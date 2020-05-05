Время смотреть правде в глаза

Открытое письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну

Уважаемый Никол Воваевич,

Обращаюсь к Вам в этот сложный период, который характеризуется непростыми испытаниями, вызванными пандемией коронавируса. Повсеместный карантин и меры предосторожности, направленные на спасение жизни и здоровья людей, имеет и свои неизбежные негативные стороны.

В России пришлось перенести парад Победы 9 мая, однако это никак не влияет на отношение людей к Великой Победе.

Коронавирус стал причиной мобилизации всего человеческого сообщества, чтобы пресечь эту новую чуму XXI века.

Пожалуй последний раз такие мобилизационные меры и сплоченность мирового сообщества имели место в середине XX века, когда весь мир встал на борьбу с "коричневой" чумой — фашистской экспансией. Тогда советский народ как один героически боролся и победил эту нацистскую чуму XX века. Армянский народ плечом к плечу с другими народами СССР сражался во имя победы над фашизмом. Не секрет, что Россия, как правопреемница СССР, прилагает все возможные усилия для того, чтобы память о Великой Победе и ее героях жила и ныне. В российском обществе с большим одобрением отнеслись к предложенным президентом России В. В. Путиным поправкам в Конституцию, особенно к статье о защите исторической правды.

История взаимоотношений армянского и русского народов уходит в глубь веков, и не раз именно Россия приходила на помощь армянскому народу в самые тяжелые периоды истории. Сегодня Армения, как и многие страны, испытывает значительные трудности в борьбе с коронавирусом и жизнеобеспечением населения. Участие Армении в структурах ЕАЭС и ОДКБ позволяет вашей стране обеспечить безопасность в непростом регионе, а в этот сложный период воспользоваться поддержкой союзников, в первую очередь России, и получить необходимые кредиты, обеспечить ваш народ бесперебойными поставками продуктов и медикаментов.

Уважаемый господин премьер-министр, эти непростые времена также требуют последовательности в своих действиях как на международной арене, так и в межгосударственных отношениях. Мы находимся в преддверии празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), в которой общими усилиями народов СССР удалось разгромить фашистскую идеологию и нацизм. Однако, к сожалению, в ряде стран на государственном уровне продолжаются попытки героизации нацистских преступников и пособников фашизма. Идет искажение истории и ревизия итогов ВОВ. Возводятся памятники, прославляющие преступников, которые сотрудничали с нацистами! Их провозглашают героями и национальными освободителями.

Вдвойне обидно, что это происходит в странах, за освобождение которых от фашистского ига проливали кровь народы СССР, в том числе и армянский народ. Но если Польша, Украина, страны Прибалтики, где имеет место героизация фашистских преступников и пособников, делают это в рамках навязанной этим странам антироссийской внешней политики, то понять, почему аналогичные процессы происходят в Армении — стратегическом союзнике России — невозможно.

С большим сожалением хотим отметить, что усилиями прежних властей Армении были созданы культы таких пособников нацизма, Драстамат Канаян (Дро) и Гарегин Тер-Арутюнян (Нжде), которые участвовали в спецоперациях вермахта и иных преступных организаций Третьего рейха, осужденных Нюрнбергским трибуналом.

Опасность данной политики нашла отражение и в докладе МИД России от 6 мая 2019 года "О ситуации с героизацией нацизма…". Учитывая продолжение практик по героизации нацистских пособников в упомянутых в докладе странах, представители российской общественности поддержали петицию под названием "Вынести на государственный уровень проблему героизации фашизма в мире", которая собрала десятки тысяч подписей. В ней от имени общественности содержится требование не допустить участия на торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Великой Победы, официальных делегаций государств, поддерживающих или же не препятствующих попыткам героизации пособников фашизма.

Уважаемый Никол Воваевич!

Вы позиционируете себя в качестве принципиального борца с ошибками и проблемами, созданными прежними властями Армении, одной из которых была политика по героизации фашистских пособников.

Именно поэтому от имени десятков тысяч подписантов вышеозначенной петиции и миллионов тех, кому дороги те ценности, за которые проливали свою кровь наши отцы и деды, призываю Вас выступить с осуждением попыток пересмотра итогов Второй Мировой войны и героизации фашизма, в частности, инициировать демонтаж памятников в честь Дро и Нжде. Этот шаг послужил бы также подтверждением вашей последовательности международно заявленной позиции Армении, проголосовавшей 18 декабря 2019 года за инициированную Россией резолюцию на 74 сессии Генассамблеи ООН "Ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", которая стала базовым документом для борьбы мировой общественности с новыми ростками "коричневой чумы".

Но, прежде всего, в преддверии 75-летия Великой Победы такой шаг с вашей стороны был бы данью уважения памяти миллионов тех (в том числе и представителей армянского народа), кто отдал жизни за то, чтобы никогда не возродилась человеконенависническая идеология нацизма. Надеюсь на то, что перенос даты парада Победы создаст вам возможность реализовать демонтаж памятников пособникам нацистов и достойно, с чистой совестью представлять союзную Армению на торжествах Победы в Москве.

Никто и ничто не будет забыто !!!