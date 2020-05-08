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Автор Любовь Степушова

Олег Соскин рассказал о многоходовке Сороса с Саакашвили

Мир » Бывший СССР » Украина

Структуры Джорджа Сороса считают Михаила Саакашвили "хорошим игроком", чтобы вернуть им с прибылью вложенные в Украину деньги, считает украинский политолог Олег Соскин.

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Саакашвили стал консультантом Зеленского

Владимир Зеленский назначил в четверг Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

По словам Саакашвили, президент собирался поручить ему координацию переговоров Киева с Международным валютным фондом (МВФ), а также сделать его куратором налоговой реформы, которая призвана снизить налоги и административное давление на малый и средний бизнес.

Национальный совет был создан в августе 2014 года Петром Порошенко как консультативно-совещательный орган, который занимается "стратегическим планированием государственной политики реформ и ее реализацией". Главой совета является президент Украины, он же формирует персональный состав этого органа. При Петре Порошенко Совет провел 28 заседаний, последнее состоялось в марте 2018 года.

Одно из них запомнилось выяснением отношений между тогдашним губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и министром внутренних дел Арсеном Аваковым с метанием в друг друга стаканов с водой.

Саакашвили заявлял в 2015 году, будучи губернатором Одесской области, что, при благоприятных условиях развития экономики, Украина вновь достигнет уровня 2013 года лишь спустя двадцать лет.

Отметим, что недавно Дональд Трамп выбрал нового посла США для работы на Украине, им стал генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон, который во время пятидневной войны 2008 года консультировал Саакашвилии и помогал ему в выработке стратегии.

Саакашвили — это фигура Сороса

По мнению украинского экономиста и политолога Олега Соскина, Саакашвили не является самостоятельной фигурой.

"Это фигура, прежде всего, Джорджа Сороса, структуры которого представляют Демократическую партию США — Клинтона, Байдена, Обаму и именно они осуществляли так называемую "революцию роз" в Грузии", — сказал эксперт для "Правды.Ру".

Кроме того, по словам политолога, Саакашвили "имеет большую поддержку среди бюрократии Европейского союза".

"И для того, чтобы показать, что Саакашвили не просто ненужный элемент декорации, Европейский союз заявил, что он выделяет Украине 1,8 миллиарда евро в виде кредита на 15 лет под низкий процент. И это говорит о том, что Саакашвили продвигается внешними силами", — подчеркнул Олег Соскин.

На Западе считают, добавил он, что он "еще хороший игрок, который, в отличие от Зеленского и его камарильи, может взять ситуацию под контроль". Они (западники) рассчитывали сделать Саакашвили сразу вице-премьером, но "этот фокус не получился, и тогда они решили идти другим, более длинным путем".

Саакашвили должен вернуть деньги, вложенные в Украину

Саакашвили, по словам Олега Соскина, должен будет от имени Зеленского замкнуть на себя полномочия кабинета министров, глав обладминистрации и действовать в очень тесной связке с Андреем Ермаком (глава Офиса президента — Ред.). Он будет балансировать кланы Рината Ахметова и Вадима Новинского в правительстве и регулировать денежные потоки, кадровые решения.

"Ему сейчас дают власть. Он должен сейчас напасть на всех. То есть, он должен стать собакой Зеленского и вести к усилению Зеленского. Они формируют, фактически, параллельный центр исполнительной власти, это попытка установить диктатуру с целью вернуть деньги тем, кто вложился в евробонды Украины, в объеме, как минимум, 15 миллиардов долларов", — отметил Олег Соскин.

Политолог уточнил, что эти долговые обязательства были реструктурированы "под очень большой процент — 8% или 9% годовых". И инвестиционный фонд Templeton, который в них вложился и находится под контролем Ротшильдов, Сороса,  "хочет эти проценты иметь, и вернуть тело долга".

На Саакашвили "повесят всех собак"

"Но, учитывая, что Саакашвили параноик, психопат, мы видели, как он галстуки ел, как он кричал в столкновении с Аваковым, как он на четвереньках бегал, когда атака с воздуха началась, то, конечно, этот человек очень непрогнозируемый. Видимо, есть у Сороса еще одна цель — это попытаться на него потом всех собак повесить. Это очень сложная многоходовая, многоцелевая спецоперация, которую проводит группа Зеленского в соответствии с указаниями хозяев, которой она должна деньги", — сделал вывод Олег Соскин.

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