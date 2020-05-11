В Белоруссии, в единственной стране на постсоветском пространстве, 9 мая 2020 года в День Победы прошел военный парад. В пандемию — это был вызов или подвиг?
В Минобороны республики заявили, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
Александр Лукашенко в своем выступлении отметил, что никакие сегодняшние трудности не сравнятся с тяготами военных лет. По словам президента, даже мысль изменить традициям празднования для него недопустима.
"В этом обезумевшем, потерявшим ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы — мы бы поступили бы так же", — заявил Лукашенко
Он добавил, что современная Белоруссия — это "памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожженным". Он подчеркнул, что "на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни".
На параде без масок были и военные, и ветераны, и политики, включая самого Лукашенко, он был в военной форме.
Политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев, не видит в этом "никакого особого подвига, какого-то особого вызова ".
Подвиг, по его словам, совершается ради достижения цели, а "если этого не сделать, то кому-то будет плохо". В данном случае какой-то "особой необходимости в том, чтобы именно в этот день провести, прошагать, естественно, не было".
"Более того, это бессмысленные жертвы, потому что, так или иначе, все равно какое-то количество там заразится, кто-то даже умрет", — сказал Олег Матвейчев.
Белоруссия, отметил он, обогнала соседние Польшу и Украину по количеству заболевших. С учетом того, что в Белоруссии живет 10 миллионов человек, а в Польше и на Украине в четыре раза больше, то заболеваемость в Белоруссии в четыре раза с лишним больше, чем у соседей, отметил политолог.
"Мы в России 9 Мая отметили, и парад мы все равно тоже проведем, а его отмена вряд ли кого-то унизила", — сказал Олег Матвейиче для "Правды.Ру".
Со своей стороны белорусский политолог, научный сотрудник белорусской Академии наук, Алексей Дзермант считает, что это, прежде всего, был внутренний месседж для мобилизации, поднятия боевого духа белорусского народа.
Политолог напомнил, что в Белоруссии вся государственность построена на фундаменте, который возник в результате этой Победы: и промышленный потенциал, и система образования, науки.
Конечно, добавил он, это событие будет иметь и внешнее влияние, прежде всего, на те страны, которые тоже считают себя наследниками победителей, связывают себя с этой Победой.
"Но я не вижу вызова. Мне кажется, что здесь никто ни с кем не соревнуется. Другое дело, что люди, конечно, в разных странах смотрят на все это и задают вопросы, может быть, и своим властям: "Почему белорусы смогли, а мы — нет". Но это уже внутренние дела этих государств", — отметил Алексей Дзермант.
"Здесь, конечно, пример Белоруссии может выглядеть более выигрышно. Но это не делается специально, это не делается для того, чтобы кого-то, где-то задеть. Я думаю, что в этих сложных условиях парад, наверное, делался для всех — и для россиян, и для казахстанцев, и для армян, и для кыргызстанцев. Поэтому я бы воспринимал его в более объединительном ключе", — сделал вывод Алексей Дзермант для "Правды.Ру".
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