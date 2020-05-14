Необычный визит Козака в Берлин. Что за ним стоит?

Не побоявшись коронавируса, преодолев санкции и запрет на полеты, Россия и Германия организовали визит Дмитрия Козака в Берлин по украинскому вопросу. Что за срочность?

Почему России нужно было присоединить Донбасс? (И дойти до Одессы)

Берлин вызвал Дмитрия Козака по Украине

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак совершил в среду блиц-визит в Германию, где встретился с помощником Ангелы Меркель, который занимается украинским вопросом.

Известно, что тем же вопросом занимается в АП и Козак. Мало того, что он под санкциями, так еще поехал и в пандемию с риском заразиться коронавирусом, впрочем такие же риски не исключены и для немецкой стороны. Визит состоялся также, несмотря на ограничения международного авиасообщения, следовательно причина должна быть веская.

Сам Козак пояснил журналистам, что участвовал в дополнительных консультациях по урегулированию конфликта в Донбассе.

Известно, что в марте он и глава офиса президента Украины Андрей Ермак встречались в Минске в рамках Контактной группы. На встрече было принято решение о создании Консультативного совета с целью выполнить договоренности, достигнутые в Париже на встрече лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря.

Идея заглохла, так как Киев отказался разговаривать с представителями ЛДНР, а только с "представителями ОРДЛО из числа переселенцев".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заранее знала о переговорах в Берлине и ей будет доложено немецкой стороной о результатах.

"Заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака пригласили на переговоры в Берлин в связи с отсутствием прогресса в выполнении минских соглашений, а Украина заранее знала о визите", — сказал Кулеба.

Через Берлин Москва напомнила об обязательствах Украины

Как сказал "Правде.Ру" публицист, политолог, журналист, член Центрального совета Российского Военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян, в отличие от Киева, которому "абсолютно наплевать" на ситуацию в Донбассе, Российская Федерация многократно говорила о том, что она не позволит "сгнобить" проживающих там людей и будет делать все возможное для того, чтобы им были предоставлены человеческие условия.

Вопреки ожиданиям украинской стороны "на прорыв" в выгодном ей контексте, там нет этого прорыва и не может быть, отметил политолог.

"Ситуация невероятно простая: Москва сказала Киеву: "Послушайте, либо вы выполняете подписанные вами пункты Минских соглашений, либо больше никаких разговоров не будет". И здесь ставится точка. Позиция России не претерпела никакого изменения. Здесь не нужно искать черную кошку в темной комнате", — сказал Армен Гаспарян.

Публицист напомнил, что следующий саммит нормандского формата должен был быть в апреле.

"Сейчас у нас на дворе май. За это время украинская сторона не сделала опять ровным счетом ничего и еще наплевала на рекомендации ООН, которая говорила о том, что вообще в условиях пандемии, мягко говоря, не очень красиво и правильно обстреливать Донбасс", — сказал Армен Гаспарян.

Вероятно, именно таким способом (визитом Козака) назрела необходимость напомнить нашим партнерам по формату ( Берлину) о тех обязательствах, которые на себя взяла Украина, сделал вывод Армен Гаспарян.

Читайте по теме: Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского

Затулин: Лавров просто дал понять Украине, что они заигрались

Украинские радикалы поставили на место Дмитрия Козака