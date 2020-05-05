Провал сети "Пять глаз": урок для России

Британская газета Guardian фактически опровергла информацию о докладе с обвинениями КНР в сокрытии данных об эпидемии. Об этом документе 4 мая сообщило австралийское издание Daily Telegraph. И по этим данным, он был подготовлен разведывательной сетью "Пять глаз", которая объединяет разведки Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Секретный доклад оказался несекретным

Выяснилось, однако, что и документ не был секретным, и не во всех разведках сети готовы признать, что причастны к его составлению.

Например, источник Guardian в австралийской разведке полагает, что доклад на самом деле не был секретным, а лишь был представлен таковым в статье Daily Telegraph. "Мое чутье подсказывает мне, что это было инструментом контрпропаганды и оказания давления на Китай", — заявил источник.

Кроме того, он выразил мнение, что Daily Telegraph получила материалы для публикации из США.

Британские источники Guardian также заявили, что не считают доклад основанным на секретной информации, предоставленной разведкой.

Газета отмечает, что разведслужбы всех пяти стран не исключают того, что Пекин мог быть не до конца открытым в начале вспышки в декабре прошлого года, но в то же время из-за сообщений СМИ опасаются эскалации международной обстановки. То есть какие-то подозрения есть, но формулируют их максимально обтекаемо.

В статье Guardian также отмечается, что Daily Telegraph — это сиднейский таблоид, который принадлежит медиамагнату Руперту Мёрдоку. То есть уже это вроде как даёт основания воспринимать информацию скептически.

Стоит заметить, что американские официальные лица по-прежнему настаивают на том, что располагают значительным количеством доказательств "вины Китая". Об этом, в частности, пару дней назад заявил госсекретарь США Майк Помпео.

В чем урок для России

Любопытно, что спецслужбы сети "Пять глаз" отнюдь не спешат безоговорочно поддерживать американскую версию. Заметно, что идти на конфронтацию с Китаем они явно не торопятся. По крайней мере, так обстоят дела на сегодняшний день.

Ну а в чем же урок для России? Здесь стоит напомнить, как развивались антироссийские кампании в европейской и американской прессе за последние несколько лет. Таковых было много. Но ни в одной из них не было ничего подобного тому, что мы наблюдаем в данном случае.

Не было такого, чтобы авторитетное издание опубликовало опровержение информации западных спецслужб или заявлений официальных лиц. Хотя достаточно часто эти заявления и информация звучала как бред сивой кобылы.

Понятно, что влияние Китая на мировую политику и экономику несопоставимо выше российского. Отсюда, собственно, и разногласия в сети "Пять глаз", которые даже не сочли нужным скрывать. Такой же реакции на обвинения в адрес России ожидать не приходится. По крайней мере, на данном этапе.