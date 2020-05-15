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Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Автор Инна Новикова

Багдасаров: правду о войне нужно защищать санкционно

Мир

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, а также член партии "За правду" Семен Багдасаров призывает к более жестким действиям по защите исторической правды о Второй мировой войне.

Кто победил во Второй Мировой? Россия игнорирует оскорбления?

Пора защищать интересы России

— Совсем не так отметили 9 мая, как ожидали все россияне, ветераны. Мы все были потрясены тем, что вышло в Twitter Белого Дома, где победу над фашистской Германией приписали США и Великобритании.

— То, что сказал Трамп — это понятно. Меня больше всего поражает мягкотелость наших дипломатов.

Я не могу понять, почему посол США не вызван в министерство иностранных дел, почему наш посол не отозван из Вашингтона, а их — не отправлен домой.

А в Праге поставили уже второй памятник власовцам — первый был скромный, а этот обелиск с макетом танка "Т-34", накрытого немецкой каской.

То есть заявляется, что Прагу освобождала первая пехотная дивизия Власова, на четверть укомплектованная бывшими эсэсовцами.

Во время подавления Варшавского восстания именно они вырезали множество людей, грабили, детей убивали. И вот они якобы освободители. Наши дипломаты в ответ даже не пригрозили, забыли. Вот эти сто пятые китайские предупреждения надоели.

Защищайте интересы своей страны! Чего вы боитесь?

Хотя я-то знаю, в чем проблема. Есть положение, согласно которому нельзя дразнить Запад. А сближения с ним не будет, была уже наивность после избрания Трампа, Зеленского.

Может, защитим наши интересы жестко и конкретно? Сделаем все возможное, чтобы наши туристы не ездили в Чехию, Прагу, не приносили туда денег… Всех раздражает бессилие.

А нашему МИДу надо во всем мире объявить, что большая часть из 27 миллионов погибших в СССР были гражданские. 14 миллионов погибли на оккупированной части Украины и Белоруссии, от голода, издевательств и расстрелов. Почти четыре миллиона — в лагерях военнопленных. Там выживали десятки, остальные гибли от голода.

Даже глава Абвера, немецкой военной разведки, заявил Кейтелю, главнокомандующему Вермахта, что так нельзя, это все же военнопленные. И получил ответ: "С ними нельзя поступать по-рыцарски. Они все подлежат уничтожению". Это надо разъяснять — а кто разъясняет?

И вот "Эхо Москвы" разводит русофобию, ненависть к русскому народу на деньги государства. "Газпром-Медиа" же не частная компания.

— Для меня это большая загадка.

— Когда мы говорим: мы должны защищать наше историческое прошлое… Давайте. Что делается в таких случаях? Надо привлекать к ответственности. Нет закона — надо его принять. И лишать лицензий эти СМИ, которые занимаются антигосударственной политикой.

Внутри страны их агентура работает вовсю — они наглеют. Вы же помните конец 80-х, что в 1991 году творилось в СМИ? Вакханалия была. И чем она закончилась? Чем закончились эксперименты в феврале 1917 года? В Иране шаха убеждали: не надо жестко. Они ж все поумирали там, кого повесили, кого в тюрьме забили.

Впереди у нас годовщина Маньчжурской операции, 75 лет разгрома Квантунской армии. Давайте вспомним этих героев, уже сейчас надо начинать!

Нам уже Япония сказала, что обидится, если мы будем отмечать 3 сентября.

— Плевать на их обиду! Это история, факт! Япония была враждебным нам государством, союзником Германии. Несмотря на все договоры, держала армию на советских границах Забайкалья. Немцы не обижаются, а эти обидятся. Может, тоже скромность проявим?

Они ждали все падения Сталинграда:

  • Япония, Турция.
Мы тоже все должны забывать ради политических игр? Когда враг обижается на тебя, а это в историческом прошлом был враг, значит тогда мы действовали правильно.

— В Польше восемь оскверненных, уничтоженных памятников. Когда Конев брал Прагу, он велел не применять тяжелую артиллерию, чтобы сохранить эти красивые средневековые здания, хотя мог за счет нее сохранить многие жизни солдат. А вот союзники Лейпциг, Дрезден ковровыми бомбардировками снесли с лица земли. А мы вот были вежливыми…

— Ну а американцы в феврале 1945 года применяли активно такой тяжелый бомбардировщик "Б-17". Убили сотни людей, тысячи раненых, разрушения.

Американцы, значит, их освободили, а мы нет. Вот в фильме "Иван Грозный" царю говорят: "На Западе нас не поймут", а он отвечает: "Сильными будем — поймут".

Сильными надо становится, а не лавировать, надеяться, что санкции снимут. Не снимут. Россия для них — правопреемник СССР. Они хотят нас добить, убрать с геополитической карты мира.

Кому реагировать?

— Вы думаете, наше руководство, и не только МИД и силовые структуры, этого не понимают?

— С кем я общаюсь, они все понимают. С МИДом не общаюсь — так исторически сложилось.

— Все эти безобразия в Праге, Польше, Прибалтике… Тут речь идет не только о воздействии с помощью виз. Есть некие экономические рычаги, туристы, нефть, масса других возможностей. И должно быть совместное решение, как воздействовать на такие страны, с участием Минэкономразвития, еще кого-то.

— Это должно быть, вне всякого сомнения. Наша внешняя политика должна быть наступательной, более агрессивной в хорошем понимании слова.

— "Правда столь бесценна, что ее должны охранять батальоны лжи". Сэр Уинстон Черчилль сказал такое. Я много раз слышала не только от руководства, но и от ветеранов и военных историков, что да, правда о войне настолько очевидна, что она никуда не денется.

— Правда о войне может куда угодно деться, если ее не защищать и ее не объяснять. Что творится в наших школах, вы не знаете случайно?

Есть такой Дима Быков, пытающийся как-то обосновать поведение Гитлера и так далее. Он — учитель старших классов в школе. Он детей учит.

А что у нас устраивается в высшей школе? Если государственный аппарат финансирует радиостанцию известную и дает возможность говорить о таких вещах, о чем вы говорите? При чем здесь историки? Историки — это, в моем понимании, хорошие люди, но многое не понимающие, если это выходит за рамки истории.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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