Белорусский президент Александр Лукашенко 5 мая пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы. Хотя обычно такие приглашения за несколько дней до мероприятия не делаются. Тем более, когда речь идет о главах государств.
"Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде. Будем надеяться, что кто-то приедет. Не приедут — мы сами проведем парад, как обычно. Это я говорю про верхушку. А обычных людей будет достаточно со всех республик на этом параде", — заявил Александр Лукашенко.
По его словам, "правильно было бы собраться в Минске", поскольку "это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар".
При этом президент Белоруссии считает, что некоторые главы государств не приедут, дабы сохранить лицо: "Ввели же карантин, комендантский час и так далее. И тут бах — в Беларусь поехали…"
Днем ранее Александр Лукашенко пригласил посетить парад Победы в Минске российских сенаторов и депутатов, кто пожелает. И выразил готовность обеспечить им перелет в столицу Белоруссии.
Парад Победы не единственное мероприятие, на которое приглашает Александр Лукашенко. 19 мая в Минске должен пройти саммит Евразийского экономического союза. И на нем белорусский президент ожидает личного присутствия президента России. Соответствующее приглашение он направил Владимиру Путину.
Комментируя инициативу президента Белоруссии, профессор Николай Межевич заявил, что "столь уважительное отношение к нашей общей исторической памяти можно только приветствовать".
Он напомнил, что Белоруссия в отношении эпидемии коронавируса занимает иную позицию, нежели большинство постсоветских государств.
"Отсюда закономерный вывод: если политическое руководство республики считает, что ситуация контролируема, то безусловно можно приглашать уважаемых зарубежных гостей. Однако это вопрос непростой. И каждый из руководителей стран, входящих в ЕАЭС, а так же, вероятно, входящих в другие международные союзы, входящих просто в СНГ, будет решать этот вопрос самостоятельно. Исходя не только из того, как президент республики Беларусь воспринимает эпидемиологическую ситуацию, но исходя из того, как соответствующий президент воспринимает эту ситуацию у себя в стране и в мире в целом", — сказал Николай Межевич "Правде.Ру".
"Сейчас крайне непростая экономическая и политическая ситуация во многих государствах постсоветского пространства. И в этих условиях я рискну предположить, что большинство политических лидеров воздержатся от подобной поездки. Я надеюсь, они найдут форму и способ поздравить народы с нашей общей великой победой. И это совсем не означает, что лидеры не встретятся в другое удобное для всех время несколько позже", — сказал эксперт.
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