Первый русский евродепутат Татьяна Жданок об отношении к русским в СНГ

Латвийский математик и политик, доктор математических наук, сопредседатель правления партии РСЛ и первый русский евродепутат Татьяна Жданок о чудовищной политике латвийских властей в отношении национальных меньшинств.

Отношение к русским в Латвии такое же, как к евреям накануне войны

— Я хотела поздравить вас в связи с тем, что Служба госбезопасности Латвии признала правоту ваших слов о том, что положение русских в Латвии сравнимо с положением евреев в Германии при Гитлере. С одной стороны, уголовное дело о разжигании межнациональной розни в отношении вас прекращено. С другой стороны, Служба госбезопасности отметила, что ваше заявление не соответствует реальной ситуации в сфере соблюдения прав человека. Это провокационное заявление, направленное на подрыв Латвии в международном масштабе. Прокомментируйте, пожалуйста, такие противоречащие заявления.

— Во-первых, чтобы понятно было по процедуре. Сначала у нас назначают следствие по делу о возможном нарушении норм уголовного права, касающихся безопасности государства и антигосударственной деятельности, призывам к межнациональной розни, к каким-то насильственным действиям. Это ведет Служба госбезопасности Латвии. Если они находят состав преступления, передают дело в прокуратуру. В отношении меня перед ними возникла дилемма: или передавать дело в прокуратуру, но тогда надо требовать снятия иммунитета депутата Европейского парламента. Когда дело возбуждалось, я не была депутатом. Я тогда собиралась баллотироваться в Латвийский парламент и передала свой европейский мандат сопредседателю нашей партии Мирославу Митрофанову.

Мирослава оставили в покое, а против меня было возбуждено два дела с интервалом в один год: по борьбе за русскую школу и за высказывания на слушаниях в Европарламенте. Кстати, я не уточняла о положении евреев именно в Германии. Выступление на слушаниях в Европарламенте было на английском, поэтому могли перевести по-разному.

Как математик скажу, логический парадокс заключается в том, что меня начали преследовать за мое высказывание на конференции о политических преследованиях в странах Балтии. Мы говорили еще и об Эстонии. Тяжелая ситуация сложилась в отношении Альгерда Сополетса, который получил два года заключения в Литве и лишение мандата Клайпедской думы за то, что он возразил против установления памятника литовскому пособнику нацистов.

Лингвистический геноцид

В Латвии моральная атмосфера в отношении русских, я считаю, очень похожа на атмосферу антисемитизма накануне Второй мировой войны именно в Латвии. Я хорошо знаю об этом, потому что это коснулось и моей семьи. Отношение, как к людям второго сорта, как к людям, чьи права не надо соблюдать, а надо их всячески преследовать. Мы знаем о Холокосте в Латвии. Я использовала слово "геноцид", сопроводив его определением лингвистический, то есть лингвистический геноцид. Полная насильственная ассимиляция русскоязычных в Латвии. Эта политика, обострившаяся в последние годы с новыми законодательными инициативами в отношении школ национальных меньшинств. У нас одна украинская, одна белорусская, две польские, одна еврейская и 95 русских школ.

— Украинская, еврейская, польская школы тоже пострадали?

— Да, закон предписывает все образование в средней школе — стопроцентно на латышском языке:

50 на 50 — в начальной школе,

80 на 20 в общеобразовательной школе до девятого класса.

— Татьяна Аркадьевна, ситуация в отношении русских в Латвии очень сильно отличается от ситуации в Эстонии и Литве?

— Эстонцы действуют несколько более медленно, может быть, в силу национального характера. Задача, конечно, та же самая насильственная ассимиляция и ликвидация образования на русском языке, но у них более отдаленные перспективы. В Латвии еще в 1995-м ликвидировали государственное высшее образование, против чего я выступала и с чем вошла в политику. Будучи доцентом Латвийского университета, я говорила о том, что нужно сохранять двуязычное образование. Преподавать математику, а я учила студентов-экономистов, я могла бы это делать на английском языке. Тем не менее, через четыре года после признания независимости Латвии, в 1995-м году, высшее образование было ликвидировано, но тогда нас выручило создание частных вузов.

Спасение обрели в частных вузах

Мои коллеги такой вуз создали. Довольно популярный Балтийский русский институт. Среднее образование у нас должно было быть ликвидировано в 2004-м. Эстонцы параллельно установили дату 2007 тоже для ликвидации среднего образования на русском языке. Но тогда, накануне 2004-го, с помощью массовых акций протеста (наша партия их возглавляла) нам удалось добиться пересмотра этой нормы. Установилась пропорция 60 на 40 с возможностью билингвального образования, то есть фактически уже дальше от учителей, от директоров школ зависело, как обучать, но, в принципе, на двух языках было возможно это делать. Экзамены можно было сдавать на двух языках. Мы этого добились через решение Конституционного суда.

Противозаконная деятельность

Такой статус-кво просуществовал 12 лет — с 2004 года до 2017-го. Но в 2017-м наша правящая элита, окрыленная общей атмосферой русофобии в Европе, под крылышком этих настроений решила осуществить свою давнюю мечту — ликвидировать русский мир в Латвии. По данным исследований, около 40 процентов дома говорит на русском языке. В Эстонии ситуация получше, у них есть русские гимназии, но тоже, конечно, нависает. Литовцы, там особая ситуация. Там самое многочисленное меньшинство — поляки. Мы очень активно сотрудничаем с польскими организациями. Самые активные в отстаивании своих прав именно поляки. Русские как бы сдались. Хотя русские гимназии тоже есть. Их пока не трогают в Литве.

Интересная ситуация. Польша заступается за поляков в Литве, Венгрия заступается за венгров на Украине, в Румынии, в Словакии. Это естественно. А вот мне в решении Службы безопасности написали, что наша деятельность по защите русских школ, по отстаиванию образования на русском языке, осуществляется в пользу России. Если мы работаем в пользу России, дальше уже можно применять статью Уголовного кодекса о действиях в интересах иностранного государства.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер