Зависит от выборов: что ждёт отношения США с остальным миром

Каким будет мир и отношения между странами после пандемии коронавируса и остальных происходящих сейчас процессов, которые из-за COVID-19 ушли на второй-третий план? Как изменятся отношения между США и ЕС? Почему это зависит от американских выборов? Останется ли Трамп на второй срок? Почему неолибералы будут жестко рубится, но их шансы — очень малы? На эти и другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил директор Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ и директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

Андрей Фурсов: COVID-19 сегодня и после

Читайте начало интервью:

Всё зависит от выборов

— Андрей Ильич, изменятся ли отношения между Европой и США после коронавируса? Многие европейские лидеры уже давно недовольны американской политикой. Трамп все разногласия еще больше только обострил, а перехват медицинских грузов американцами во время эпидемии уже довел ситуацию до критического предела. Как вы видите развитие ситуации?

— В дальнейших отношениях США и Евросоюза все зависит от того, кто победит на ближайших выборах. Если победит Трамп, то все нынешние тенденции сохранятся. Даже если он начнет по-другому относиться к Европе, будет очень трудно повернуть вспять, преодолеть инерцию.

Поэтому и по ряду других обстоятельств, я думаю, в США будут не просто президентские выборы, а жуткая совершенно схватка, настоящие бои.

Трещит по швам вообще весь мировой неолиберальный порядок, его приверженцы сейчас ведут арьергардные бои. Это — крысы, которых загнали в угол. Отступать им некуда.

Но если у них единственный кандидат в президенты — это Байден, а в качестве пристяжного — кандидата в вице-президенты — он может взять только Мишель Обаму либо одну очень "перспективную" женщину-политика из Калифорнии, то дела у них плохи.

Но они будут биться до последнего, потому что за еще четыре года Трампа окончательно произойдет переформатирование всей этой системы. Тогда будут совершенно другие отношения США с Европой, государства США со своей ФРС и многие-многие другие вещи. Кстати, и на отношениях США и России это тоже очень сильно отразится.

Рубаха-парень Трамп

— Трамп сейчас очень популярен у простых американцев. Но против него по-прежнему практически единым фронтом выступает элита. Как вы оцениваете его шансы победить?

— Дело в том, что все будет зависеть от состояния американской экономики. Негативные последствия, которые имеют место быть, безусловно, работают против Трампа. Команда, которая выступает против него, конечно, попытается это использовать.

Но дело в том, что и у Трампа против этой компании есть целый ряд козырей, связанных с жутко скандальными вещами, например, с 11 сентября.

Аляскинский университет в Фэрбенксе 25 марта закончил исследования по поводу взрыва 7-го корпуса Всемирного торгового центра. Они очень просто и убедительно доказали, что это был реальный взрыв.

Наш институт тоже выпустил в свое время работу анонима "Немыслимое" о событиях 11 сентября, где аноним очень хорошо показал, что именно в этой башне находился центр управления самолетами, которые врезались в башни-близнецы.

Я думаю, что у Трампа есть целый ряд очень сильных козырей компроматного характера против всей этой компании. Они прекрасно это знают. Это в общем-то является и некой гарантией сохранения жизни Трампа.

Трамп, безусловно, держит этот материал. Он, может быть, его и не запустит, ведь если выстрел сделан, то у тебя не осталось этого патрона. Вот если противник знает, что у тебя патроны в стволе и в обойме, то это очень охлаждает.

Трамп — очень опытный игрок. Он — человек вроде бы очень лихой и непредсказуемый, но лихость и все остальное у него в значительной степени рассчитаны.

И для тех кругов, чьи интересы он представляет, выражает, нужен был именно такой внешне безбашенный президент, который может пугать.

Кстати, такого типа президентом во внешней политике в свое время был Рейган, который сильно пугал престарелое советское руководство, он вовсю играл, постоянно блефовал. И играл он настолько хорошо, что испугал не только престарелое советское руководство, но и глуповатого Горбачева.

Трамп тоже все время пугает, и преуспевает в этом. Он сбивает дыхание своим противникам. Например, Ким Чен Ын у него, то хороший парень, то вообще сволочь последняя.

И это создает для всех нервную обстановку, выбивает из колеи, а он спокойно продолжает делать то, что ему нужно…

— То он собирается снести Северную Корею с лица земли…

— Да-да-да. Кстати, здесь же очень важно, как американцы к этому относятся. А они воспринимают это совсем по-другому, чем европейцы. Рядовые американцы восприняли все это очень хорошо.

Им такое поведение рубахи-парня совершенно понятно. И в этом отношении Трамп для основной массы американцев, он — свой и все делает правильно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев