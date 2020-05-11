Украинские власти пытаются переформатировать менталитет большинства своих граждан под европейскую формулу "никогда снова". Но не получается, народ упорно празднует День Победы.
По словам бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, исторический подход Европы и Украины по отношению ко Второй мировой войне якобы основан на принципе "никогда снова".
"А Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны", — заявил он в эфире канала Еспресо. TV.
При этом украинцам, по его словам, следует быть "бдительными", чтобы не поддаваться на "исторические провокации" со стороны Москвы. И это при том, что даже посольство Великобритании на Украине 9 мая заявило, что основной груз войны вынесли на себе народы СССР.
Основные мероприятия на Украине по случаю окончания войны с 2015 года на государственном уровне проводятся именно 8 мая. Так, президент Владимир Зеленский в этот день возлагал цветы в Луганской области, затем в Киеве, а потом в Закарпатье, пытаясь, вероятно, "сшить" страну, исповедующую разные ценности.
В видеообращении Зеленского, записанном в Закарпатской области ни слова не говорится о Красной армии, которая внесла решающий вклад в Победу. Как будто украинцы побеждали нацистов и их союзников сами по себе. Со слов президента вообще непонятно, кто такая, например, Мария Щербаченко, которая вынесла с поля боя 112 раненых бойцов. А сделала она это во время боев за Киев, воюя в Красной армии.
Как сказал "Правде.Ру" политолог Александр Дудчак, когда Зеленский говорит о примирении на Украине, это "способ разрешения противоречия путем ликвидации одной из сторон противоречий".
Президент, по словам политолога, не предполагает, что "люди могут придерживаться традиционного мнения в соответствии с тем, как это было принято в нормальном здоровом государстве, которое было до 2014 года на Украине".
"Если мы, общаясь с немцами, называем их партнерами, это потому что немцы покаялись, они сказали, что нацизм — "да, это была величайшая трагедия". Но мы не можем примириться с пособниками фашистов на Украине, потому что они считают, что бандеровцы были правы, когда уничтожали мирных украинских, польских жителей территории Украины и Польши", — сказал Александр Дудчак.
Второе, что они пытаются сделать, продолжил он, это праздник подменить "днем скорби", а Георгиевскую ленту — маками, это тоже попытки сдвинуть тему в массовом сознании с помощью современной технологии.
"Маки здесь совершенно не уместны, так как это символ проигравших. А на самом деле есть победа 9 Мая — победа великого советского народа, частью которого был украинский народ", — отметил политолог.
А когда власти в победном ряду вспоминают 100 тысяч бандеровцев, которые воевали в первую очередь на немецкие деньги и под немецкими лозунгами за великую Германию, это совершенно неуместно, добавил он. Поэтому совершенно бессмысленно считать, что Зеленский пытается что-то наладить и примирить Запад с Востоком, сделал вывод Александр Дудчак.
Как сообщила газета Страна. ua, 9 мая украинцы массово шли в День победы возлагать цветы к памятникам воинам Красной Армии, несмотря на карантин и старания властей максимально затруднить проход к аллеям славы.
Из фракций парламента отдельной группой к стеле Неизвестному солдату в Киеве пришла только партия "Оппозиционная платформа За жизнь". Ее депутаты объявили о создании движения "Национальный фронт", которое будет бороться за сохранение исторической памяти.
В Киеве и других городах подходы к Вечному огню заблокировала полиция, возложение цветов постоянно прерывалось "перерывом на дезинфекцию". В Одессе тысячи людей пришли к памятнику Неизвестному матросу. Праздник одесситам пытались испортить националисты, которые пришли с портретами Бандеры и Шухевича. Но они ушли, когда хлынул вал сторонников Победы.
Еще один способ празднования на Украине — автопробеги в честь Победы, они прошли в Харькове, Одессе, Запорожье.
"То есть власть, как и при Порошенко, празднует одно, а народ — другое", — делает вывод газета.
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