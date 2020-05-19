Польский эксперт: у нас появились компаньоны по сумасшествию

Эксперт Европейского геополитического исследовательского центра, политолог из Польши Конрад Ренкас в беседе с главным редактором "Правда.Ру" Инной Новиковой признался, что в Польше далеко не все страдают русофобией. Обычные граждане не верят пропаганде и чтут память советских солдат, погибших на польской земле.

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Освободители или враги?

— Наверняка в Польше обсуждают ситуацию в Чехии вокруг памятника маршалу Коневу. Польша и сама отличается демонтажем памятников, Польша не пригласила Россию на юбилей освобождения Освенцима. Когда Красная армия освобождала старинный, красивый город Прагу, Конев отдал команду не применять тяжелую артиллерию. Город был сохранен ценою жизни советских солдат.

— Вы знаете, у нас был такой пример с маршалом Коневым. Маршал Конев — освободитель Кракова. Этот красивый город тоже освободила Красная Армия, чтобы исторические памятники и другие объекты не уничтожили германцы. Бомбардировки Калининграда, Дрездена, Гамбурга и других германских городов, западные союзники сравняли с землей, а "страшная" Красная Армия сохранила историческое наследие прошлого. Мы не знаем всего, что теперь происходит в Чехии, но знаем, что это плохо.

Польша — страна, в которой уничтожено самое большое число памятников благодарности Красной Армии. Это стыдно для меня как для поляка.

Я понимаю, что в Польше у власти американская партия. Они только и делают то, что хотят американские русофобы, но зачем это делать в Чехии, у которых нет никаких конфликтов с россиянами, а только позитивные элементы в совместной славянской истории.

— Был 1968-й год.

— Да-да, но в 1968-м году у них должны быть претензии к германцам, которые начали эту провокацию, к американскому радио Free Europe, которые начали эту провокацию. Это болезненно для всех славян, которые знают историю.

Можно сказать, теперь у поляков появились компаньоны в сумасшествии. До этого только мы одни были безумным народом.

— Еще есть Прибалтика.

— Какие они компаньоны? Только для ваффен-СС. Если чехи хотят повторить польские решения в подобных случаях, значит, у нас всех одинаковые проблемы, и нам надо делать изменения в своей политике. У чехов лучше ситуация. У них есть президент Земан, который умеет сказать правдиво об истории, о политике. Я знаю чехов, он там не один такой.

Как в Чехии, так и в Польше у власти американская и германская партия. Нашим народам нужно договориться без этих правительств вместе работать, чтобы изменить ситуацию в наших странах и во всей Европе.

Я могу сказать, что в это тяжелое время карантина есть поляки, которые стараются не забывать о могилах советских солдат. На Пасху я был на кладбище в Люблине, где похоронены советские солдаты, которые погибли в боях за Люблин в 1944 году. Я видел цветы, свечки на могилах польских и советских солдат. Обычные люди помнят. Это позитивный элемент, значит, не вся пропаганда работает. Есть еще честный дух, славянский польский дух. Это важно.

Русофобия как внешняя политика

— Для некоторых государств русофобия — это разменная монета, смысл их внешней политики. Украина туда тоже добавилась. В Польше это связано с 1612 годом? Почему такая ненависть? Будет ли ей когда-нибудь конец?

— Как сказал маршал Сталин польскому графу Сикорскому: "Поляки были в Москве, русские были в Варшаве". Это нормально для братьев: часом любовь, но часами борьба. Надо думать, что можно сделать вместе, а не о том плохом, что было в нашей совместной истории. У вас не знают, что плохо говорят о русских — это просто ложь и пропаганда. Они работают не в интересах Польши, а в интересах американцев и Евросоюза.

Проблема только в том, что поляки не организованны. У нас нет такой внутренней силы, которая могла бы изменить ситуацию. Но, как я сказал, мы работаем, чтобы что-то изменить.

Мы теперь заболели, но заболели не только коронавирусом, но и русофобией, заболели кризисом, заболели зависимостью от Запада. Нам нужно вернуться к здоровью. Такой путь мы начинаем, по этой дороге у нас первый шаг.

— В России достаточно успешно справляются с пандемией, хотя у нас ситуация несравнимо более тяжелая, чем в Польше и во многих странах. Очень хочется надеяться, что здравый смысл победит.

— Я понимаю позицию тех критиков, которые искажают: зачем помогать Италии, зачем ехать с помощью в Чехию, но я благодарю Россию за всю эту помощь. Вы отмечаете день Великой Победы. Вы помните, какое было страшное время Второй мировой войны, но оказалось, что русский народ непобедим.

И я верю, что российский народ тоже будет непобедим в борьбе с коронавирусом. В день великой победы над пандемией — весь мир будет в русских руках. Это будет второй День Победы для российского народа.

И снова все будет сделано под флагом интернационализма, гуманитарной помощи и солидарности. Это очень важно. Все смотрят на Россию, на Москву, и мы все благодарим вас.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер