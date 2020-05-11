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Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Автор Антон Куликов

Как Павел Климкин "запретил" России праздновать День Победы

Мир

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин отлично освоил эпатаж. По крайней мере, в том, что касается антироссийских выпадов, уроженец Курска даст фору многим украинским националистам.

Климкин против

В этот раз поводом для очередной тирады экс-министра стало окончание Второй мировой войны в Европе. По мнению Павло Анатолійовича, у России нет морального права отмечать День Победы.

"Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник. А Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны, такие как у нас, такие как в Грузии, и вообще строить абсолютную новую модель", — заявил Павел Климкин в интервью телеканалу "Эспрессо-ТВ".

По словам Климкина, украинский и европейский подход к истории Второй мировой войны основан на принципе "никогда снова".

Поэтому он призвал украинцев "не поддаваться на московские провокации с историей". Климкин считает, что все погибшие во Второй мировой украинцы воевали не за СССР, а "реально отдали свои жизни за Украину".

"Здесь нужно поставить точку и очень последовательно. Если хотите, эту историческую войну, а это также война с Россией. И эту войну нужно выиграть", — заявил Климкин.

Линия партии и правительства

В принципе, высказывание Климкина ничуть не противоречит заявлению украинского МИД от 8 мая, в котором подчеркивалось, что "более семи миллионов украинцев воевали против нацистов в рядах союзников".

"Наши соотечественники были на передовой с самого начала до окончательной победы. В течение многих десятилетий мы надеялись, что война больше никогда не придет на украинскую землю. Но в 2014 Россия начала военную агрессию против Украины и оккупировала часть нашей территории", — отмечалось в заявлении.

Ну и далее все как обычно: "Украина защищает не только себя, но и всю демократическую Европу, Европу, которая появилась на руинах Второй мировой войны, объединенная главной идеей: никогда снова".

Стоит заметить, что в тот же день, когда украинский МИД распинался про "никогда снова", глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер обратилась к командованию украинской армии в связи с ростом числа жертв среди гражданского населения в Донбассе:

"В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству Операции объединенных сил ВСУ, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц, зафиксированные Миссией в мае, имели место на территории, контролируемой самопровозглашёнными республиками".

Вообще же, украинские власти вот уже несколько лет старательно проводят тезис о том, что украинцы во время Великой Отечественной воевали за Украину. Хотя попытки игнорировать тот факт, что миллионы украинцев сражались с нацистами и их пособниками в рядах Красной Армии, выглядят откровенно нелепо. Потому и заявления, подобные тем, что делает Климкин, попросту глупы.

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Темы день победы павел климкин великая отечественная война
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