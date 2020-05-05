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Антивирусный подход Лукашенко
Автор Олег Артюков

Особый путь: приедут ли главы государств на 9 мая в Минск

Мир

Белорусский президент Александр Лукашенко 5 мая пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы. Хотя обычно такие приглашения за несколько дней до мероприятия не делаются. Тем более, когда речь идет о главах государств.

"Публично приглашаю всех"

"Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде. Будем надеяться, что кто-то приедет. Не приедут — мы сами проведем парад, как обычно. Это я говорю про верхушку. А обычных людей будет достаточно со всех республик на этом параде", — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, "правильно было бы собраться в Минске", поскольку "это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар".

При этом президент Белоруссии считает, что некоторые главы государств не приедут, дабы сохранить лицо: "Ввели же карантин, комендантский час и так далее. И тут бах — в Беларусь поехали…"

Днем ранее Александр Лукашенко пригласил посетить парад Победы в Минске российских сенаторов и депутатов, кто пожелает. И выразил готовность обеспечить им перелет в столицу Белоруссии.

Парад Победы не единственное мероприятие, на которое приглашает Александр Лукашенко. 19 мая в Минске должен пройти саммит Евразийского экономического союза. И на нем белорусский президент ожидает личного присутствия президента России. Соответствующее приглашение он направил Владимиру Путину.

Большинство лидеров воздержится от поездки

Комментируя инициативу президента Белоруссии, профессор Николай Межевич заявил, что "столь уважительное отношение к нашей общей исторической памяти можно только приветствовать".

Он напомнил, что Белоруссия в отношении эпидемии коронавируса занимает иную позицию, нежели большинство постсоветских государств.

"Отсюда закономерный вывод: если политическое руководство республики считает, что ситуация контролируема, то безусловно можно приглашать уважаемых зарубежных гостей. Однако это вопрос непростой. И каждый из руководителей стран, входящих в ЕАЭС, а так же, вероятно, входящих в другие международные союзы, входящих просто в СНГ, будет решать этот вопрос самостоятельно. Исходя не только из того, как президент республики Беларусь воспринимает эпидемиологическую ситуацию, но исходя из того, как соответствующий президент воспринимает эту ситуацию у себя в стране и в мире в целом", — сказал Николай Межевич "Правде.Ру".

"Сейчас крайне непростая экономическая и политическая ситуация во многих государствах постсоветского пространства. И в этих условиях я рискну предположить, что большинство политических лидеров воздержатся от подобной поездки. Я надеюсь, они найдут форму и способ поздравить народы с нашей общей великой победой. И это совсем не означает, что лидеры не встретятся в другое удобное для всех время несколько позже", — сказал эксперт.

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Темы 9 мая парад победы александр лукашенко
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