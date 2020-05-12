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Автор Любовь Степушова

Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок

Мир » Азия » Ближний Восток

Саудовская Аравия не выдержала заявленного уровня конкуренции с  Россией и США и сдалась первой в "нефтяной войне" за рынок.

Сделка ОПЕК++: Почему саудовская нефть не продается. Даже по скидке.

Саудовская Аравия не выдержала конкуренции

Саудовская Аравия объявила в понедельник, что она:

-утроила НДС, подняв его до 15%,

-сократила расходы на крупные инвестиционные проекты примерно на 26 миллиардов долларов,

-отменила надбавку физическим лицам на доведение их дохода до прожиточного минимума, которая действует с 2018 года. Это пособие стоило бюджету около 13,5 миллиардов долларов в год,

-обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки — до 7,5 млн баррелей в сутки.

Напомним, что после развала первой сделки ОПЕК+ в марте, саудовцы быстро довели свою суммарную добычу до 12 млн. баррелей с целью, вероятно, быстрого завоевания дополнительного сегмента рынка. Но не получилось, переизбыток предложения при падении спроса в пандемию коронавируса, вызвал обвал цен и даже уход фьючерсов в отрицательную зону. Новая сделка ОПЕК+ начала действовать с 1 мая этого года, она предусматривает сокращение добычи у всех партнеров.

"Мы сталкиваемся с кризисом, которого мир никогда не видел в современной истории, кризисом, отмеченным неопределенностью", — сказал министр финансов Саудовской Аравии и исполняющий обязанности министра экономики и планирования Мохаммед аль-Джадаан.

"Эти меры, которые нами были предприняты сегодня, какими бы жесткими они ни были, необходимы и полезны для поддержания всеобъемлющей финансовой и экономической стабильности", — добавил он .

Саудовскую Аравию не спасет цена 30 долларов за баррель

Несмотря на усилия по диверсификации экономики, королевство по-прежнему в значительной степени и большей, чем Россия, зависит от нефтяных доходов для пополнения бюджета, который рассчитан из цены 80 долларов за баррель.

В настоящее время цена на нефть марки Brent колеблется около 30 долларов за баррель, и эксперты не прогнозируют ее быстрый рост в связи с мировым экономическим кризисом. Королевство также потеряло миллиардные доходы от приостановления мусульманского паломничества в святые города Мекку и Медину, которые были закрыты для посетителей из-за вируса.

В итоге, в первом квартале 2020 года государственные доходы сократились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а дефицит бюджета достиг 9 миллиардов долларов. Доходы от экспорта нефти сократились на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозу рейтингового агентства Moody's, валютные резервы Саудовской Аравии сократятся до отметки ниже, чем 375 млрд долларов в конце 2021 года по сравнению с 488 млрд долларов в конце 2019 года.

Как сказал "Правде.Ру" президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, под свой бюджет саудовцы очень серьезно "размахнули" все свои социальные программы. Поэтому для них низкая цена нефти явилась очень серьезной проблемой, и они заинтересованы в том, чтобы подтянуть стоимость бочки хотя бы до 60 долларов.

"Наверное, такая цена была бы на этом этапе неплохой для них и для всех других", — сказал Геннадий Шмаль.

Выход, по его словам, реально заключается в том, чтобы сократить добычу, "саудовцы поняли, что надо вместе со всеми работать над этим, чем они сейчас и занимаются". По мнению Геннадия Шмаля, серьезного повышения цены на нефть не будет, пока в мире не заработают предприятия и экономика Китая не пойдет вверх.

У Саудовской Аравии тяжелые внутренние проблемы

Заметим, что за фасадом авторитарной стабильности Саудовская Аравия скрывает множество проблем. Одни прямые затраты на йеменскую военную кампанию составляют 6-8 млрд долларов в месяц, плюс идут рекордные закупки оружия у западных партнеров.

Присутствует высокий уровень безработицы среди молодежи (32%), суннитско-шиитское противостояние внутри страны и именно в нефтедобывающих районах, повсеместная коррупция и бюрократия, низкая производительность труда. Конечно, эти "горячие точки" обуславливает тот факт, что Саудовская Аравия не выдержала заявленного уровня конкуренции с США ли, с Россией ли или с обеими странами вместе и сдалась первой в "нефтяной войне" за рынок.

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