиапространство информации о пандемии коронавируса особняком выделяются публикации, посвященные так называемой "холодной войне 2.0".

Особенно отчетливо тезисы о новом межгосударственном противостоянии, обостренном пандемией, сформулированы в статье Кевина Радда, опубликованной в журнале "Foreign Affairs", перевод которой был издан журналом "Россия в глобальной политике".

Ее автор, бывший премьер-министр Австралии, считает, что на смену однополярному миру, отличающемуся глобальным доминированием стран Запада, в недалеком будущем придет противостояние США и Китая. Взаимоотношения именно этих стран, по его мнению, и будет определять мировую политику будущего.

Следует отметить, что господин Радд уделяет пристальное внимание Китаю и Азии в целом со времен своей юности: окончив колледж азиатских народов, он стал профессиональным китаеведом, а уже на посту премьера штата Квинсленд он активно лоббировал принятие правительством Австралии активизацию изучения азиатских языков и культурных обменов со странами Восточной Азии.

Возможно, уклон политика в сторону Китая и стал причиной того, что в его анализе новой "холодной войны" ни разу не упоминается Россия. Однако, многочисленные заявления представителей Госдепартамента США не оставляют сомнений: наряду с Китаем в качестве основного геополитического соперника Вашингтон рассматривает Российскую Федерацию.

Развал Советского Союза и всего социалистического мира в 1991 году привел к краху Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Новая Россия устремилась к налаживанию либерального государства по западному сценарию.

Однако, следуя в фарватере проамериканской политики, российскому истеблишменту почти удалось превратить нашу страну в государство третьего мира — экономически слабое, отягощенное внутренним вооруженным конфликтом и фактически не ведущее самостоятельной международной политики.

В то же время Китай, изучив печальный опыт большого соседа, приступил к реформированию политической системы таким образом, чтобы не допустить повторения российских ошибок.

Кроме того, китайские политики могли убедиться в лживости лозунгов своих американских и европейских коллег о преимуществах западной либеральной свободы.

"Демократизация" Югославии, Ирака и Ливии стала наглядным подтверждением того, как меняется жизнь в странах-заложницах принудительной вестернизации.

Как ни прискорбно, социалистическая теория о всеобщем равенстве, как и капиталистическая — о всеобщей свободе — не могут быть реализованы на практике без жертв. Для обслуживания потребностей "свободных людей" обязательно должны появиться существа второго сорта, добывающие им ресурсы и производящие продукцию.

Квинтэссенция такой модели развития мира была предвосхищена одним из величайших пророков современного мира Гербертом Уэллсом в романе "Машина времени", в котором он описал мир будущего, разделившийся на хрупких и наивных элоев, живущих под солнцем и злобных каннибалов-морлоков, живущих под землей.

Похожую картину мы можем наблюдать сейчас в современной Европе, где инфантильные коренные жители сосуществуют с мигрантами.

Однополярному миру для своего существования необходимы не только люди, но и государства второго сорта. В отличие от отдельных мигрантов, которые с оговорками интегрируются в правовое поле западных стран, у государств с уготованной ролью сырьевых придатков, нет шансов занять достойное место в международной политике.

Политика европейских стран фактически является достойным продолжением колониально-рабовладельческой системы, просуществовавшей долгие века. Именно поэтому необходимо учесть: единственным понятным Западу языком международных отношений является язык силы. Таким образом, совершенствование военной организации государства стало приоритетом в развитии современной России.

В отличие от колониальной политики Запада исторически расширение нашей страны в большинстве случаев происходило ненасильственными методами. Каждый раз, присоединяя территории, занятые другими народами, российские власти гарантировали им цивилизационные выгоды, которые становились стимулом к их развитию и полноправной интеграции, заложившей современное многонациональное государство.

Однако, армия и флот во все времена оставались единственными надежными союзниками России.

Кевин Радд в своей статье отмечает, что мир в условиях глобальной пандемии рискует прийти к анархии. Мы же подчеркнем, что такой вектор международной политики США задали совершенно намеренно.

Развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ускоривший демонтаж всей мировой системы контроля над вооружениями, американо-китайская торговая война, а также потрясения нефтяного рынка — одни из наиболее значимых событий, инициированных беспределом, устроенным администрацией Дональда Трампа.

В данной ситуации особенно важна консолидированная позиция России и Китая — стран, способных сообща противостоять западной гегемонии. Являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, Москва и Пекин способны сохранить эту организацию и не допустить насильственной демократизации государств, сохраняющих независимый политический курс.

Об этом свидетельствует развитие ситуации в Сирии, где удалось сохранить легитимное правительство несмотря на инспирированный извне внутренний вооруженный конфликт, и в Ливии, где после свержения Муаммара Каддафи в результате операции многонациональной коалиции на долгие годы воцарились хаос и разруха.

Разумеется, пандемия вносит коррективы в текущую повестку дня. Но при тревожных прогнозах имеется и отрадная тенденция: коронавирус играет в первую очередь не на стороне архитекторов превращения мировой общественности в уэллсовских элоев и морлоков.

И, возможно, в ближайшее время даже в США и Европе значительная часть населения прекратит делить людей и страны на первый и второй сорт.

По всей видимости, "холодная война" неизбежна: Западу необходимы ресурсы, которые он будет выкачивать из стран третьего мира. В свою очередь Россия и Китай не должны допустить глобального доминирования США и дружественных им государств.

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