COVID-19 по-американски: как переживают пандемию в США

Американский журналист и аналитик Дэвид Керанс рассказывает о том, что в США думают об искусственном происхождении COVID-19, пике пандемии, настроениях молодежи и проблемах дистанционного образования.

COVID-19 в США: Пик пройден?

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— Недавно китайский МИД на своей странице в Facebook заявлял, что коронавирус имеет искусственное происхождение, и виновны в конечном счете в пандемии получились американские военные, невесть как оказавшиеся в Уханской лаборатории. Американцы обвинили в ответ китайцев. Чуть ли не иск к Китаю подготовили. У вас что-нибудь говорят об этом сейчас или предпочитают сперва совладать с последствиями?

— Переложить вину на чужих и порадовать ту публику, которой нравится подобное, желающие найдутся всегда. Я весьма внимательно изучил все такие публикации, включая то, что писалось в России, и считаю, что попытки обвинить и тех, и других крайне слабы.

В частности, то, что писало одно ваше издание — что коронавирус создали американские и западные вирусологи. Но они работали на основе того, что уже было выявлено в Китае, изучали этот вирус, чтобы предложить меры борьбы с его последствиями. Это же вполне естественный и верный подход!

В Китае также есть лаборатория, где исследуют вирусы. Не беру на себя ответственность делать какие-то заключения о природе вируса. Но, основываясь на достоверных источниках, скажу, что вирусы могут переходить и от зверей к человеку, и такие примеры наблюдались задолго до COVID-19. В последние десятилетия разрушительные вирусы переходили именно от животных.

— Если уж мы свернули на политическую тему: как коронавирус повлиял на рейтинг президента США Дональда Трампа?

— Неудивительно, что во время кризиса народ стремится довериться своим вождям, видит в их руках шансы на спасение. Давайте вспомним 11 сентября 2001 года, когда рейтинги не самого популярного мэра Нью-Йорка Джулиани взлетели буквально до неба! Но вот что будет, когда кризис утихнет и население начнет делать выводы по его итогам? Тут никто не сможет дать Трампу никаких гарантий. Сейчас Трамп лидирует еще и потому, что его основной соперник Джо Байден как бы "закрылся от всех в подвал" и явно себя никак не проявляет.

Успеем ли с вакциной?

— Я видела страшные видео из госпиталей, показывающие, что не хватает коек, врачи болеют наравне с пациентами, сложно узнать судьбу госпитализированного родственника… Это напоминает некий хаос.

— Правильно напоминает. Такое было в Италии, Испании, с этого начиналось, очевидно, в Китае. Нью-Йорк не стал исключением.

Впрочем, пик пандемии, самый страшный и тяжелый период, вроде бы прошел, таких репортажей ощутимо меньше. Замечательно, что такое не происходит в других американских городах.

Но всплывает другая проблема: сможем ли мы за полтора года создать успешную вакцину? Вот верное "противоядие" от СПИДа — его мы ожидаем уже сорок лет. А здесь вроде как ситуация иная.

В общем, главное, что самый кризисный период мы прошли.

— Как быть с молодыми американцами? Молодежь всегда уязвима на рынке труда из-за нехватки квалификации и опыта. А сейчас, глядя на огромную волну безработицы, возникает вопрос: кого спасать первыми? Молодых кадров, средних, высокопрофессиональных?

— Вы знаете, действительно не так много говорится о молодежи. Но вот один психолог отмечал, что молодежи все меньше хочется скрываться в домах, появляется моральное желание действовать на благо общества.

Хотя приходят им в голову и другие мысли — старшее поколение, которое они теперь должны защищать, не так много сделало для своих молодых. Это связывается и с глобальным потеплением, и с насилием, с применением огнестрельного оружия, от чего погибает много молодых людей, и со снижением, практически исчезновением, бесплатных мест в вузах, что приводит к миллиардным долгам семей студентов.

Из-за всего этого "старики" все меньше волнуют молодое поколение.

— Из-за коронавируса в России ощутимо возросла доля дистанционного обучения как для детей, так и для студентов. У нас идут очень жесткие выступления против этого от того, что это фатально "бьет" по образованию. А как на такое реагирует американское общество?

— Здесь заметно очень жесткое расслоение, потому что люди из неблагополучных семей не имеют интернета для дистанционного обучения, нет возможности спокойно готовиться дома, библиотеки закрыты — в итоге такие школьники очень сильно отстают.

Более благополучные семейства имеют все шансы спокойно продолжить образование.

А вот вузы закрыты полностью по всей стране, и многие студенты и их семьи начинают требовать вернуть им те средства, что они вложили в собственное образование. Да и сама задержка в кадровой подготовке ничего хорошего не дает. Не помешало бы открыть те вузы, где меньше риск заражения. Но есть мысль, что с осени все вузы будут работать по-старому.

Будет тяжело во всех смыслах

— Напоследок хотелось бы спросить: каков моральный настрой американского общества?

— Сначала коронавируса боялись. Далее сошел страх у тех, кто непосредственно с его последствиями не соприкасался, и люди стремятся вернуться к прежней жизни.

На это влияет и погодное потепление — народ "расслабляется", несмотря на предупреждения специалистов. И специалисты заявляют, что это очень опасно.

Времени торжествовать нет. Пока нет вакцины, минимум в течение полутора лет, можно будет лечить коронавирус только терапевтически. Будет тяжело и экономически, и в смысле здравоохранения.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев