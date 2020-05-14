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Автор Любовь Степушова

Необычный визит Козака в Берлин. Что за ним стоит?

Мир » Бывший СССР » Украина

Не побоявшись коронавируса, преодолев санкции и запрет на полеты, Россия и Германия организовали визит Дмитрия Козака в Берлин по украинскому вопросу. Что за срочность?

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Берлин вызвал Дмитрия Козака по Украине

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак совершил в среду блиц-визит в Германию, где встретился с помощником Ангелы Меркель, который занимается украинским вопросом.

Известно, что тем же вопросом занимается в АП и Козак. Мало того, что он под санкциями, так еще поехал и в пандемию с риском заразиться коронавирусом, впрочем такие же риски не исключены и для немецкой стороны. Визит состоялся также, несмотря на ограничения международного авиасообщения, следовательно причина должна быть веская.

Сам Козак пояснил журналистам, что участвовал в дополнительных консультациях по урегулированию конфликта в Донбассе.

Известно, что в марте он и глава офиса президента Украины Андрей Ермак встречались в Минске в рамках Контактной группы. На встрече было принято решение о создании Консультативного совета с целью выполнить договоренности, достигнутые в Париже на встрече лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря.

Идея заглохла, так как Киев отказался разговаривать с представителями ЛДНР, а только с "представителями ОРДЛО из числа переселенцев".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заранее знала о переговорах в Берлине и ей будет доложено немецкой стороной о результатах.

"Заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака пригласили на переговоры в Берлин в связи с отсутствием прогресса в выполнении минских соглашений, а Украина заранее знала о визите", — сказал Кулеба.

Через Берлин Москва напомнила об обязательствах Украины

Как сказал "Правде.Ру" публицист, политолог, журналист, член Центрального совета Российского Военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян, в отличие от Киева, которому "абсолютно наплевать" на ситуацию в Донбассе, Российская Федерация многократно говорила о том, что она не позволит "сгнобить" проживающих там людей и будет делать все возможное для того, чтобы им были предоставлены человеческие условия.

Вопреки ожиданиям украинской стороны "на прорыв" в выгодном ей контексте, там нет этого прорыва и не может быть, отметил политолог.

"Ситуация невероятно простая: Москва сказала Киеву: "Послушайте, либо вы выполняете подписанные вами пункты Минских соглашений, либо больше никаких разговоров не будет". И здесь ставится точка. Позиция России не претерпела никакого изменения. Здесь не нужно искать черную кошку в темной комнате", — сказал Армен Гаспарян.

Публицист напомнил, что следующий саммит нормандского формата должен был быть в апреле.

"Сейчас у нас на дворе май. За это время украинская сторона не сделала опять ровным счетом ничего и еще наплевала на рекомендации ООН, которая говорила о том, что вообще в условиях пандемии, мягко говоря, не очень красиво и правильно обстреливать Донбасс", — сказал Армен Гаспарян.

Вероятно, именно таким способом (визитом Козака) назрела необходимость напомнить нашим партнерам по формату ( Берлину) о тех обязательствах, которые на себя взяла Украина, сделал вывод Армен Гаспарян.

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Темы дмитрий козак армен гаспарян минские соглашения нормандский формат конфликт в донбассе
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