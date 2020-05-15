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Автор Любовь Степушова

Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России?

Мир » Северная Америка » США и Канада

Россия действительно должна вывозить граждан СНГ из США  для воссоединения их с семьями или МИД РФ пиарится на доброте русской души.

Украинцы просятся на борт к россиянам, которых массово эвакуируют из США

Украинцы просят вернуть их из США в Россию

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook рассказал, что граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию, где проживают их семьи

Антонов сообщил, что 15 мая из Нью-Йорка вылетел очередной вывозной рейс «Аэрофлота», на борту которого находятся 369 человек.

Среди пассажиров рейса 40 человек из «гуманитарного списка» (проходившие в США лечение, пожилые люди, инвалиды, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации), а также десять школьников, которые учились в Соединенных Штатах, отметил посол.

Антонов добавил, что сейчас посольство занимается организацией рейса из Майами, по поводу которого поступает много сообщений через соцсети и на "горячую линию". 

За чей счет банкет?

Семьи в России, а они сами в США? Вероятно, там они находились в поиске лучшей доли для себя и своих детей, но не нашли и теперь возвращаются опять в Россию, где "все плохо". Все бы ничего, но за чей счет?

По новостям из интернета от тех же украинцев, можно сделать вывод, что в США сейчас отлично помогают "всем желающим" едой и пособиями,  и даже тестирование там на "ковид" бесплатное, так что же им так захотелось обратно в "немытую" Россию? 

Россия,  конечно - щедрая душа. Но не в отношении собственного народа.  Даже патриарх Кирилл помог 8 тоннами гуманитарной помощи одной из провинций... Италии, а  какая помощь была оказана  им своему народу?

Государство помогло? По 10 тысяч на ребенка? Это крохи, потому что мы уже все безработные или с потерей доходов. Где хотя бы маски ( в масочный режим) по 1,50 руб, как в прошлом году? Самые дешевые (не в аптеках, там нет) - по 60 рублей! Сами шейте? Так это не мы запустили вирус в Российскую Федерацию. 

Зато попиариться нашему МИДу на теме помощи "соотечественникам" ( у нас теперь все русскоязычные - потенциальные соотечественники) - самое первое дело. 

Когда рулят репутационные риски 

Как сказал «Правде.Ру» руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный, расходы на транспортировку этих людей несет, конечно, российская сторона.

«К сожалению, если так можно выразиться, тут у нас выхода нет – надо помочь»,  -  сказал американист.

"Формально, люди из Белоруссии, Казахстана и Украины, но поскольку это нужно для воссоединения семей, которые находятся в России, то решили помочь.  Здесь есть конкретная просьба людей к конкретному правительству. Я не знаю, почему они не обращаются к правительству своих стран, возможно, они просто не уверены в том, что их правительство найдет транспорт, деньги", - сказал Павел Подлесный.

По словам эксперта, Россия часто эвакуирует граждан СНГ в форс-мажорных обстоятельствах из неблагополучных стран, и сегодня в условиях пандемии, "чтобы не устраивать здесь вселенские дискуссии, решили,  видимо,  из гуманитарных соображений забрать, отвезти и закрыть эту проблему". 

Есть еще и репутационные риски для России, отметил американист.

"Когда обращаются к правительству России официально, тут уже репутация самых высоких лиц задействована. Если бы Россия отказала, то, естественно, на Западе начали бы пропагандистскую антироссийскую кампанию", - резюмировал Павел Подлесный.

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