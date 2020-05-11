Военный парад 9 мая 2020 года в Минске - это вызов или подвиг?

В Белоруссии, в единственной стране на постсоветском пространстве, 9 мая 2020 года в День Победы прошел военный парад. В пандемию — это был вызов или подвиг?

Военный Парад в Минске 9 мая 2020. День Победы. | ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Military parade in Minsk

Другого выбора не было. В Минске состоялся парад Победы

В Минобороны республики заявили, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

Александр Лукашенко в своем выступлении отметил, что никакие сегодняшние трудности не сравнятся с тяготами военных лет. По словам президента, даже мысль изменить традициям празднования для него недопустима. "В этом обезумевшем, потерявшим ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы — мы бы поступили бы так же", — заявил Лукашенко Он добавил, что современная Белоруссия — это "памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожженным". Он подчеркнул, что "на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни".

На параде без масок были и военные, и ветераны, и политики, включая самого Лукашенко, он был в военной форме.

Ни подвига, ни вызова, а беспечность

Политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев, не видит в этом "никакого особого подвига, какого-то особого вызова ".

Подвиг, по его словам, совершается ради достижения цели, а "если этого не сделать, то кому-то будет плохо". В данном случае какой-то "особой необходимости в том, чтобы именно в этот день провести, прошагать, естественно, не было".

"Более того, это бессмысленные жертвы, потому что, так или иначе, все равно какое-то количество там заразится, кто-то даже умрет", — сказал Олег Матвейчев.

Белоруссия, отметил он, обогнала соседние Польшу и Украину по количеству заболевших. С учетом того, что в Белоруссии живет 10 миллионов человек, а в Польше и на Украине в четыре раза больше, то заболеваемость в Белоруссии в четыре раза с лишним больше, чем у соседей, отметил политолог.

"Мы в России 9 Мая отметили, и парад мы все равно тоже проведем, а его отмена вряд ли кого-то унизила", — сказал Олег Матвейиче для "Правды.Ру".

Почему белорусы смогли, а мы нет?

Со своей стороны белорусский политолог, научный сотрудник белорусской Академии наук, Алексей Дзермант считает, что это, прежде всего, был внутренний месседж для мобилизации, поднятия боевого духа белорусского народа.

Политолог напомнил, что в Белоруссии вся государственность построена на фундаменте, который возник в результате этой Победы: и промышленный потенциал, и система образования, науки.

Конечно, добавил он, это событие будет иметь и внешнее влияние, прежде всего, на те страны, которые тоже считают себя наследниками победителей, связывают себя с этой Победой.

"Но я не вижу вызова. Мне кажется, что здесь никто ни с кем не соревнуется. Другое дело, что люди, конечно, в разных странах смотрят на все это и задают вопросы, может быть, и своим властям: "Почему белорусы смогли, а мы — нет". Но это уже внутренние дела этих государств", — отметил Алексей Дзермант.

"Здесь, конечно, пример Белоруссии может выглядеть более выигрышно. Но это не делается специально, это не делается для того, чтобы кого-то, где-то задеть. Я думаю, что в этих сложных условиях парад, наверное, делался для всех — и для россиян, и для казахстанцев, и для армян, и для кыргызстанцев. Поэтому я бы воспринимал его в более объединительном ключе", — сделал вывод Алексей Дзермант для "Правды.Ру".

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