Украинцы не поддаются переформатированию по "европейской формуле"

Украинские власти пытаются переформатировать менталитет большинства своих граждан под европейскую формулу "никогда снова". Но не получается, народ упорно празднует День Победы.

День Победы в Одессе: одесситы против националистов

"Никогда снова" или "праздник со слезами на глазах"

По словам бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, исторический подход Европы и Украины по отношению ко Второй мировой войне якобы основан на принципе "никогда снова".

"А Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны", — заявил он в эфире канала Еспресо. TV.

При этом украинцам, по его словам, следует быть "бдительными", чтобы не поддаваться на "исторические провокации" со стороны Москвы. И это при том, что даже посольство Великобритании на Украине 9 мая заявило, что основной груз войны вынесли на себе народы СССР.

Основные мероприятия на Украине по случаю окончания войны с 2015 года на государственном уровне проводятся именно 8 мая. Так, президент Владимир Зеленский в этот день возлагал цветы в Луганской области, затем в Киеве, а потом в Закарпатье, пытаясь, вероятно, "сшить" страну, исповедующую разные ценности.

В видеообращении Зеленского, записанном в Закарпатской области ни слова не говорится о Красной армии, которая внесла решающий вклад в Победу. Как будто украинцы побеждали нацистов и их союзников сами по себе. Со слов президента вообще непонятно, кто такая, например, Мария Щербаченко, которая вынесла с поля боя 112 раненых бойцов. А сделала она это во время боев за Киев, воюя в Красной армии.

Две части Украины не сшить

Как сказал "Правде.Ру" политолог Александр Дудчак, когда Зеленский говорит о примирении на Украине, это "способ разрешения противоречия путем ликвидации одной из сторон противоречий".

Президент, по словам политолога, не предполагает, что "люди могут придерживаться традиционного мнения в соответствии с тем, как это было принято в нормальном здоровом государстве, которое было до 2014 года на Украине".

"Если мы, общаясь с немцами, называем их партнерами, это потому что немцы покаялись, они сказали, что нацизм — "да, это была величайшая трагедия". Но мы не можем примириться с пособниками фашистов на Украине, потому что они считают, что бандеровцы были правы, когда уничтожали мирных украинских, польских жителей территории Украины и Польши", — сказал Александр Дудчак.

Второе, что они пытаются сделать, продолжил он, это праздник подменить "днем скорби", а Георгиевскую ленту — маками, это тоже попытки сдвинуть тему в массовом сознании с помощью современной технологии.

"Маки здесь совершенно не уместны, так как это символ проигравших. А на самом деле есть победа 9 Мая — победа великого советского народа, частью которого был украинский народ", — отметил политолог.

А когда власти в победном ряду вспоминают 100 тысяч бандеровцев, которые воевали в первую очередь на немецкие деньги и под немецкими лозунгами за великую Германию, это совершенно неуместно, добавил он. Поэтому совершенно бессмысленно считать, что Зеленский пытается что-то наладить и примирить Запад с Востоком, сделал вывод Александр Дудчак.

Наследники Победы ударили автопробегом по бандеровцам

Как сообщила газета Страна. ua, 9 мая украинцы массово шли в День победы возлагать цветы к памятникам воинам Красной Армии, несмотря на карантин и старания властей максимально затруднить проход к аллеям славы.

Из фракций парламента отдельной группой к стеле Неизвестному солдату в Киеве пришла только партия "Оппозиционная платформа За жизнь". Ее депутаты объявили о создании движения "Национальный фронт", которое будет бороться за сохранение исторической памяти.

В Киеве и других городах подходы к Вечному огню заблокировала полиция, возложение цветов постоянно прерывалось "перерывом на дезинфекцию". В Одессе тысячи людей пришли к памятнику Неизвестному матросу. Праздник одесситам пытались испортить националисты, которые пришли с портретами Бандеры и Шухевича. Но они ушли, когда хлынул вал сторонников Победы.

Еще один способ празднования на Украине — автопробеги в честь Победы, они прошли в Харькове, Одессе, Запорожье.

"То есть власть, как и при Порошенко, празднует одно, а народ — другое", — делает вывод газета.

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