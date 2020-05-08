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Автор Инна Новикова

Татьяна Жданок: о СМИ, России и работе депутатов Европарламента

Мир » Европа » Евросоюз

Латвийский математик и политик, доктор математических наук, сопредседатель правления партии РСЛ и первый русский евродепутат Татьяна Жданок делится с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой своими впечатлениями о работе депутатов Европарламента и о влиянии ведущих мировых СМИ на политику.

Отношение к русским в Латвии такое же, как к евреям накануне войны

Читайте начало интервью:

— Вы — первый русский депутат в Европарламенте. Мне приходилось общаться с вашими коллегами, которые говорили, что в Европарламенте есть две запретные темы: бюджет Европарламента и хорошо отзываться о России.

— Отношение к каждому депутату в Брюсселе на уровне Европейского союза очень уважительное. Считается, если за тебя проголосовали избиратели, значит, за тобой стоят люди.

Ты представляешь какую-то часть людей, естественно, равен другому депутату, представляющему другие интересы. К себе я не чувствую какого-то двойного отношения.

Будучи уже в четвертый раз избранной в Европарламент в 2019-м году, я получила достаточно высокую должность первого заместителя Председателя комитета по петициям и Комитета по связям с парламентом Молдовы, который я выбрала. Так что здесь все в порядке.

СМИ плодят фейки

В 2004-м году, когда меня в первый раз избрали, испанская газета "Эль Паис" написала, что в Европарламенте появилось очень много экстравагантных депутатов из Восточной Европы, в частности, одна русская.

Мы очень много говорим о влиянии четвертой власти, то есть средств массовой информации. Этому влиянию подвержена не только широкая публика, но и депутаты.

Депутаты должны работать в унисон со своими избирателями. Если на избирателей обрушивается какая-то информация, то она попадает в головы и депутатов. Возьмем, например, 2008 год. Северная Осетия, Цхинвал. Появился сигнал: Россия напала на Грузию. Это транслировали через глобальные СМИ. Я приезжаю на внеочередное заседание в Брюссель в Комитет по иностранным делам в связи с этим. Депутаты вынуждены работать в рамках этой формулы.

Потом написали, что Саакашвили нанес первый удар по Цхинвалу. Это было опубликовано, в частности в Guardian. Депутаты узнали, но вынуждены эти свои знания отложить на дальнюю полочку, если они собираются дальше работать в политике и избираться. Более смелыми являются депутаты уже предпенсионного возраста, которые не собираются работать в политике.

Депутаты идут на поводу

На средства массовой информации надо смотреть очень внимательно. Мой очень большой друг и тоже депутат Европарламента, к сожалению, безвременно ушедший Джульетто Кьеза, несмотря на то, что ему еще не было 80 лет, предлагал советы государственных СМИ избирать так же, как избирают депутатов.

На всеобщих выборах с тем, чтобы глобальные средства массовой информации представляли все точки зрения через эту процедуру выборов, через голоса большого числа людей в средствах массовой информации. Ведь не секрет, что эти советы, например, у нас в Латвии и во многих других странах, они контролируются правящими партиями.

Соответственно, я, например, доступ на государственное радио и телевидение не имею. Только когда на европейские деньги они выполняют какой-то проект, тогда вынуждены меня приглашать наряду с другими депутатами. А сами по себе — никогда.

Эта ситуация длится давно и касается не только Латвии, не только Европарламента, но практически всех европейских стран. К сожалению, руководители крупнейших СМИ — люди с определенными политическими взглядами. Даже если иные взгляды, они об этом молчат. Как вы считаете?

— Есть, конечно, депутаты, голосующие не так, как большинство. По моим подсчетам, примерно пятая-шестая часть депутатов.

Но антироссийские резолюции испекаются очень активно. Почти на каждой сессии раз в месяц что-нибудь против России делается. Строчные резолюции по каким-то конкретным темам.

Очень долго носились с Надей Савченко. Когда я теперь спрашиваю, что же вы Савченко-то теперь не упоминаете, где ваши маечки с ее портретом? Они молчат. Им нечего ответить, теперь у них другие герои, после того, как Савченко стала критиковать украинскую власть.

Я часто говорю своим коллегам из Франции, что они свои бывшие колонии знают лучше, чем Восточную Европу. Мы для них тайна за семью печатями. Они полагаются на неких экспертов. В качестве таких экспертов по России выступают прибалты, поляки и британцы, по своей традиционной антироссийской позиции. И на их мнение опираются.

Прибалтам кроме русофобии просто нечего больше продать. Как, кстати, и на Украине. Вот и вся причина.

— Да, вместо того, чтобы быть мостиком. Помню, как на одной из конференций по отношениям России и Европы выступал мой коллега испанский депутат. Он сказал, что со вступлением Испании в Европейский союз они принесли вместе с собой еще и отношения с Латинской Америкой. Они принесли в Европу вместе с Испанией как членом Европейского союза свое хорошее знание Латинской Америки и, соответственно, мостик перекинули в Латинскую Америку. Он говорит:

"А вы, прибалты, то же самое могли сделать со своим знанием России, перекинуть такой мостик. Почему вы этого не сделали? Почему вы вместо этого стали пропасть рыть и сжигать мосты?"

Вот такая ситуация.

Очень хочется надеяться, что эта ситуация изменится. Как у нас говорят: будет и на нашей улице праздник и правда дорогу найдет.

— Я тоже в это верю, поэтому и работаю в политике. Если не быть оптимистом, то надо, наверно, перестать говорить с трибуны, имеющей определенный вес.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер

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Темы снг сми европарламент татьяна жданок санкции евросоюза антироссийская пропаганда
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