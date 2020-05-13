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Автор Петр Дерябин

Президент Азербайджана призвал страны к сплоченности

Мир » Бывший СССР » Азербайджан

По инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева в формате видеоконференции 4 мая состоялся саммит Контактной группы Движения неприсоединения, посвященный борьбе с коронавирусом. Инициатива президента Азербайджана нашла широкий отклик у международной общественности.

Эксперты уже сейчас называют саммит историческим:

  • во-первых, он проходил в новом формате,
  • во-вторых, его своевременно провели в связи с глобальным кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

В саммите приняли участие президенты и министры из 40 стран. С речью к народам обратились президент Генассамблеи ООН и гендиректор ВОЗ, а также были видеообращения Генерального секретаря ООН и верховного комиссара Еврокомиссии.

Отметим, что с 2011 года Азербайджан является полноправным членом Движения неприсоединения, объединяющего 120 стран. В 2016 году на саммите в Венесуэле единогласным решением Азербайджану были переданы полномочия председательства в этой организации с 2019-го по 2022 год. 25-26 октября 2019 года в Баку состоялся XVIII саммит Движения неприсоединения.

На саммите Ильхам Алиев отметил важность понятия глобальной сплоченности, мобилизации и поддержки друг друга перед лицом эпидемиологической угрозы и вызванного ею глобального криза экономики.

Не случайно благодарность Ильхаму Алиеву за важную и своевременную инициативу включена в принятую на саммите Движения неприсоединения декларацию.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в своем видеообращении к участникам саммита также выразил свою благодарность Ильхаму Алиеву и особо подчеркнул, что ООН поддерживает усилия президента Азербайджана.

Еще одно важное обстоятельство привлекло внимание, касающееся участников саммита. В мероприятии принял участие и вице-президент Европейской комиссии.

Выступление официального представителя Евросоюза на саммите — первое подобное событие в истории Движения.

Отметим, что Азербайджан продемонстрировал блестящие результаты борьбы с пандемией коронавируса в республике. Своевременные меры, предпринятые по поручению Ильхама Алиева, а также успешный тандем президента и азербайджанского народа, который всесторонне поддерживает своего лидера и доверяет ему, уже сегодня дают положительные результаты. Ежедневно число выздоровевших в республике превышает число заразившихся.

Успехи Ильхама Алиева отмечают международные организации и институты. Делегация представителей ВОЗ, еще в марте находясь с визитом в Азербайджане для оценки ситуации с распространением пандемии, отметила, что в стране принимаются все необходимые меры. Затем ВОЗ распространила заявление, в котором привела Азербайджан как пример в области борьбы с пандемией. А в своем письме к Ильхаму Алиеву глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус отметил усилия президента Азербайджана на национальном, региональном и глобальном уровнях и высоко оценил меры, предпринятые в Азербайджане для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

В своем выступлении на саммите Ильхам Алиев подчеркнул, что пандемия коронавируса полностью изменила ситуацию в мире, создав новые реалии существования человечества.

Алиев отметил, что пандемия COVID-19 оказывает негативное влияние на все страны. Ни одна страна не застрахована ни от массового заражения ее населения, ни от экономического упадка, который станет следствием эпидемии.

"Благодаря взаимной поддержке, не замыкаясь в себе, только совместными усилиями мы сможем победить COVID-19", — сказал президент Азербайджана.

Президент также рассказал, что Азербайджан выделил ВОЗ дополнительное пожертвование в размере 5 миллионов долларов, которые предназначены для наиболее нуждающихся в помощи стран-участниц из региональных групп Африки, Азии и Латинской Америки. Отметим, что это второе пожертвование со стороны Азербайджана. Ранее, в марте, Азербайджан также выделял 5 миллионов ВОЗ для борьбы с глобальной пандемией.

Ильхам Алиев также коснулся дальнейшей деятельности Движения неприсоединения, отметив, что в период председательствования Азербайджан намерен повысить международный авторитет организации. Он предложил странам-участницам в качестве примера глобальной солидарности выступить с предложением о проведении посредством видеоконференции предусмотренной в Уставе ООН специальной сессии Генеральной ассамблеи на уровне глав государств и правительств, посвященной пандемии COVID-19.

В заключительной речи президент в условиях глобальной пандемии призвал все страны к солидарности, а также отметил важность активизации усилий по сотрудничеству в области экономики, торговли, транспорта и в других сферах в постпандемический период для устранения негативного влияния коронавирусной инфекции.

Важно отметить, что Азербайджан не на словах, а реальными действиями показывает свою ответственность и надежность как активный участник мирового сообщества. Являясь небольшой страной, Азербайджан продолжает оказывать финансовую помощь ряду стран, выступает с международными инициативами в деле сплоченности стран и народов перед общей угрозой. Еще ранее, 10 апреля, по инициативе Ильхама Алиева в формате видеоконференции состоялся чрезвычайный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, председателем которого является Азербайджанская Республика. Он был также посвящен пандемии коронавируса. Участвовавшие в саммите главы государств высоко оценили лидерство президента Азербайджана в этом вопросе.

Несомненно, как внутренние, так и международные успехи и инициативы Азербайджана — это заслуга лидера страны Ильхама Алиева, который талантом, умениями и дальновидностью повышает авторитет своей страны во всем мире.

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Темы азербайджан ильхам алиев борьба с коронавирусом всемирная организация здравоохранения
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