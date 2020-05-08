Как проходит карантин у россиян, не успевших вернуться домой

Оказавшаяся в Новой Зеландии и неспособная вернуться из-за коронавируса Ольга Гудкова рассказывает, как за рубежом выживают новообразовавшиеся русские общины.

Хроники COVID-19: Русские в Новой Зеландии - пути назад нет

- Прежде всего хочу ответить соотечественникам, которые находятся в своих квартирах со своими детьми и в соцсетях обвиняют нас: мол, горе-туристы, поехали бог знает куда в пандемию. Ситуации здесь у всех разные.

Я, например, как и некоторые другие, приехала сюда как студентка. Несколько лет копила на то, чтобы полгода поучиться на интенсивных английских курсах в Новой Зеландии. Приехала же сюда в октябре еще до уханьских событий, до начала всего.

Есть люди, посещавшие здесь родственников — им чуточку легче, но у них дома остались дети, пожилые родители. Есть люди пенсионного возраста — они не могут здесь купить лекарства.

— Я не вижу вообще проблемы что-то объяснять. Люди уезжают в другие страны по разным причинам. Сейчас тяжело и тем, кто в России, в Москве и тем, кто за границей, в чужом городе. Сейчас важно, что 173 человека остались в этой стране, и сейчас весьма сложно вообще из любой страны вернуться в Россию.

— Хорошо. Всего пара слов про Новую Зеландию: это не райская страна с тропическим климатом.

Сейчас тут холодно, как в ноябре, а некоторые люди приехали без курток. И это одна из самых дорогих стран: маленькая комната обходится мне как однокомнатная квартира в Москве. При этом после первого карантинного срока 25 марта людей просто выгоняли из гостиниц.

Находят какой-то дом, всемером его снимают, кто кого мог, тот приютил. Что касается правительства — обещали матпомощь.

— А какая это помощь?

— Это 2 400 рублей на человека в сутки. Австралия и Новая Зеландия, повторюсь, очень дорогие страны, на пришедшие деньги ничего невозможно сделать. Где-то образовавшиеся русские общины богаче, могут себе больше позволить, где-то нет. Еще правительство Новой Зеландии предоставляет ваучер на 100 новозеландских долларов (примерно 4500 рублей), по которому можно прийти в супермаркет купить еды.

У нас есть студенты, которые подрабатывали:

официантами,

уборщиками.

Когда все началось, с ними связались их работодатели, выплачивают им субсидию от 50 до 100 долларов — и на это можно питаться двоим людям.

При этом речь идет о государстве с очень ослабленной экономикой, которая зиждилась на туризме. Я видела интервью с местной стюардессой, которая плакала и жаловалась, что прекратились авиарейсы.

И все равно, как ввели режим ЧС, за 12 недель на каждого человека выдали 585 долларов. Я жила в одной семье — там русская женщина, уже резидент страны, которой прямо давали коробки с едой. Считаю, что Новая Зеландия побеждает в борьбе с коронавирусом. Все очень серьезно, люди ходят только парой, все отмерено линиями, все в масках и перчатках.

Карантин по-новозеландски

— Людям дают еду, а вот как помогают бизнесу? Там же работает сфера услуг, к примеру, ателье, парикмахерские. Они все закрыты?

— Уже нет. Мы отсидели пять недель на более жестком уровне карантина, и с сегодняшнего дня жесткость снижена, то есть малый и средний бизнес может возвращаться к работе. Много кафе, баров, которые не принимают клиентов, но делают доставку.

— А до этого не делали?

— Нет, запрещено было. При том уровне все были обязаны сидеть по домам, и только один человек может в маске и перчатках ходить в магазин.

— А у вас там были какие-то пропуска, QR-коды, как вы могли выйти?

- Такого не было. Я не могла пользоваться общественным и личным транспортом. Работать могли только люди крайне важных профессий, в основном, врачи, им давали специальное разрешение. Для тех, кто продолжал ездить на работу, общественный транспорт был бесплатным. Я могла спокойно дойти до ближайшего магазина. А такси тут нет.

— И не было никаких попыток нарушить карантин?

— Само собой, были. Здесь очень много течений религиозных, гораздо больше, чем в России. Люди в них привыкли в выходные собираться. Есть политическое движение Dar Maureen, у которых тоже есть подобная традиция.

"Вы ж на краю света"

— Вы сейчас ждете, когда за вами прилетит самолет, так ведь? Что говорят, когда заберут вас?

— Все родственники закидывают звонками МИД и прочие организации по телефону, у нас тут только WhatsApp. Тут у женщины родственница четыре часа дозванивалась до МИДа, и в итоге ей сказала женщина скрипучим голосом: "А! Новая Зеландия? Так вы ж на краю света. Вы думаете, за вами прям завтра прилетят?" Очень грубо так.

Мы все хотим домой. Здесь никто не хочет воспользоваться положением и здесь остаться. Мониторим все происходящее, регулярно общаемся с посольством. Там говорят: больше вашего мы ничего не знаем, те же сайты смотрим. Хотя вот где-то на Филиппинах, говорят, посольство палаточный лагерь организовало.

Был рейс через Доху, не льготный никакой, с неподъемными ценами. И один мужчина с ребенком купил билеты за 340 тысяч рублей — и в итоге рейс не состоялся, деньги ему так и не вернули. Посольство на его вопросы отвечает: "Мы не знаем. Нам было сказано, что окно есть".

— Я верю, что ситуация как-то будет решена, и мне кажется, что самое сложное вы уже пережили. Так что я желаю успехов вам и скорее вернуться домой, и дай Бог, чтобы всё это было минимально болезненно и как можно скорее.

— Спасибо большое.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев