Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Польский эксперт: у нас появились компаньоны по сумасшествию

Мир » Европа

Эксперт Европейского геополитического исследовательского центра, политолог из Польши Конрад Ренкас в беседе с главным редактором "Правда.Ру" Инной Новиковой признался, что в Польше далеко не все страдают русофобией. Обычные граждане не верят пропаганде и чтут память советских солдат, погибших на польской земле.

Хроники COVID-19: Борьба с пандемией и русофобия в Польше

Читайте начало интервью:

Освободители или враги?

Наверняка в Польше обсуждают ситуацию в Чехии вокруг памятника маршалу Коневу. Польша и сама отличается демонтажем памятников, Польша не пригласила Россию на юбилей освобождения Освенцима. Когда Красная армия освобождала старинный, красивый город Прагу, Конев отдал команду не применять тяжелую артиллерию. Город был сохранен ценою жизни советских солдат.

— Вы знаете, у нас был такой пример с маршалом Коневым. Маршал Конев — освободитель Кракова. Этот красивый город тоже освободила Красная Армия, чтобы исторические памятники и другие объекты не уничтожили германцы. Бомбардировки Калининграда, Дрездена, Гамбурга и других германских городов, западные союзники сравняли с землей, а "страшная" Красная Армия сохранила историческое наследие прошлого. Мы не знаем всего, что теперь происходит в Чехии, но знаем, что это плохо.

Польша — страна, в которой уничтожено самое большое число памятников благодарности Красной Армии. Это стыдно для меня как для поляка.

Я понимаю, что в Польше у власти американская партия. Они только и делают то, что хотят американские русофобы, но зачем это делать в Чехии, у которых нет никаких конфликтов с россиянами, а только позитивные элементы в совместной славянской истории.

— Был 1968-й год.

— Да-да, но в 1968-м году у них должны быть претензии к германцам, которые начали эту провокацию, к американскому радио Free Europe, которые начали эту провокацию. Это болезненно для всех славян, которые знают историю.

Можно сказать, теперь у поляков появились компаньоны в сумасшествии. До этого только мы одни были безумным народом.

— Еще есть Прибалтика.

— Какие они компаньоны? Только для ваффен-СС. Если чехи хотят повторить польские решения в подобных случаях, значит, у нас всех одинаковые проблемы, и нам надо делать изменения в своей политике. У чехов лучше ситуация. У них есть президент Земан, который умеет сказать правдиво об истории, о политике. Я знаю чехов, он там не один такой.

Как в Чехии, так и в Польше у власти американская и германская партия. Нашим народам нужно договориться без этих правительств вместе работать, чтобы изменить ситуацию в наших странах и во всей Европе.

Я могу сказать, что в это тяжелое время карантина есть поляки, которые стараются не забывать о могилах советских солдат. На Пасху я был на кладбище в Люблине, где похоронены советские солдаты, которые погибли в боях за Люблин в 1944 году. Я видел цветы, свечки на могилах польских и советских солдат. Обычные люди помнят. Это позитивный элемент, значит, не вся пропаганда работает. Есть еще честный дух, славянский польский дух. Это важно.

Русофобия как внешняя политика

Для некоторых государств русофобия — это разменная монета, смысл их внешней политики. Украина туда тоже добавилась. В Польше это связано с 1612 годом? Почему такая ненависть? Будет ли ей когда-нибудь конец?

— Как сказал маршал Сталин польскому графу Сикорскому: "Поляки были в Москве, русские были в Варшаве". Это нормально для братьев: часом любовь, но часами борьба. Надо думать, что можно сделать вместе, а не о том плохом, что было в нашей совместной истории. У вас не знают, что плохо говорят о русских — это просто ложь и пропаганда. Они работают не в интересах Польши, а в интересах американцев и Евросоюза.

Проблема только в том, что поляки не организованны. У нас нет такой внутренней силы, которая могла бы изменить ситуацию. Но, как я сказал, мы работаем, чтобы что-то изменить.

Мы теперь заболели, но заболели не только коронавирусом, но и русофобией, заболели кризисом, заболели зависимостью от Запада. Нам нужно вернуться к здоровью. Такой путь мы начинаем, по этой дороге у нас первый шаг.

В России достаточно успешно справляются с пандемией, хотя у нас ситуация несравнимо более тяжелая, чем в Польше и во многих странах. Очень хочется надеяться, что здравый смысл победит.

— Я понимаю позицию тех критиков, которые искажают: зачем помогать Италии, зачем ехать с помощью в Чехию, но я благодарю Россию за всю эту помощь. Вы отмечаете день Великой Победы. Вы помните, какое было страшное время Второй мировой войны, но оказалось, что русский народ непобедим.

И я верю, что российский народ тоже будет непобедим в борьбе с коронавирусом. В день великой победы над пандемией — весь мир будет в русских руках. Это будет второй День Победы для российского народа.

И снова все будет сделано под флагом интернационализма, гуманитарной помощи и солидарности. Это очень важно. Все смотрят на Россию, на Москву, и мы все благодарим вас.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы польша евросоюз русофобия конрад ренкас памятник коневу
Новости Все >
В Петербурге суд рассмотрит дело об угоне 17 автомобилей
Минстрой сократит количество требований к строительству на треть
Генпрокуратура утвердила заключение по делу о растрате 454 млн рублей
Житель Северной Осетии два года незаконно торговал топливом
Жители Москвы начали массово снимать квартиры с продажи
Иностранца будут судить за нападение на российского пограничника
Чубайс сравнил нефтяной рынок с "дохлой лошадью"
Супруга Максима Шугалея отправила в Ливию 40 аппаратов ИВЛ
Узбекистан обвинил МИД РФ во вмешательстве в свои внутренние дела
Эксперт объяснил, почему Китай поможет пострадавшим от COVID странам
Последние материалы
В Петербурге суд рассмотрит дело об угоне 17 автомобилей
Польский эксперт: у нас появились компаньоны по сумасшествию
Минстрой сократит количество требований к строительству на треть
Генпрокуратура утвердила заключение по делу о растрате 454 млн рублей
Украинство в учебнике по географии показало свою нацистскую суть
Житель Северной Осетии два года незаконно торговал топливом
Жители Москвы начали массово снимать квартиры с продажи
Иностранца будут судить за нападение на российского пограничника
Чубайс сравнил нефтяной рынок с "дохлой лошадью"
Супруга Максима Шугалея отправила в Ливию 40 аппаратов ИВЛ
Популярное
Власть
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Названы области, которые хотят выйти из состава Украины
Новости Украины
Названы области, которые хотят выйти из состава Украины
Российский шоу-бизнес
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Новости Мурманска
В Мурманске на свалке обнаружили новое медицинское оборудование
Василий Амирджанов Масочно-перчаточный режим множит протестные настроения Василий Амирджанов Игорь Буккер Как труд погубил неандертальцев Игорь Буккер Любовь Степушова Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России? Любовь Степушова
Комментарии
Украинцев учат тому, что все европейцы родом из Галиции
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Украинцев учат тому, что все европейцы родом из Галиции
Александр Бузгалин: труды и идеи Ленина актуальны и сейчас
Иран противостоит США в Венесуэле. Это самоубийство?
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Без сэров и пэров: Жириновский предложил упразднить Совфед
Масочно-перчаточный режим множит протестные настроения
Платошкин: Народ устал. Если не будет смены курса, начнутся протесты
В Донбассе объяснили, почему в ВСУ жалуются на "бардак" на фронте
Чубайс прогнозирует "ужасающую бедность" после коронакризиса
Украинцев учат тому, что все европейцы родом из Галиции
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Стрелков раскритиковал Путина и Суркова в интервью у Гордона
Александр Бузгалин: труды и идеи Ленина актуальны и сейчас
Генерал ФСБ Михайлов: потребитель не может Родину любить
Россияне назвали самые унизительные профессии
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ